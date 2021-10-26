طريقة سهلة وبسيطة لعمل الباستا الأيطالية في البيت.. اتعلمي تجهزي أحلي باستا لولادك خطوة بخطوة

طريقة عمل الباستا في المنزل هو ما نقدمه لكِ في مقال اليوم، فالباستا من الأكلات الإيطالية والتي تتواجد في الكثير من المطاعم ولكن طريقتها بسيطة ويمكنكِ إعدادها في المنزل، تتكون الباستا من المكرونة والصوص الأبيض وبعض المكونات الأخرى، ويمكن طهيها وتقديمها بطرق مختلفة، وخلال ذلك المقال سنضع لكم أفضل طريقتين لعمل الباستا مثل المطاعم. طريقة عمل الباستا طريقة عمل الباستا المكونات ½ كيلو من المكرونة القلم.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب واحد متوسط الحجم من اللبن.

بيضة.

بصلة حجمها متوسط.

3 فصوص من الثوم.

ملح وكمون حسب الرغبة.

100 جرام من كبدة الدجاج.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة من الزيت.

كمية مناسبة من الماء لسلق المكرونة. طريقة التحضير قومي بوضع مياة على النار لسلق المكرونة حتى يكتمل سواها وصفيها واتركيها جانبًا.

نقوم بتشويح البصل في الزيت على النار حتى يأخذ اللون الأصفر.

نضيف للبصل المشوّح الكبدة ونقلبها مع البصل ونستمر في التشويح.

نضيف فصوص الثوم بعد هرسهم جيدًا مع إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود ونقلب المكونات جميعها مرة أخرى.

في حلة على النار نضع الزبدة وبعدها الدقيق لعمل الصوص الأبيض.

بعد أن يحمر لون الدقيق نضيف اللبن والبيضة ونستمر في التقليب بسرعة.

نقوم بتتبيل الصوص الأبيض بالملح والفلفل ونتركه حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.

نضع المكرونة في صينية الفرن أو البايركس وبعدها نضيف الكبدة والصوص الأبيض وتدخلها الفرن.

نترك الباستا بالفرن لمدة ساعة إلا ربع ونخرجها. طريقة عمل الباستا بالبروكلي طريقة عمل الباستا بالبروكلي المكونات كيلو من المكرونة.

½ كيلو من قطع الدجاج صغيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص ثوم.

كمية مناسبة من البروكلي المقطع صغيرًا.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقة صغيرة من الكركم.

بهارات.

مكعب مرقة دجاج.

جبنة موتزريلا. طريقة التحضير نقوم بوضع البروكلي في ماء لكي نسلقه ونرفعه من على النار بعد أن ينضج.

اسلقي المكرونة في ماء موضوع به الملح والكركم، وبعد أن تنضج قومي بتصفيتها.

نقوم بتشويح البصل والثوم على النار ثم نضيف إليهم الدجاج والبهارات ونشوحهم مرة أخرى.

نقوم بعمل الصوص الأبيض كالطريقة السابقة.

نخلط المكرونة والبروكلي ونضعهم في الصينية ونضع الدجاج والصوص عليها وندخلها الفرن.

قبل تمام النضج نضيف لها الجبنة وتدخلها الفرن مرة أخرى لكي تسيح. الوسوم

طريقة عمل الباستا في المنزل هو ما نقدمه لكِ في مقال اليوم، فالباستا من الأكلات الإيطالية والتي تتواجد في الكثير من المطاعم ولكن طريقتها بسيطة ويمكنكِ إعدادها في المنزل، تتكون الباستا من المكرونة والصوص الأبيض وبعض المكونات الأخرى، ويمكن طهيها وتقديمها بطرق مختلفة، وخلال ذلك المقال سنضع لكم أفضل طريقتين لعمل الباستا مثل المطاعم. طريقة عمل الباستا طريقة عمل الباستا المكونات ½ كيلو من المكرونة القلم.

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة دقيق.

كوب واحد متوسط الحجم من اللبن.

بيضة.

بصلة حجمها متوسط.

3 فصوص من الثوم.

ملح وكمون حسب الرغبة.

100 جرام من كبدة الدجاج.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة من الزيت.

كمية مناسبة من الماء لسلق المكرونة. طريقة التحضير قومي بوضع مياة على النار لسلق المكرونة حتى يكتمل سواها وصفيها واتركيها جانبًا.

نقوم بتشويح البصل في الزيت على النار حتى يأخذ اللون الأصفر.

نضيف للبصل المشوّح الكبدة ونقلبها مع البصل ونستمر في التشويح.

نضيف فصوص الثوم بعد هرسهم جيدًا مع إضافة الملح والكمون والفلفل الأسود ونقلب المكونات جميعها مرة أخرى.

في حلة على النار نضع الزبدة وبعدها الدقيق لعمل الصوص الأبيض.

بعد أن يحمر لون الدقيق نضيف اللبن والبيضة ونستمر في التقليب بسرعة.

نقوم بتتبيل الصوص الأبيض بالملح والفلفل ونتركه حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.

نضع المكرونة في صينية الفرن أو البايركس وبعدها نضيف الكبدة والصوص الأبيض وتدخلها الفرن.

نترك الباستا بالفرن لمدة ساعة إلا ربع ونخرجها. طريقة عمل الباستا بالبروكلي طريقة عمل الباستا بالبروكلي المكونات كيلو من المكرونة.

½ كيلو من قطع الدجاج صغيرة الحجم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 فص ثوم.

كمية مناسبة من البروكلي المقطع صغيرًا.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب ونصف من اللبن.

ملعقة صغيرة من الكركم.

بهارات.

مكعب مرقة دجاج.

جبنة موتزريلا. طريقة التحضير نقوم بوضع البروكلي في ماء لكي نسلقه ونرفعه من على النار بعد أن ينضج.

اسلقي المكرونة في ماء موضوع به الملح والكركم، وبعد أن تنضج قومي بتصفيتها.

نقوم بتشويح البصل والثوم على النار ثم نضيف إليهم الدجاج والبهارات ونشوحهم مرة أخرى.

نقوم بعمل الصوص الأبيض كالطريقة السابقة.

نخلط المكرونة والبروكلي ونضعهم في الصينية ونضع الدجاج والصوص عليها وندخلها الفرن.

قبل تمام النضج نضيف لها الجبنة وتدخلها الفرن مرة أخرى لكي تسيح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة وبسيطة لعمل الباستا الأيطالية في البيت.. اتعلمي تجهزي أحلي باستا لولادك خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.