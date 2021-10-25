طريقة عمل كيكة الشاي اللذيذة والمقرمشة من الخارج وطرية من الداخل بمكونات اقتصادية

من اسهل ما يمكن أن نقوم بتحضيره لأبنائنا هو كيكة الشاي فهي تتكون من الحليب والدقيق الأبيض ولكن ليس الطعم مثل الكيكة العادية، ولكن كيكة الشاي تتميز بطعمها اللذيذ كما إنها مغذية جدًا لابنائنا واقتصادية فجميع المكونات متواجد في خزانة مطبخك، لذلك عزيزتي اذا كنتى ترغبين فى تحضير كيكة الشاي المغذية عليك فقط اتباع طريقة تحضيرها الذي سوف نذكرها لكي خلال السطور التالية.

مكونات كيك الشاي

عزيزتي يجب عليكي أن تقومي بتحضير المقادير وتسجيلها بطريقة مضبوط جدا ويتم تحضيرها بالقيمة التي سوف نقوم بتحديدها لكي لا يتم وجود اى خطأ أثناء تحضير الكيكه، مكونات كيكة الشاي هي:

عدد 2 من البيض.

كوب الا ربع من السكر.

2 كوب ونصف من الدقيق

عدد 2 معلقة البيكنج بودر.

نصف ملعقة من فانيليا.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزبدة، ويمكن استبدالها بالزيت.

ملعقتين من البرتقال المبشور أو البودر.

لضمان نجاح كيك الشاي لابد من تحضيرها بشكل صحيح، وسنقدم لكم الطريقة التحضير الصحيحة وهي:

يجب ان نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نبدا بتحضير صينية ونقوم بأضافة كمية بسيطة من الزيت أو السمنه.

نبدأ برش كمية بسيطة من الدقيق.

نقوم بإحضار وعاء واسع ونضع فيها السكر والبيض المخفوق جميع المكونات جيدا.

ثم نبدأ بأضافة الدقيق والحليب والبيكنج بودر ورشة من الليمون والبرتقال نخلطها جيدا.

نقوم بأضافة خليط الكيكة في الصينية، ويفضل مسح جميع الجوانب من بقايا الكيك.

ثم نقوم بادخالها الفرن ثم ننتظر لمدة 30 دقيقة.

نقوم بإخراجها من الفرن، بعد 10 دقائق من خروجه نبدأ بتقطيعها

مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة في كل صباح في تعتبر وجبة غذائية مميزة جدا لا يمكن أن نتجاهل.

هناك بعض التعليمات التي يجب اتباعها لنجاح الكيكة و أهم الأسرار التي يتم من خلالها يتم نجاح الكيكه هي تكون كالتالي:-