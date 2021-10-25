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نقدم لكم خلطة رهيبة لنفخ الخدود في 3 ايام فقط وأيضا نفخ الشفايف وتسمين الوجه فوري وتعتبر خلطة طبيعية وبدل لحقن البوتوكس وتعطيكي وجه ناعم ونفخ الخدين وتوردها بشكل طبيعي كامل سوف تنال اعجابكم بفضل الله مفعول سحري وخرافي خلال فترة قصيرة يعطيكم خدود وشفايف ورديه ووجه جميل وجذاب حيث تعد مشكلة الوجه النحيف مخجلة عن بعض الفتيات والوجه مصدر جمال الفتيات والسيدات والان نقدم لكم الحل السحري من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد خلطة رهيبة لنفخ الخدود وتسمين الوجه في 3 ايام فقط.مكونات خلطة رهيبة لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه فوري
سوف نتعرف الان علي المكونات المستخدمة في هذه الخلطة السحرية في تسمين الوجه ونفخ الخدود والشفايف من اول استعمال وهي كالاتي:-
- معلقتين من الخميرة البيرة.
- ثلاث معالق من الحليب.
- معلقتين من ماء الورد.
سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضير الخلطة الرهيبة لتسمين الوجه ونفخ كلا من الخدود والشفايف في اقل وقت ممكن وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الخميرة والحليب وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا ونتركم لبعض الدقائق.
- ثم نقوم بغسل وتنظيف البشرة بالماء جيدا حتي تصبح خالية من اي شيء ثم نضع الخليط علي البشرة والشفايف لمدة ربع ساعة فقط.
- ثم نقوم بغسل البشرة بالماء النقي حتي نتخلص من الخليط نهائي.
- ونقوم بتكرار العملية مرتين في الاسبوع للحصول علي أفضل نتيجة بفضل الله.
فوائد الخلطة السحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه
نتعرف معا علي بعض الفوائد الخاصة للخلطة السحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه في 3ايام فقط وهي كما يأتي:-
- يعمل خليط الخميرة والحليب علي تسمين الوجه ونفخ الخدود وترودهما طبيعي دون أضرار جانبية.
- يساعد ايضا الخليط علي تبيض البشرة ويجعل البشرة ناعمة وخالية من اي عيوب او مشاكل.
- يعتبر الخليط مقشر قوي جدا لتقشير البشرة من الجلد الميت.
- ثم يعمل الخليط علي شد البشرة جيدا ويمنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد نهائيا.
- منظف قوي للبشرة من الهالات السوداء والغبار ايضا.
- يساعد بشكل كبير جداً علي تفتيح البشرة وإزالة الكلف ايضا.
الوسوم
نقدم لكم خلطة رهيبة لنفخ الخدود في 3 ايام فقط وأيضا نفخ الشفايف وتسمين الوجه فوري وتعتبر خلطة طبيعية وبدل لحقن البوتوكس وتعطيكي وجه ناعم ونفخ الخدين وتوردها بشكل طبيعي كامل سوف تنال اعجابكم بفضل الله مفعول سحري وخرافي خلال فترة قصيرة يعطيكم خدود وشفايف ورديه ووجه جميل وجذاب حيث تعد مشكلة الوجه النحيف مخجلة عن بعض الفتيات والوجه مصدر جمال الفتيات والسيدات والان نقدم لكم الحل السحري من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد خلطة رهيبة لنفخ الخدود وتسمين الوجه في 3 ايام فقط.مكونات خلطة رهيبة لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه فوري
سوف نتعرف الان علي المكونات المستخدمة في هذه الخلطة السحرية في تسمين الوجه ونفخ الخدود والشفايف من اول استعمال وهي كالاتي:-
- معلقتين من الخميرة البيرة.
- ثلاث معالق من الحليب.
- معلقتين من ماء الورد.
سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لتحضير الخلطة الرهيبة لتسمين الوجه ونفخ كلا من الخدود والشفايف في اقل وقت ممكن وهي كما يلي:-
- نقوم بإحضار إناء ونضع بداخله الخميرة والحليب وماء الورد ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات جيدا ونتركم لبعض الدقائق.
- ثم نقوم بغسل وتنظيف البشرة بالماء جيدا حتي تصبح خالية من اي شيء ثم نضع الخليط علي البشرة والشفايف لمدة ربع ساعة فقط.
- ثم نقوم بغسل البشرة بالماء النقي حتي نتخلص من الخليط نهائي.
- ونقوم بتكرار العملية مرتين في الاسبوع للحصول علي أفضل نتيجة بفضل الله.
فوائد الخلطة السحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه
نتعرف معا علي بعض الفوائد الخاصة للخلطة السحرية لنفخ الخدود والشفايف وتسمين الوجه في 3ايام فقط وهي كما يأتي:-
- يعمل خليط الخميرة والحليب علي تسمين الوجه ونفخ الخدود وترودهما طبيعي دون أضرار جانبية.
- يساعد ايضا الخليط علي تبيض البشرة ويجعل البشرة ناعمة وخالية من اي عيوب او مشاكل.
- يعتبر الخليط مقشر قوي جدا لتقشير البشرة من الجلد الميت.
- ثم يعمل الخليط علي شد البشرة جيدا ويمنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد نهائيا.
- منظف قوي للبشرة من الهالات السوداء والغبار ايضا.
- يساعد بشكل كبير جداً علي تفتيح البشرة وإزالة الكلف ايضا.
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