بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة اعملي الكيكة الباردة بدون فرن

الكيكة الباردة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الباردة، التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتبهر كل من يتناولها، لأنها تتميز بطعم رائع ورائحة مبهرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض بدون فرن. طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض المكونات: 6 أكواب كبيرة من الحليب.

8 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

ربع كوب صغير من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

كأس كبير من السكر.

20 جرام من الفانيلا البودر.

كوب إلا ربع كبير من الزبدة.

60 جرام من الشوكولاتة، حسب الرغبة.

400 جرام من بسكويت الشاي.

400 جرام من بسكويت الشكولاتة.

كأس كبير من الحليب، للتغميس.

رشة من الفانيلا.

كريمة تغطية

كمية البودينغ المتبقي.

عبوة من كريم شانتيه بنكهة الكاكاو.

50 جرام من الحليب. صوص شيكولاتة ربع كوب كبير من كريمة الخفق.

نصف كوب كبير من الشيكولاتة السائلة. طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون بيض امزجي النشا مع مقدار الحليب، والكاكاو، والسكر، والطحين جيدا، حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي الخليط على النار، ثم اتركيه مع الاستمرار في التقليب، حتى يتكون خليط سميك. ضيفي الفانيلا، ومقدار الزبدة إلى الخليط، ثم اخلطيهم واتركيهم جانبا، ثم ضيفي إليهم الشوكولاتة قبل أن يهدأ الخليط، لكي تذوب، ويصبح بودينغ الشوكولاتة جاهز للاستخدام. اخلطي الفانيلا مع مقدار الحليب الخاص بالتغميس في وعاء، ضعي بسكويت الشاي في خليط الحليب، ثم ضعيه في البودينغ، ثم قومي برص طبقة منه في صينية شاي مربعة. ضعي بسكويت الشيكولاتة في خليط الحليب، ثم ضعيه في البودينغ، ثم ضعي طبقة منه فوق طبقة بسكويت الشاي، ثم كرري تلك الطبقات حتى تنتهي، ثم ضعي الصينية في الثلاجة، حتى تتماسك. امزجي الكريم شانتيه مع الحليب، و البودينغ المتبقي جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم وزعيها علي سطح وجوانب طبقات البسكويت، ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك. اسكبي الشيكولاتة السائلة فوق الكريمة، ثم اخلطيهم حتى يتكون الصوص، ثم وزعيه على سطح الكيكة، ثم ضعيها مرة أخيرة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون بيض الوسوم

الكيكة الباردة تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الباردة، التي يمكن تحضيرها في وقت قصير، وتبهر كل من يتناولها، لأنها تتميز بطعم رائع ورائحة مبهرة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض بدون فرن. طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض طريقة عمل الكيكة الباردة بدون بيض المكونات: 6 أكواب كبيرة من الحليب.

8 ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

ربع كوب صغير من الطحين.

أربع ملاعق صغيرة من النشا.

كأس كبير من السكر.

20 جرام من الفانيلا البودر.

كوب إلا ربع كبير من الزبدة.

60 جرام من الشوكولاتة، حسب الرغبة.

400 جرام من بسكويت الشاي.

400 جرام من بسكويت الشكولاتة.

كأس كبير من الحليب، للتغميس.

رشة من الفانيلا.

كريمة تغطية

كمية البودينغ المتبقي.

عبوة من كريم شانتيه بنكهة الكاكاو.

50 جرام من الحليب. صوص شيكولاتة ربع كوب كبير من كريمة الخفق.

نصف كوب كبير من الشيكولاتة السائلة. طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون بيض امزجي النشا مع مقدار الحليب، والكاكاو، والسكر، والطحين جيدا، حتى تذوب جميع المكونات مع بعضها البعض. ضعي الخليط على النار، ثم اتركيه مع الاستمرار في التقليب، حتى يتكون خليط سميك. ضيفي الفانيلا، ومقدار الزبدة إلى الخليط، ثم اخلطيهم واتركيهم جانبا، ثم ضيفي إليهم الشوكولاتة قبل أن يهدأ الخليط، لكي تذوب، ويصبح بودينغ الشوكولاتة جاهز للاستخدام. اخلطي الفانيلا مع مقدار الحليب الخاص بالتغميس في وعاء، ضعي بسكويت الشاي في خليط الحليب، ثم ضعيه في البودينغ، ثم قومي برص طبقة منه في صينية شاي مربعة. ضعي بسكويت الشيكولاتة في خليط الحليب، ثم ضعيه في البودينغ، ثم ضعي طبقة منه فوق طبقة بسكويت الشاي، ثم كرري تلك الطبقات حتى تنتهي، ثم ضعي الصينية في الثلاجة، حتى تتماسك. امزجي الكريم شانتيه مع الحليب، و البودينغ المتبقي جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم وزعيها علي سطح وجوانب طبقات البسكويت، ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك. اسكبي الشيكولاتة السائلة فوق الكريمة، ثم اخلطيهم حتى يتكون الصوص، ثم وزعيه على سطح الكيكة، ثم ضعيها مرة أخيرة في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون بيض

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