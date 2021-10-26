حضري “ألذ طعم” طريقة عمل بابا غنوج بالطحينة في البيت زي المطاعم بالباذنجان المشوي

طريقة عمل باب غنوج ، إن السلطات مع الأطعمة وخصوصا وجبة الغداء من أهم الأشياء التي يبحث عنها الأفراد دائما على طاولة الطعام، ويعتبر طبق البابا غنوج من أكثر الأطباق الشهية، ومن أشهى أنواع السلطات على المائدة، حيث يعرف طبق البابا غنوج، بأنه من أكثر الأطباق التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، بسبب أن الباذنجان المصنوع من خلاله هذا الطبق من أكثر الثمار الغنية بالمواد المفيدة.

ويعد بابا غنوج في الأساس أكله شعبية من بلاد الشام، ويعد المكون الأساسي في عمله هو الباذنجان حيث يتم غسله بشكل جيد والشوي على النار مع إتباع الخطوات المرفقة بالمقال، كما يوجد نوع أخر يشبه هذه الأكله وهو الحمص بطحينة ويتضح من الإسم أن المكون المستخدم في هذا الطبق هو الحمص، ويعود أصله إلى نفس البلاد وهي الشام، ويمكن تناوله مع العديد من الأطعمة مثل البطاطس المقرمشة، وهو طبق جانبي يقدم على الطاولة.

طريقة عمل بابا غنوج ذي المطاعم

من الممكن عمل وصفة بابا غنوج بالباذنجان المشوي والطحينة، وهذه من أشهر الطرق، يتم تجهيز الوصفة من خلال التالي:

المكونات:

أحضري باذنجانة أو أكثر على حسب الرغبة.

مقدارًا من الطحينة يتم تجهيزه حسب الرغبة أيضا.

قليل من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم.

الطريقة:

فقط يتم وضع الباذنجان على النار لشويه.

ثم يتم تقشير القشرة المشوية، ويتم هرسها وإضافة الطحينة عليها.

ثم يتم إضافة الملح، والبهارات حسب احتياج كل شخص.

ومن الممكن أن يتم إضافة الثوم المطحون إلى الوصفة، حيث إن الثوم يعطي نكهة وطعم مختلف على الطبق.

سلطة البابا غنوج مع دبس الرمان

المكونات:

إحضار الباذنجان المشوي والمهروس.

تجهيز 3 حباب من فصوص الثوم.

قليل من دبس الرمان.

عصير ليمون.

تجهيز بصلة صغيرة.

الطريقة:

من الممكن أن يتم إضافة دبس الرمان إلى السلطة.

مع إضافة 3 حبات من الطماطم المبشورة، والفلفل، والبصل، وعصير الليمون.

وإضافة 3 فصوص من الثوم المطحون.

وفقط من خلال شوي الباذنجان في الفرن أو على النار، يتم دمج كل هذه المكونات مع بعضها، ليتم صناعة أجمل طبق سلطة على الإطلاق.

الفوائد التي تحتوي عليها سلطة بابا غنوج

بالرغم من اختلاف الطرق التي يصنع من خلال البابا غنوج، إلا أنه في جميع الأحوال غني بالكثير من المواد الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وهو يحتوي على الفوائد التالية:

يحمي المخ من التلف، ويعمل على حماية خلاياها من المتاعب، وهذا بسبب أن الباذنجان يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة.

يقلل من الإصابة بأمراض القلب، لأنه يحتوي على الفيتامينات المركبة Vitamin B complex، والكثير من المعادن الهامة، كالبوتاسيوم، والنحاس، وحمض الفوليك، والثوم الذي يوضع في الوصفة كذلك يحتوي على مواد غذائية هامة مثل فيتامين ج، وفيتامين 6.

يعمل على تنقية الدم وتنظيم الدورة الدموية، وتنظيم البول والعرق، وهذه الفوائد تنتج من ثمرة البصل التي تتواجد في طبق السلطة.

يعمل على التقليل من الوزن لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

أولًا لابد من هرس المكونات جميعها مع بعضها البعض لتحصلين على مزيج كريمي رائع.

من الممكن استخدام الخلاط الكهربائي في المزج حتى تأخذ نكهة كل مكون من الأخرى مما يكون التناغم والمزج بين المكونات، فيظهر هذا في الطعم الرائع.

السر في نجاح سلطة بابا غنوج