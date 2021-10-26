اصنعي الخبز التركي باللحمة المفرومة بمذاق لذيذ ورائع بالمنزل

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يعد الخبز التركي باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية اللذيذة التي يمكن تقديمها في العشاء كوجبة لذيذة وشهية جداً، يمتاز بمذاق رائع وطري يتم حشوة باللحم المفروم أو يمكن تقديمه سادة حسب الرغبة، وهو عبارة عن عجينة سهلة جداً وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، طريقة تحضيره بسيطة جداً وغير مكلفة، ويعد الخبز من الأكلات اللذيذة التي لا تخلو منها أي سفرة ويمكن تقديم الخبز التركي بدون حشوات أو يمكن تقديمه بحشوات مختلفة وعديدة حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة من خلال خطوات بسيطة تعطي له مذاق رائع ولذيذ.مكونات عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
للعجينة
- 3 أكواب من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- رشة من الملح.
- رشة من السكر.
- ماء حسب احتياج العجينة.
للحشوة
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل مفرومة.
- قرن من الفلف الأخضر مفروم.
- قرن من الفلفل الألوان.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
يتم تحضير الخبز التركي باللحمة المفرومة باتباع الخطوات الآتية:-
- نستخدم وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الماء تدريجياً مع العجن باستمرار، حتي نتحصل على عجينة متجانسة وطرية.
- توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تحضير الحشوة
نقوم بتحضير الحشوة في الوقت الذي تختمر فيه العجينة وهي كما يلي:ـ
- توضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبها جيداً ثم نضيف إليها البصل المفروم والفلفل الأخضر والرومي ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف إليها البهارات الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا ونقلب المكونات جيدا، تترك على نار هادئة حتي تنضج وتتشرب الماء تماماً وتصبح جافة دون سوائل ترفع من النار وتترك لكي تبرد.
- نقوم بتقسيم العجينة علي شكل كرات صغيرة ثم تفرد كل كرة على شكل بيضاوي باستخدام النشابة(على سطح مرشوش بالدقيق) بسُمك متوسط.
- ثم نضع جزء من الحشوة على العجينة في المنتصف، ثم نغلق أطراف العجينة من أعلي ومن أسفل على شكل قارب أو يمكن تشكيلها حسب الرغبة.
- يرص العجين في صينية مدهونة بالزيت، ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم يترك الخبز داخل الفرن لمدة حوالي نصف ساعة، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.
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يعد الخبز التركي باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية اللذيذة التي يمكن تقديمها في العشاء كوجبة لذيذة وشهية جداً، يمتاز بمذاق رائع وطري يتم حشوة باللحم المفروم أو يمكن تقديمه سادة حسب الرغبة، وهو عبارة عن عجينة سهلة جداً وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت، طريقة تحضيره بسيطة جداً وغير مكلفة، ويعد الخبز من الأكلات اللذيذة التي لا تخلو منها أي سفرة ويمكن تقديم الخبز التركي بدون حشوات أو يمكن تقديمه بحشوات مختلفة وعديدة حسب الرغبة والذوق، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة من خلال خطوات بسيطة تعطي له مذاق رائع ولذيذ.مكونات عمل الخبز التركي باللحمة المفرومة
يتكون الخبز التركي من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ
للعجينة
- 3 أكواب من الدقيق.
- 1 ملعقة كبيرة خميرة.
- رشة من الملح.
- رشة من السكر.
- ماء حسب احتياج العجينة.
للحشوة
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل مفرومة.
- قرن من الفلف الأخضر مفروم.
- قرن من الفلفل الألوان.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة من البابريكا.
يتم تحضير الخبز التركي باللحمة المفرومة باتباع الخطوات الآتية:-
- نستخدم وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والسكر والخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف الماء تدريجياً مع العجن باستمرار، حتي نتحصل على عجينة متجانسة وطرية.
- توضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتترك حتي تختمر ويتضاعف حجمها مع مراعاة تغطيتها.
طريقة تحضير الحشوة
نقوم بتحضير الحشوة في الوقت الذي تختمر فيه العجينة وهي كما يلي:ـ
- توضع مقلاة على النار ونضيف إليها ملعقتين من الزيت، ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبها جيداً ثم نضيف إليها البصل المفروم والفلفل الأخضر والرومي ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف إليها البهارات الملح والفلفل والكزبرة والبابريكا ونقلب المكونات جيدا، تترك على نار هادئة حتي تنضج وتتشرب الماء تماماً وتصبح جافة دون سوائل ترفع من النار وتترك لكي تبرد.
- نقوم بتقسيم العجينة علي شكل كرات صغيرة ثم تفرد كل كرة على شكل بيضاوي باستخدام النشابة(على سطح مرشوش بالدقيق) بسُمك متوسط.
- ثم نضع جزء من الحشوة على العجينة في المنتصف، ثم نغلق أطراف العجينة من أعلي ومن أسفل على شكل قارب أو يمكن تشكيلها حسب الرغبة.
- يرص العجين في صينية مدهونة بالزيت، ثم يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- ثم يترك الخبز داخل الفرن لمدة حوالي نصف ساعة، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجه من الفرن ويترك لكي يبرد ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.
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