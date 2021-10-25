طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل لفرد وتنعيم الشعر

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل من اكثر الوصفات التي تقوم السيدات بالبحث عنها مؤخرا وذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن الوصفات الطبيعية آمنة بشكل كبير على الشعر ولا يوجد لها أية آثار جانبية مما يجعلها ملاذ آمن للنساء أصحاب الشعر المجعد والخشن، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الكيراتين لدى مراكز التجميل لأرقام كبيرة جدا تزداد وتنقص بحسب طول الشعر، ولذلك تقوم الكثير من السيدات بالإستعانة بالمكونات والمنتجات الطبيعية التي تعمل على ترطيب وفرد الشعر وزيادة نعومته حتى ولو كان على مدة اطول في سبيل التخلص من الآثار الجانبية التي تحدث بسبب المنتجات الكيميائية.

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي في المنزل

الوصفة التي نعتمد عليها اليوم هي بواسطة بذور الكتان، حيث نأخذ مقدار أربعة ملاعق من الكتان على نصف لتر من الماء، حيث تعمل بذور الكتان على تحفيز نمو الشعر، كما أنه يحمي الشعر بفضل الخوائص المضادة للأكسدة الموجودة به، يترك الخليط ليغلي على النار لمدة ربع ساعة حتى تكون قوام لزج، ثم بعد ذلك نستخرجها ونقوم بتصفيتها بواسطة مصفاة لاستخراج المادة اللزجة الجيل المستخرجة من بذور الكتان.

نقوم بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون إلى جيل بذور الكتان المستخرج ويتم التقليب جيدا إلى أن تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض، وفي حالة توفر لديكم زيت السمسم أو زيت جوز الهند يمكن إضافة ملعقة من أحدهما إلى ملعقة زيت الزيتون.

قبل البدء في تطبيق الوصفة على الشعر قومي بغسل شعرك جيدا حتى تتخلصي من الاوساخ والاتربة والدهون، قسمي شعرك بعد ذلك إلى خصلات ثم ابدأي بفرد المزيج على شعرك مع تمشيط الشعر في تلك الأثناء بواسطة مشط خشبي، مع التدليك المبدأي لفروة الرأس والتمشيط في المرحلة التالية، ثم قومي بلف الشعر وارتدي عليه الكيس البلاستيكي أو البونيه، واتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة على الأقل ويمكن تركه إلى ساعتين في حالة الشعر شديد الخشونة والمجعد، ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو، وقومي بتكرار تلك الوصفة بمقدار مرتين بالأسبوع لمدة الشهر الأول ثم مرة أسبوعيا وذلك للحفاظ على النتائج التي يصل إليها الشعر من وراء تلك الوصفة.