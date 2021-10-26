طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

كفتة الارز، وهي أحد أنواع الكفتة المشهورة والتي يعشقها الجميع لمذاقها الشهي والمختلف عن الكفتة العادية ومن أهم ما يميزها سخولة تحضيرها واختلاف مكوناتها حيث أنها يتم أضافة الأرز إليها وهو ما يعطي لها الطعم الرائع والمذاق الشهي والمفضل لدى الجميع كمان أنها لا تحتاج الى وقت وجهد كبير لتحضيرها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة تحضيرها.

طريقة تحضير كفتة الأرز:

كفتة الأرز هي من الاكلات الصحية التي تحتوى على الكثير من القيم الغذائية العالية حيث أنه تجتوي اللحم والأرز وهي من العناصر الهامة.

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.

نصف كيلوغرام من الأرز المصري المغسول والمصفى.

حبة من البصل.

ستة فصوص من الثوم.

نصف كأس من الكزبرة.

نصف كأس من الشبت.

نصف كأس من البقدونس.

نصف ملعقة كبيرة من الشطة أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من السمن النباتي.

ملعقة كبيرة من صوص البندورة.

حبة من البصل.

أربعة فصوص من الثوم.

نصف كأس من عصير البندورة.

نقوم بفرم بطحن الأرز ثم نقوم بفرم اللحمه والأرز والكزبرة والشبت والثوم والبصل والبقدونس وجميع البهارات ونطحنهم جميعا لمدة عشر دقائق حتى تتجانس جميع المكونات معاً وحتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

ثم نضع العجينة في الثلاجة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تتماسك، ثم نقوم بتشكيلها الى أصابع طويلة.

ثم نقوم بقليها في زيت غزير حتى ننتهى من الكمية الموجودة لدينا.

ثم نقوم بتحضير صلصة الطماطم، نحضر مقلاة ونقوم بتقطيع الثوم الى قطع صغيرة ونضع عليه ربع كوب من الزيت ونقوم بتحمير الثوم ثم نضيف عصير الطماطم ونضيف الملح والفلفل الأسود والفلفل الاسود وننتظر حتى تغلي ثم نقوم بإضافة نصف لتر من المياه الساخنه ونقوم بتهدئة النار حتى يتم تسبيك الطماطم ثم نقوم بوضع الكفتة المقلية ونتركها على نار هادئة حتى تنضج الكفتة.

ثم نقوم بسكب الكفتة فى طبق التقديم ويتم تقديمها مع الأرز الأبيض والسلطة والمخلل والخبز.

المكوّناتمكوّنات الصلصةطريقة التحضير: