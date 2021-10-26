وداعاً للألم نهائيا.. معجزة الفازلين لإزالة شعر العانه والجسم كله من الجذور دون رجوعة مرة أخرى

معجزة الفازلين لإزالة شعر العانه والجسم كله، إزالة الشعر لا بد وأن تتم بأفضل الطرق حيث أن هذا يؤثر بالسلب على الجلد في الحالة التي تكون فيها المكونات غير صالحة للاستعمال أو تضر بالجلد، وتلك الطريقة التي نحن بصدد التعرف عليها تعد من بين أفضل الطرق الطبيعية والتي لديها القدرة على الإزالة للشعر من دون أن تحدث أي مشكلة للجلد، وبالتالي تسعى الكثير من السيدات لمعرفة طريقة الفازلين المتميزة في القضاء على أي تواجد أو ظهور للشعر، وتعتبر تلك الطريقة هي الأكثر تميز في الحفاظ على الجلد خالي لأطول فترة ممكنة من الشعر، وعن تلك الطريقة نتحدث بالتفصيل كما سنتعرف على الطريقة الخاصة بالتحضير لتلك الخلطة.

معجزة الفازلين لإزالة شعر العانه والجسم كله

تلك الطريقة تتسم بكونها من بين أسهل الطرق التي من الممكن أن تعتمد عليها كل فتاة لإزالة الشعر، وفيما يلي توضيح لمكونات أساسية لا بد وأن تتواجد بخليط الفازلين المزيل للشعر، وعن المكونات نتحدث بالتفصيل:

ملعقة من الفازلين.

بودرة ترمس.

بودرة حمص.

القليل من زيت الزيتون.

ملعقتان ماء ورد.

قطرات ليمون.

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر

هذه الوصفة من اليسير تحضيرها حيث تعتبر من أفضل الخلطات التي تعمل على التعزيز من قوة البشرة لتحمل نزع الشعر وبالتالي لا تتكون البثور أو الحبوب بعد الانتزاع للشعر، ومن خلال التطبيق المستمر نحصل على النتيجة المطلوبة وفي أقصر وقت ممكن، والخليط يحضر بالخلط المباشر ما بين كل مكونات الوصفة، ومع الخلط المستمر لهذا المزيج نحصل على الوصفة التي تعد سميكة في قوامها وبعد استعمال قطعة بسيطة منها نحصل على بشرة فائقة النعومة.

خلطة الفازلين وكيفية تطبيقها

التطبيق ليس بالأمر الصعب فقط يستدعي الأمر أن نحضر قطعة من القطن، وتلك القطعة من القطن تكون مبللة بالماء الدافئ فيتم تمريرها على الجلد ثم تجفيف الجلد تماما من أي تواجد لبقايا قطرات ماء حتى لا تفسد الخلطة حينما يتم تطبيقها، والتطبيق يكون لحين تواجد الخلطة مجدة حوالي ربع ساعة على البشرة لتام جفافها بحيث يسهل انتزاعها من الجلد ببقايا الشعر الزائد.