أسرار تحضير الكنافة النابلسية الشهية بمكونات بسيطة

يعتبر المطبخ السوري من أكثر المطابخ من حيث الإتقان في تحضير الطعام والحلويات ويحتل المركز الأول في تحضير الحلويات والمعجنات والدليل على ذلك إنتشار الوجبات والحلويات السورية والتي تنتشر الطرق المبدعة الخاصه بتحضيرها، وعلى الرغم من أن الكنافة من الحلويات العربية التي تنتشر في جميع الدول العربية إلا أن دول الشام تشتهر بطريقة تحضير الكنافة النابلسية وتعتبر طريقة الإعداد الخاصة بها على نفس نسق الطريقة التقليدية العادية إلا أنها تختلف من حيث المكونات المضافة، ويبرز ظهور الكنافة في شهر رمضان بعد الإفطار لتعويض الجسم بما يفقده أثناء فترة الصيام ويمكن أن يتم اختيارها كواجب للضيافة فهي من أجود أنواع الحلويات بشكل عام ويختلف اللون الخاص بها عن الكنافة العادية حيث يميل إلي اللون البرتقالي ونعرض لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة النابلسية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكنافة النابلسية: طريقة تحضير الكنافة النابلسية: المكونات: نصف كيلو جرام من الكنافة.

مقدار مناسب من العكاوي أو الجبن النابلسي.

كمية من الفستق المفروم.

كأس من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الصبغة الحمراء.

قطر الكنافة. طريقة التحضير: أولاً نقوم بفرم الكنافة عن طريق اليدين ويفضل استخدام الخلاط الكهربائي حتى يتم الفرم بشكل أسرع ونستمر بعملية الفرم حتى تصبح ناعمة. التخلص من الملح الزائد في الجبنة عن طريق نقع الجبن بالماء أكثر من مرة ونتركها جانباً. تحضير الزبدة علي أن تكون سائلة ثم وضع الصبغة الحمراء على الزبدة ونتركها لبضع دقائق حتى تصبح الزبده باللون البرتقالي وفي حالة عدم توافر الصبغة يمكن استبدالها بالزعفران. بعد ذلك يتم تحضير صينية صغيرة الحجم ووضع نصف كميه الكنافة ثم سكب كمية من الزبدة الملونة ثم نقلها إلي النار والتقليب حتى تتحول إلي اللون الذهبي وتكرار ذلك مع باقي الكنافة. تحضير صينية أخرى ووضع نصف كمية الكنافة بعد التحمير ثم الضغط عليها بإستخدام اليدين ووضع الحشو بداخلها من الجبن ثم وضع نصف الكنافة الآخر من الأعلي والضغط عليها مرة أخرى ثم يتم توزيع المكسرات المفرومة أعلي الكنافة. إدخال الصينية إلي الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق وبعد خروجها من الفرن يتم وضع القطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر المطبخ السوري من أكثر المطابخ من حيث الإتقان في تحضير الطعام والحلويات ويحتل المركز الأول في تحضير الحلويات والمعجنات والدليل على ذلك إنتشار الوجبات والحلويات السورية والتي تنتشر الطرق المبدعة الخاصه بتحضيرها، وعلى الرغم من أن الكنافة من الحلويات العربية التي تنتشر في جميع الدول العربية إلا أن دول الشام تشتهر بطريقة تحضير الكنافة النابلسية وتعتبر طريقة الإعداد الخاصة بها على نفس نسق الطريقة التقليدية العادية إلا أنها تختلف من حيث المكونات المضافة، ويبرز ظهور الكنافة في شهر رمضان بعد الإفطار لتعويض الجسم بما يفقده أثناء فترة الصيام ويمكن أن يتم اختيارها كواجب للضيافة فهي من أجود أنواع الحلويات بشكل عام ويختلف اللون الخاص بها عن الكنافة العادية حيث يميل إلي اللون البرتقالي ونعرض لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة النابلسية من خلال هذا المقال. طريقة تحضير الكنافة النابلسية: طريقة تحضير الكنافة النابلسية: المكونات: نصف كيلو جرام من الكنافة.

مقدار مناسب من العكاوي أو الجبن النابلسي.

كمية من الفستق المفروم.

كأس من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الصبغة الحمراء.

قطر الكنافة. طريقة التحضير: أولاً نقوم بفرم الكنافة عن طريق اليدين ويفضل استخدام الخلاط الكهربائي حتى يتم الفرم بشكل أسرع ونستمر بعملية الفرم حتى تصبح ناعمة. التخلص من الملح الزائد في الجبنة عن طريق نقع الجبن بالماء أكثر من مرة ونتركها جانباً. تحضير الزبدة علي أن تكون سائلة ثم وضع الصبغة الحمراء على الزبدة ونتركها لبضع دقائق حتى تصبح الزبده باللون البرتقالي وفي حالة عدم توافر الصبغة يمكن استبدالها بالزعفران. بعد ذلك يتم تحضير صينية صغيرة الحجم ووضع نصف كميه الكنافة ثم سكب كمية من الزبدة الملونة ثم نقلها إلي النار والتقليب حتى تتحول إلي اللون الذهبي وتكرار ذلك مع باقي الكنافة. تحضير صينية أخرى ووضع نصف كمية الكنافة بعد التحمير ثم الضغط عليها بإستخدام اليدين ووضع الحشو بداخلها من الجبن ثم وضع نصف الكنافة الآخر من الأعلي والضغط عليها مرة أخرى ثم يتم توزيع المكسرات المفرومة أعلي الكنافة. إدخال الصينية إلي الفرن على درجة حرارة هادئة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق وبعد خروجها من الفرن يتم وضع القطر البارد وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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