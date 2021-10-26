اصنعي الخبز التركي باللحمة المفرومة بمذاق لذيذ ورائع بالمنزل

يعد الخبز التركي باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية اللذيذة التي يمكن تقديمها في العشاء كوجبة لذيذة وشهية جداً، يمتاز بمذاق رائع وطري يتم حشوة باللحم المفروم أو يمكن تقديمه سادة حسب الرغبة، وهو عبارة عن عجينة سهلة جداً وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، طريقة تحضيره بسيطة جداً وغير مكلفة، ويعد الخبز من الأكلات اللذيذة التي لا تخلو منها أي سفرة ويمكن تقديم الخبز التركي بدون حشوات أو يمكن تقديمه بحشوات مختلفة وعديدة حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة من خلال خطوات بسيطة تعطي له مذاق رائع ولذيذ.

مكونات عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة

يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

للعجينة

3 أكواب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ماء حسب احتياج العجينة.

للحشوة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل مفرومة.

قرن من الفلف الأخضر مفروم.

قرن من الفلفل الألوان.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير

يتم تحضير الخبز التركي باللحمة المفرومة باتباع الخطوات الآتية:-

نستخدم وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف الماء تدريجياً مع العجن باستمرار، حتي نتحصل على عجينة متجانسة وطرية. توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.

طريقة تحضير الحشوة

نقوم بتحضير الحشوة في الوقت الذي تختمر فيه العجينة وهي كما يلي:ـ