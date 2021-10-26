5 مشروبات صحية لانقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم.. تعرفي عليها

يعاني الكثير من زيادة الوزن والسمنة حيث يبحث الكثير عن طرق مختلفة ومتنوعة للتخلص من الوزن الزائد، فقد يرغب البعض في اتباع بعض النظم الغذائية، أو عن طريق مشروبات تحرق الدهون، أو ممارسة رياضة، وذلك بالإضافة إلي أنظمة الريجيم القاسية التي لا يتحملها الكثير، ففي النهاية الهدف هو التخلص من السمنة وجعل الجسم رشيق، إذن سنتحدث عن بعض مشروبات أنقاض الوزن أو ماتسمي بمشروبات التخسيس.

مشروبات أنقاص الوزن

يتبع من يريد التخسيس بعض الأنظمة الغذائية للتخلص من السمنة، ولكن توجد مشروبات عديدة تساعد علي ذلك، وهي كالاتي:

يعد الليمون من المكونات الهامة للتخلص من الوزن، كما انة يساعد علي حرق الدهون الموجودة في الجسم.

أما بالنسبة الزنجبيل فقد تأكد أنه يساعد علي التخلص من رغبة الجوع الشديدة.

نقوم بتحضير مشروب الليمون والزنجبيل من خلال تجهيز الليمون والزنجبيل المبشور بمقدار متساوي مع إضافة لتر من الماء الساخن.

نضيف 1 ملعقة من عسل النحل، ثم نقلبهم مع بعض، وبهذا يكون المشروب جاهز لتناولة حتي يساعد في إتباع نظامك الغذائي وانقاص الوزن.

الليمون يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، كما انة يسهم في التخلص من الوزن الزائد من خلال إذابة جميع الدهون المتراكمة في الجسم.

كما أن زبدة الشيا تحتوي علي كالسيوم بنسبة كبيرة، ويساعد ألياف زبدة الشيا علي أنقاض الوزن.

يحتوي هذا المشروب علي 1 ملعقة من المكونات التالية (الليمون، زبدة الشيا، العسل الأبيض والماء)، ونخلطهم جيداً.

تحتوي القرفة علي مضادات الأكسدة التي تساعد علي إمداد الجسم بالطاقة، كما أنها تخلصك من الدهون والوزن الزائد.

اما يالنسبة للكمون فهو يساعد علي إنقاص الوزن من خلال حرق الدهون المتراكمة في الجسم.

يمكن تحضير المشروب من خلال وضع ثلاثة ملاعق من القرقة والكمون، وملعقة اخري لكل من الليمون والعسل، وكمية مناسبة من الماء، ثم نخلطهم جيدا.

مشروب الليمون والزنجبيلمشروب زبدة الشيا والليمونمشروب القرفة والكمونالشاي الأخضر

يعد الشاي الاخضر من المشروبات الشهيرة والصحية، وذلك نظراً لأنه يحتوي علي فوائد مختلفة تساهم في ذلك وتجعلة أبسط، لذلك فهو أفضل أنواع المشروبات الصحية المساعدة لإنقاص الوزن.

من الممكن أن بعض المشروبات تعطي تأثير كبير في إنقاص الوزن، لذلك نحاول اللجوء الي تناولها بشكل مستمر حتي تعطيك النتيجة المطلوبة والذي ترغبها، فنلاحظ أن هناك مشروبات سحرية تعطيك إحساس بالشبع مما يؤدي إلي خسارة الوزن، حيث ذكرت الماء من هذة المشروبات، فهي من أهم المشروبات التي تعطيك امتلاء للمعدة، وبالتالي لا تشعر بالجوع، وتخسر وزنك بسهولة.