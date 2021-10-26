يعتبر البان كيك من أنواع العجائن الرقيقة جدا، التي اشتهرت مؤخراً في جميع المطاعم العالمية، حيث أن جميع الناس بدأوا في عمله بشكل دائم، نظراً لأن شكلة رائع، ومذاقه اللذيذ أيضاً لأنه يحتوي على كمية قليلة جداً من السعرات الحرارية، مقارنة لجميع الأطباق الأخرى، ومن الممكن ايضا إضافة كثير من الحشوات إليه والعديد من الصلصات مثل صوص الشيكولاتة، وصوص الكراميل وصوص التمر وغيرها من الحشوات اللذيذة حسب الرغبة، ويتميز البان كيك بأن كثير من الناس يحبونه، وخاصة الأطفال، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة هش ولذيذ وسريع التحضير بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة تماماً. طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة المكونات: عدد كوب ونصف من الدقيق الأبيض الناعم منخول. ست ملاعق صغيرة من الزبدة المذابة. ست ملاعق صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب ونصف من الحليب السائل. صفار 2 بيضة. بياض 2 بيضة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فية بياض البيض، ثم بعد ذلك نقوم بضربة جيد جداً، ثم نتركة جانباً.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السكر والدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء آخر، نخلط هذة المكونات مع بعضها ثم نتركها جانباً أيضاً.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والدقيق و خليط بياض البيض إلى خليط صفار البيض، حتى تتجانس المكونات مع بعضها تكون عجينة شبة سائلة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت في مقلاه على النار، ثم نسكب فيها ربع كوب من خليط البان كيك، وتركة لمدة خمس دقائق تقريباً، أو حتى يتخمر من جميع النواحي.

ثم نقوم برفع البان كيك من على النار، ويوضع في طبق التقديم و نتركة جانباً. تحضير صوص البان كيك أولاً نقوم بتسخين الزبدة في مقلاة على النار، ثم نضيف اليها السكر البني والسكر الأبيض وشراب الذرة، والملح وتحرك المكونات. ثم نترك الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق تقريباً، حتى يتكون صوص متماسك. ثمن نرفع الصوص من على النار وسكبة على البان كيك. طريقة التحضيرتحضير صوص البان كيك الوسوم

يعتبر البان كيك من أنواع العجائن الرقيقة جدا، التي اشتهرت مؤخراً في جميع المطاعم العالمية، حيث أن جميع الناس بدأوا في عمله بشكل دائم، نظراً لأن شكلة رائع، ومذاقه اللذيذ أيضاً لأنه يحتوي على كمية قليلة جداً من السعرات الحرارية، مقارنة لجميع الأطباق الأخرى، ومن الممكن ايضا إضافة كثير من الحشوات إليه والعديد من الصلصات مثل صوص الشيكولاتة، وصوص الكراميل وصوص التمر وغيرها من الحشوات اللذيذة حسب الرغبة، ويتميز البان كيك بأن كثير من الناس يحبونه، وخاصة الأطفال، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة هش ولذيذ وسريع التحضير بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة تماماً. طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة طريقة عمل البان كيك بصوص الشيكولاتة المكونات: عدد كوب ونصف من الدقيق الأبيض الناعم منخول. ست ملاعق صغيرة من الزبدة المذابة. ست ملاعق صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كوب ونصف من الحليب السائل. صفار 2 بيضة. بياض 2 بيضة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء كبير ثم نضع فية بياض البيض، ثم بعد ذلك نقوم بضربة جيد جداً، ثم نتركة جانباً.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السكر والدقيق والبيكنج باودر والملح في وعاء آخر، نخلط هذة المكونات مع بعضها ثم نتركها جانباً أيضاً.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والدقيق و خليط بياض البيض إلى خليط صفار البيض، حتى تتجانس المكونات مع بعضها تكون عجينة شبة سائلة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت في مقلاه على النار، ثم نسكب فيها ربع كوب من خليط البان كيك، وتركة لمدة خمس دقائق تقريباً، أو حتى يتخمر من جميع النواحي.

ثم نقوم برفع البان كيك من على النار، ويوضع في طبق التقديم و نتركة جانباً. تحضير صوص البان كيك أولاً نقوم بتسخين الزبدة في مقلاة على النار، ثم نضيف اليها السكر البني والسكر الأبيض وشراب الذرة، والملح وتحرك المكونات. ثم نترك الخليط على نار هادئة لمدة خمس دقائق تقريباً، حتى يتكون صوص متماسك. ثمن نرفع الصوص من على النار وسكبة على البان كيك. طريقة التحضيرتحضير صوص البان كيك

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