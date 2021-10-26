طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم المميزة لجميع المناسبات السعيدة وغيرها

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أصابع التمر بالسمسم، تعد هذه الأصابع من أنواع البسكوتات الخفيفة التي تتناول في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، كما أنها خفيفة جداً على المعدة ولها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، حيث يوجد بها قيمة غذائية مهمة للأطفال الصغار والكبار بشكل عام، ويتم إعداد هذا النوع من البسكويت بعدة طرق مختلفة سهلة وبسيطة جداً، وتختلف طريقة الحشو ايضا من طريقة إلى أخرى، ويختلف الشكل الخارجي لها على حسب رغبة كل فرد، ويمكن عملها في جميع المناسبات السعيدة وغيرها في الأيام العادية، وسوف نتحدث في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني على مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم وطريقة عملها في المنزل.مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم
تعتبر مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم من المكونات المتوفرة بكثرة بالاضافة إلى قلة تكاليفها وهذه المكونات هي كما يلي:
- ٤ أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كيلو من معجون التمر.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من ماء الورد.
- كمية من السمسم.
- نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.
- رشة صغيرة من الملح.
تعد الطرق المختلفة لحشوات التمر من أكثر الأشياء شيوعاً وحباً لذلك سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل هذه الأصابع وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به السكر البودرة والملح والزبدة والزيت والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ونضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية.
- نغطي العجين ونتركه لمدة قليلة حتى يرتاح.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة من خلال وضع العجوة مع القرفة وملعقة من الزبدة ونقلب حتى يتجانس الخليط.
- نقطع العجين على شكل قطع مستطيلة طويلة بعرض قليل.
- ثم نقوم بوضع قليل من الحشوة في العجين ونلفها ثم نقطع كل لفافة إلى أصابع صغيرة الحجم.
- نخفق البيضة مع قليل من الفانيليا وندهن بها العجين ثم نغمسه في طبق السمسم بالكامل.
- نرص قطع العجين في صينية مدهونة، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو أقل.
الوسوم
أصابع التمر بالسمسم، تعد هذه الأصابع من أنواع البسكوتات الخفيفة التي تتناول في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، كما أنها خفيفة جداً على المعدة ولها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، حيث يوجد بها قيمة غذائية مهمة للأطفال الصغار والكبار بشكل عام، ويتم إعداد هذا النوع من البسكويت بعدة طرق مختلفة سهلة وبسيطة جداً، وتختلف طريقة الحشو ايضا من طريقة إلى أخرى، ويختلف الشكل الخارجي لها على حسب رغبة كل فرد، ويمكن عملها في جميع المناسبات السعيدة وغيرها في الأيام العادية، وسوف نتحدث في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني على مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم وطريقة عملها في المنزل.مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم
تعتبر مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم من المكونات المتوفرة بكثرة بالاضافة إلى قلة تكاليفها وهذه المكونات هي كما يلي:
- ٤ أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ربع كوب من الزيت.
- نصف كيلو من معجون التمر.
- ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- حبة من البيض.
- ربع كوب من ماء الورد.
- كمية من السمسم.
- نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.
- رشة صغيرة من الملح.
تعد الطرق المختلفة لحشوات التمر من أكثر الأشياء شيوعاً وحباً لذلك سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل هذه الأصابع وهي كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به السكر البودرة والملح والزبدة والزيت والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي.
- ننخل الدقيق ونقلب به البيكنج بودر ونضيفه إلى الخليط السابق بالتدريج، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية.
- نغطي العجين ونتركه لمدة قليلة حتى يرتاح.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة من خلال وضع العجوة مع القرفة وملعقة من الزبدة ونقلب حتى يتجانس الخليط.
- نقطع العجين على شكل قطع مستطيلة طويلة بعرض قليل.
- ثم نقوم بوضع قليل من الحشوة في العجين ونلفها ثم نقطع كل لفافة إلى أصابع صغيرة الحجم.
- نخفق البيضة مع قليل من الفانيليا وندهن بها العجين ثم نغمسه في طبق السمسم بالكامل.
- نرص قطع العجين في صينية مدهونة، ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو أقل.
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