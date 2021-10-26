“مكون سري” طريقة البطاطس المقرمشة زي المطاعم والحصول على اللون الذهبي والقرمشه

طريقة عمل البطاطس زي المطاعم ، تعتبر البطاطس واحدة من الخضراوات التي يتم إستهلاكها بكميات كبيرة، وذلك لإستخدمها في العديد من الأطعمة ويفضل الجميع تناولها نتيجة المذاق الرائع الذي تمتاز به، ولعل أكثر الطرق السريعة التي يتم الإستفادة من البطاطس عن طريقها هي عمل الشيبسي المقرمش بالإضافة إلى صوابع مقليه منه، وقد تساءل الكثيرين عن سر قرمشة الشيبسي والبطاطس بشكل عام في المطاعم.

طريقة عمل البطاطس المقرمش

تحتوي البطاطس على فوائد عديدة يستفيد منها جسم الإنسان عند تناولها لكن يجب الحذر من عدم الإفراط بها؛ حيث يوجد جانب سلبي منها مثل السعرات الحرارية العالية التي تحتوي عليها كما أن نسبتها ترتفع بعد عملها في الزيت لذا يفضل الإعتدال أثناء تناول البطاطس، وهذه هي طريقة عمل البطاطس زي المطاعم.

نحضر حبات من البطاطس المقشرة. نضع القليل من الخل الأبيض والبيكنج بودر مع شرائح الشيبسي أو البطاطس المقطعة وتترك لمدة تصل إلى ساعة. بعد مرور الوقت تصفى من المياه وتوضع في الزيت المغلي وتترك حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي. يتم إستخراجها من الزيت وتصفيتها بشكل جيد وتوضع على أوراق لإمتصاص القطرات الزائدة. يمكن وضع الأطعمة المناسبة سواء الملح أو البابريكا. يمكن تقديمها مع الكاتشب حسب الرغبة.

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توجد في البطاطس العديد من العناصر المهمة للحفاظ على صحة العظام مثل الحديد والكالسيوم بالإضافة إلى الفسفور.

تحتوي على حمض الفوليك ومضادات الأكسدة وتعمل جميعها على حماية الجسم من الخلايا السرطانية الضارة، ونلاحظ ذلك عند تغيير لونها إلى الأسود بعد التقشير نتيجة التأكسد.

على الرغم من زيادة الوزن عند تناول البطاطس لكن عند عملها مشوية أو مسلوقة فإنها تساعد على الشبع، مما يجعل تناول الطعام أقل وخسارة بعض الوزن نتيجة وجود الألياف الغذائية.

وجود فيتامينات هامة مثل فيتامين ج، ب6 وهي مفيدة في صحة القلب.

فوائد البطاطس لجسم الإنسان

وقد يهمل البعض ميزة أخرى موجودة في البطاطس وهي القشرة الخارجية التي توجد بها، وذلك عن طريق تقشيرها بالكامل ورميها، فإذا كانت طازجة يمكن إستخدام القشرة، وفي جميع الأحوال يفضل عملها بالقشرة في حالة السلق.