الإنجلش كيك بطريقة مميزة فى المنزل

- 1/2
- 2/2
تعتبر الإنجلش كيك من أنواع الكيك المنتشرة فى بريطانيا، وهو عبارة عن كيكة تحتوى على فى مكوناتها على الفواكه المجففة، أو يستخدم عادةً الدليل لتحليته أو اللوز، ولكن تطورت فى الآونة الأخيرة حشوات فمنها إللى بالمربى والشوكولاتة والكاكاو والكريمة وغيرها من الحشوات، ويوجد منها السادة أيضاً و قد تم صناعتها من أجل شرب كوب الشاى فى العصارى، ويعد من الحلويات المفضلة والمحلية للكثير من الناس وذلك لطعمها ونكهته اللذيذة، كما يمكن تقديمها فى الحفلات وأعياد الميلادالمختلفة بجانب الشاى أو العصائر المختلفة، لذلك سنتعرف على كيفية عمله فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الإنجلش كيك بالتفصيل.مكونات الإنجلش كيك
يتكون الإنجلش كيك من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل ولا تحتاج سوي الا شراء الفواكه المجففة من الخارج وهى كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٥ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ١١/٢ كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ١٥٠ جرام من الزبدة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من الفواكه المجففة.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
طريقة عمل الإنجلش كيك سهلة جداً ومن السهل على اى مبتدئ في الطبخ عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى وعاء المضرب الكهربائى أو بالمضرب السيلك اليدوي نضع السكر مع الزبدة ونخفقهم جيداً حتى يصبح شكلهم كريمي.
- ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونستمر الخفق.
- بعد ذلك فى وعاء نخلط المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج بودر والبيكنج صودا والفواكه المجففة وبشر البرتقال كويس جداً.
- ثم نضيفهم بالتدريج إلى خليط السكر السابق.
- نقلبهم مع بعض حتى يتداخلوا تماماً ويمتزج الخليط.
- نحضر قالب الكيك المخصص لهذا النوع وشكله مستطيل وندهنه أو مفروشه بورق الزبدة.
- نصب الخليط السابق فى القالب وندخلها الفرن المسخن سابقا على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٥ دقيقة.
- ونتركها حتى تستوى تماماً ثم نخرجها من الفرن ونتركها حت تبرد تماماً.
- بعد ذلك نقطعها ونضعها فى طبق التقديم بجواركوب من الشاى وبالف صحة وعافية.
الوسوم
تعتبر الإنجلش كيك من أنواع الكيك المنتشرة فى بريطانيا، وهو عبارة عن كيكة تحتوى على فى مكوناتها على الفواكه المجففة، أو يستخدم عادةً الدليل لتحليته أو اللوز، ولكن تطورت فى الآونة الأخيرة حشوات فمنها إللى بالمربى والشوكولاتة والكاكاو والكريمة وغيرها من الحشوات، ويوجد منها السادة أيضاً و قد تم صناعتها من أجل شرب كوب الشاى فى العصارى، ويعد من الحلويات المفضلة والمحلية للكثير من الناس وذلك لطعمها ونكهته اللذيذة، كما يمكن تقديمها فى الحفلات وأعياد الميلادالمختلفة بجانب الشاى أو العصائر المختلفة، لذلك سنتعرف على كيفية عمله فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الإنجلش كيك بالتفصيل.مكونات الإنجلش كيك
يتكون الإنجلش كيك من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل ولا تحتاج سوي الا شراء الفواكه المجففة من الخارج وهى كالتالي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٥ حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ١١/٢ كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ١٥٠ جرام من الزبدة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- كوب من الفواكه المجففة.
- ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.
طريقة عمل الإنجلش كيك سهلة جداً ومن السهل على اى مبتدئ في الطبخ عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- فى وعاء المضرب الكهربائى أو بالمضرب السيلك اليدوي نضع السكر مع الزبدة ونخفقهم جيداً حتى يصبح شكلهم كريمي.
- ثم نضيف عليهم البيض والفانيليا ونستمر الخفق.
- بعد ذلك فى وعاء نخلط المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج بودر والبيكنج صودا والفواكه المجففة وبشر البرتقال كويس جداً.
- ثم نضيفهم بالتدريج إلى خليط السكر السابق.
- نقلبهم مع بعض حتى يتداخلوا تماماً ويمتزج الخليط.
- نحضر قالب الكيك المخصص لهذا النوع وشكله مستطيل وندهنه أو مفروشه بورق الزبدة.
- نصب الخليط السابق فى القالب وندخلها الفرن المسخن سابقا على درجة حرارة متوسطة لمدة ٤٥ دقيقة.
- ونتركها حتى تستوى تماماً ثم نخرجها من الفرن ونتركها حت تبرد تماماً.
- بعد ذلك نقطعها ونضعها فى طبق التقديم بجواركوب من الشاى وبالف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنجلش كيك بطريقة مميزة فى المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.