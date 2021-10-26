طريقة تارت الكيك بالقشطة والفواكه سهل التحضير بالمنزل

تارت الكيك بالقشطة والفواكه هي الوصفة الأسهل، في حال كنتي تبحثين عن وصفة حلويات سهلة وبسيطة مثل طريقة عمل بسكويت القرفة التي يمكنك إعدادها علي المائدة في العزومات ليستمتع بمذاقها الجميع، فهي من أشهي وألذ أصناف الحلويات التي يمكنك إعدادها خلال وقت قصير وبمقادير غير مكلفة، وسوف نقوم بتوضيح طريقة تحضير تارت الكيك بالقشطة والفواكه بالمقادير والخطوات لتتمكني من إعداد ألذ تارت كيك سوف تتذوقينه مثلما تعرفنا على أطيب حلويات باردة بالبسكويت بدون فرن وغيرها من الوصفات السريعة.

طريقة تارت الكيك بالقشطة والفواكه

يحتاج تحضير حلوى تارت الكيك تجهيز المكونات الآتية ثم القيام بما يلزم بالخطوات، وهي كالتالي:

المقادير

أولا: مقادير الكيك

عدد بيضتين.

140 جرام سكر.

60 جرام من اللبن.

مقدار 50 جرام من زيت عباد الشمس.

و170 جرام دقيق.

نصف كيس بيكنج بودر.

مقادير القشطة

نصف لتر من اللبن.

قشر الليمون.

وعدد بيضتين.

75 جرام سكر.

35 جرام نشا ذرة.

ثانيا: شربات التارت

نصف كوب من الماء المحلي بالسكر.

كوب صغير من الفواكه أو عصير الليمون.

لتزيين تارت الكيك

أي فاكهة موسمية.

جيلي تلميع الحلويات.

نقوم بتحضير التارت من خلال خفق البيض مع السكر، ثم نضيف الزيت والحليب والدقيق بالتدريج، ثم نضيف البيكنج بودر.

ادهني قالب التارت مقاس 30 أو 32 سم بالدقيق ثم قومي بصب الخليط داخله.

وضعيه في الفرن علي درجة 180 درجة لمدة تلت ساعة حتى ينضج.

اخرجي قالب التارت بعد أن ينضج واتركيه ليبرد لتقومي بحشوه من المنتصف بالفواكه والقشطة.

قومي بتحضير شربات التارت عبر خلط الماء المحلي مع الليمون أو عصير الفواكه.

وقومي بتحضير القشطة من خلال تسخين اللبن المضاف له قشر الليمون.

وفي وعاء آخر ضعي البيض والسكر واضربيهم جيداً، ثم أضيفي النشا للخليط واستمري في الخفق حتى يسخن الحليب.

بعدها قومي بتصفية الحليب من قشر الليمون وضيفيه لخليط البيض، واخفقيه جيداً ثم ضعيه على النار مرة آخرى.

ثم بتقليب الخليط علي النار حتى تحصلي على قوام كريمي كثيف، لتقومي بإبعاده من النار لصبه بقاعدة التارت.

تحضير تارت الكيك بالقشطة والفواكه خطوة بخطوة

والخطوة الأخيرة قومي من طريقة تارت الكيك بالقشطة والفواكه تكون بتزين التارت بالفاكهة، ولمعيها بجل تلميع الحلويات واتركيها بالثلاجة حتي تبرد تماماً، لتقدم باردة.