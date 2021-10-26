طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم المميزة لجميع المناسبات السعيدة وغيرها

أصابع التمر بالسمسم، تعد هذه الأصابع من أنواع البسكوتات الخفيفة التي تتناول في أي وقت وخاصة في وجبة الإفطار، كما أنها خفيفة جداً على المعدة ولها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى، حيث يوجد بها قيمة غذائية مهمة للأطفال الصغار والكبار بشكل عام، ويتم إعداد هذا النوع من البسكويت بعدة طرق مختلفة سهلة وبسيطة جداً، وتختلف طريقة الحشو ايضا من طريقة إلى أخرى، ويختلف الشكل الخارجي لها على حسب رغبة كل فرد، ويمكن عملها في جميع المناسبات السعيدة وغيرها في الأيام العادية، وسوف نتحدث في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني على مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم وطريقة عملها في المنزل.

مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم

تعتبر مكونات عمل أصابع التمر بالسمسم من المكونات المتوفرة بكثرة بالاضافة إلى قلة تكاليفها وهذه المكونات هي كما يلي:

٤ أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من الزيت.

نصف كيلو من معجون التمر.

٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

حبة من البيض.

ربع كوب من ماء الورد.

كمية من السمسم.

نصف كوب من الزبدة الغير مملحة.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد الطرق المختلفة لحشوات التمر من أكثر الأشياء شيوعاً وحباً لذلك سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل هذه الأصابع وهي كما يلي: