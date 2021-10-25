طريقة عمل بسكويت القرفة سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل بسكويت القرفة البسيط يعتبر من أسهل طرق عمل البسكويت المختلفة، فيمكن الاعتماد على خطوات تحضير بسكويت القرفة فاطمة أبو حاتي أو بسكويت القرفة سالي فؤاد فقد اشتهر شيفات الوطن العربي بصناعة البسكويت، حيث أنه وجبة شهية لدى الأطفال والكبار وخصوصًا في وجبة الإفطار كما يمكن للأطفال الحصول عليه في المدارس، بالإضافة إلى أنه يمكن عمل حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن لتناولها خلال فترة الصباح قبل الذهاب إلى العمل، وطريقة البسكويت بالقرفة سهلة للغاية مثل طريقة عمل كيكة الثلج الشهية.

طريقة عمل بسكويت القرفة سهلة

يمكن تحضير بسكويت القرفة الاقتصادي في المنزل بكل سهولة مع ضرورة توافر المكونات التالية:

مكونات بسكويت القرفة

كمية مناسبة من الزبدة.

مقدار كوب من السكر.

عدد 3 ملاعق من مشروب الذرة.

عدد 1 بيضة كبيرة.

ربع ملعقة متوسطة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

مقدار مناسب من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة على أن تكون مطحونة.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودرة.

كمية مناسبة من القرنفل عقب طحنه.

مقدار كوب ونصف الكوب من الدقيق.

طريقة تحضير بسكويت القرفة

أما عن خطوات التحضير السهلة والتي لا تأخذ وقت طويل فهي تتمثل في التالي فقط:

في وعاء مناسب يتم خلط كل من مشروب الذكر والبيضة وكذلك البيكربونات.

مع إضافة السكر إليهم وكذا القرفة والزنجبيل باستخدام المضرب الكهربائي.

ويتم وضع الدقيق أثناء الضرب بكميات متساوية مع استمرار الضرب حتى الحصول على العجينة المطلوبة.

بعد الحصول على العجينة اللازمة يتم تفريغها في كيس مناسب من البلاستيك ويتم فردها.

يتم تقسيم العجينة على شكل دوائر وتوضع في وعاء مناسب متباعدة داخل الثلاجة لمدة نصف الساعة.

نقوم بإحضار صينية مناسبة لإدخالها في الفرن مع وضع ورق الزبدة بداخلها ومن ثم يتم استخدام أدوات تشكيل العجينة إلى الشكل المناسب ونقوم بوضعها داخل الصينية.

يتم إدخال الصينية إلى الفرن على أن يكون مسبق التسخين على درجة حرارة متوسطة، ولمدة تتراوح ما بين عشر دقائق إلى ربع الساعة.

يتم ترك البسكويت داخل الفرن لحين تمام النضج ونقوم بإخراج الصينية وتوضع لفترة حتى تبرد، ويتم بعد ذلك توزيع البسكويت على الأطباق المخصصة لها.