الإنجلش كيك بطريقة مميزة فى المنزل

تعتبر الإنجلش كيك من أنواع الكيك المنتشرة فى بريطانيا، وهو عبارة عن كيكة تحتوى على فى مكوناتها على الفواكه المجففة، أو يستخدم عادةً الدليل لتحليته أو اللوز، ولكن تطورت فى الآونة الأخيرة حشوات فمنها إللى بالمربى والشوكولاتة والكاكاو والكريمة وغيرها من الحشوات، ويوجد منها السادة أيضاً و قد تم صناعتها من أجل شرب كوب الشاى فى العصارى، ويعد من الحلويات المفضلة والمحلية للكثير من الناس وذلك لطعمها ونكهته اللذيذة، كما يمكن تقديمها فى الحفلات وأعياد الميلادالمختلفة بجانب الشاى أو العصائر المختلفة، لذلك سنتعرف على كيفية عمله فى المنزل بكل سهولة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الإنجلش كيك بالتفصيل.

مكونات الإنجلش كيك

يتكون الإنجلش كيك من مكونات بسيطة جداً وموجودة بالمنزل ولا تحتاج سوي الا شراء الفواكه المجففة من الخارج وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

٥ حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١١/٢ كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

١٥٠ جرام من الزبدة.

١/٤ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من الفواكه المجففة.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الإنجلش كيك سهلة جداً ومن السهل على اى مبتدئ في الطبخ عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: