طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة وتفتيحها 5 درجات وإزالة التجاعيد نهائيا

طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة، القهوة لا يمكن أن نتجاهل تأثيرها الرائع على البشرة إذ أنها تمتلك العديد من المكونات والمقادير الطبيعية والتي تساعد في التبييض للجلد بشكل سريع وآمن، ومن الممكن أيضا أن يتم الاعتماد عليها كمقشر طبيعي يعمل على التجديد السريع للجلد وبالتالي ظهور الطبقة الجلدية الجديدة الفاتحة، وفيما يلي من السطور التالية نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص وصفة من أفضل الوصفات الخاصة بمكون القهوة والتي تعمل على التحسين من النضارة الجلدية، وسنتطرق لأهم الخطوات لتحضير وصفة البن المبيضة للجلد.

طريقة عمل كريم القهوة المعجزة لتقشير البشرة

من الممكن الاعتماد على أفضل وصفات التفتيح والتي نستخدم فيها القهوة والتي تعد مادة طبيعية لا تقتصر أهميتها على تناولها كمشروب طبيعي، ولكن اكتشف العديد من خبراء التجميل أن تطبيقها على الجلد يعمل بشكل كبير على التفتيح الطبيعي الآمن وغير المؤقت للجلد، والمكونات الأساسية لوصفة القهوة تكون على هذا النحو الآتي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

القليل من جل الصبار.

ملعقة من السكر.

ملعقتان من الحليب.

القليل من الليمون.

طريقة التحضير لوصفة القهوة المبيضة للجلد

التحضير للخليط يكون من خلال الاستعمال لبولة باتساع وعمق مناسب نضع البن مع بقية المقادير المذكورة، ونقوم بالتقليب المستمر فيما بين كل المكونات، حتى نحصل على أفضل النتائج حيث نحصل من هذا المزج على ماسك ممتاز يتم تطبيقه على الوجه، وبعد التطبيق سنلاحظ الفارق من أول استعمال.

التطبيق الصحيح لماسك القهوة

في البداية لا بد وأن نقوم بالغسل للوجه بالماء وغسول طبيعي، وبعدها لا من أن نجفف الوجه بشكل كامل بحيث يكون خالي من الماء مع دهن القليل من ماء الورد، وبعدها نضيف الخليط للوجه، مع التدليك في حركة دائرية للمزيج على كافة أنحاء الوجه، ومن ثم يتم ترك الخليط مدة حوالي ربع ساعة على الوجه، وبعدها نقوم بالإزالة التامة لأثر الخليط والذي يعد أفضل التركيبات متعددة الأغراض ومنها أن الخليط أثره مبيض للجلد، ومنعم ويزيل أي تجاعيد أو ترهلات على الجلد فهو ماسك مبيض ويشد البشرة بكفاءة.