اسهل طريقة لعمل الطحينة في المنزل بطعم زي الجاهز

تعد الطحينة هي من أنواع المقبلات التي توضع على المائدة فلا تكتمل أي مائدة إلا بوجودها، فهي تتكون من بذور السمسم ويضاف إليها بعض المكونات الاخرى و تكون مفيدة جدا للجسم عندما تدخل في إعداد بعض المأكولات لانه يحتوي علي عناصر غذائية عالية جدا حيث تتضمن الكالسيوم والحديد والزنك كما تحتوي علي الأحماض الامينية، فيمكن أن نقوم بإعدادها في المنزل بشكل آمن وصحي. طريقة عمل الطحينة في البيت طريقة عمل الطحينة في البيت المكونات 1 كأس من السمسم المحمص.

1 كأس من زيت الزيتون.

1/2 كأس من الدقيق.

1/4 كأس من الملح. طريقة التحضير نجهز الخلاط الكهربائي، ثم نضع فية السمسم، ونشغلة علي سريعة قليلة.

نقوم بوضع الملح والدقيق، ثم يتم خلطهم جيداً مع بعض حتي نلاحظ تجانسهم بشكل جيد، ثم يتم إضافة الزيت علي الخليط، ويتم تشغيلة مرة اخري، مع الالتزام باضافة الزيت بشكل تدريجي.

نغلق الخلاط حينما نحصل علي الخليط المناسب.

نجهز علبة ذو غطاء محكم، ونضع داخلة الطحينة التي تم تجهيزها، ثم نضعها داخل الثلاجة حتي يتم استخدامها. طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة المقادير استخدام نصف كوب من الطحينة الخام.

أربعة فصوص ثوم مفروم .

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

أربعة ملاعق من دقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نأتي بوعاء كبير واسع ونضع فيه نصف كوب من الطحينة واربعة فصوص من الثوم مفروم وملعقة من الخل و ملعقة من ملح الطعام وملعقة من الكمون و ندمجهم مع بعض.

نقوم باضافة الدقيق بشكل تدريجي على خليط الطحينة ونستمر في التقليب ثم نضيف عليهم كمية مناسبة من الماء ليتم دمج الخليط مع البعض حتي يكون قوام خليط الطحينة متماسك.

نقدم خليط الطحينة مع اضافة ملعقة صغيرة من زيت وتصبح جاهزة. طريقة عمل الطحينة باللبن طريقة عمل الطحينة باللبن المقادير مقدار مناسب من الطحينة الخام بما يعادل ثلاث ملاعق.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من عصير الليمون.

استخدام ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار مقطع على هيئة قطع صغيرة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حزمة من البقدونس للتزيين الطحينة. طريقة التحضير نستخدم بولة صغيرة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الطحينة الخام ونضيف نصف كوب من اللبن الرائب ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى يتم دمجهم.

نقوم بإضافة الخل الأبيض ملح الطعام مع الاستمرار في التقليب حتى يتم تجانس خليط الطحينة وتكون ذات قوام لين متماسك.

نضع خليط الطحينة باللبن الرائب بعد إعداده في طبق لتكون جاهزة للتقديم ونزينه بالبقدونس بعد ان يتم تقطيعه ونضع عليهم الفلفل الأخضر ثم نضيف الزيت النباتي اللازم للتزين. نجد أن الطحينة وتكون عبارة عن حب السمسم التي نقوم بتحميص، فتأخذ نتيجة طحن السمسم ونقوم بعمل الطحينة منه، فالطحينة تدخل في عمل المقابلات والسلطة وتكون طبق رئيسي على أي مائدة، فنجد أن الطحينة استخدامات عديدة وتدخل في العديد من المأكولات ومنها الحلاوة الطحينة فلها فوائد عديدة جدا للجسم، ويمكننا أن نقوم بإعدادها في المنزل بشكل سهل وسلس. الوسوم

تعد الطحينة هي من أنواع المقبلات التي توضع على المائدة فلا تكتمل أي مائدة إلا بوجودها، فهي تتكون من بذور السمسم ويضاف إليها بعض المكونات الاخرى و تكون مفيدة جدا للجسم عندما تدخل في إعداد بعض المأكولات لانه يحتوي علي عناصر غذائية عالية جدا حيث تتضمن الكالسيوم والحديد والزنك كما تحتوي علي الأحماض الامينية، فيمكن أن نقوم بإعدادها في المنزل بشكل آمن وصحي. طريقة عمل الطحينة في البيت طريقة عمل الطحينة في البيت المكونات 1 كأس من السمسم المحمص.

1 كأس من زيت الزيتون.

1/2 كأس من الدقيق.

1/4 كأس من الملح. طريقة التحضير نجهز الخلاط الكهربائي، ثم نضع فية السمسم، ونشغلة علي سريعة قليلة.

نقوم بوضع الملح والدقيق، ثم يتم خلطهم جيداً مع بعض حتي نلاحظ تجانسهم بشكل جيد، ثم يتم إضافة الزيت علي الخليط، ويتم تشغيلة مرة اخري، مع الالتزام باضافة الزيت بشكل تدريجي.

نغلق الخلاط حينما نحصل علي الخليط المناسب.

نجهز علبة ذو غطاء محكم، ونضع داخلة الطحينة التي تم تجهيزها، ثم نضعها داخل الثلاجة حتي يتم استخدامها. طريقة عمل الطحينة طريقة عمل الطحينة المقادير استخدام نصف كوب من الطحينة الخام.

أربعة فصوص ثوم مفروم .

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

أربعة ملاعق من دقيق الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون. طريقة التحضير نأتي بوعاء كبير واسع ونضع فيه نصف كوب من الطحينة واربعة فصوص من الثوم مفروم وملعقة من الخل و ملعقة من ملح الطعام وملعقة من الكمون و ندمجهم مع بعض.

نقوم باضافة الدقيق بشكل تدريجي على خليط الطحينة ونستمر في التقليب ثم نضيف عليهم كمية مناسبة من الماء ليتم دمج الخليط مع البعض حتي يكون قوام خليط الطحينة متماسك.

نقدم خليط الطحينة مع اضافة ملعقة صغيرة من زيت وتصبح جاهزة. طريقة عمل الطحينة باللبن طريقة عمل الطحينة باللبن المقادير مقدار مناسب من الطحينة الخام بما يعادل ثلاث ملاعق.

نصف كوب من اللبن الرائب.

ربع كوب من عصير الليمون.

استخدام ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ثمرتين من الفلفل الأخضر الحار مقطع على هيئة قطع صغيرة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حزمة من البقدونس للتزيين الطحينة. طريقة التحضير نستخدم بولة صغيرة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الطحينة الخام ونضيف نصف كوب من اللبن الرائب ثم نضيف عصير الليمون ونقلبهم مع بعض حتى يتم دمجهم.

نقوم بإضافة الخل الأبيض ملح الطعام مع الاستمرار في التقليب حتى يتم تجانس خليط الطحينة وتكون ذات قوام لين متماسك.

نضع خليط الطحينة باللبن الرائب بعد إعداده في طبق لتكون جاهزة للتقديم ونزينه بالبقدونس بعد ان يتم تقطيعه ونضع عليهم الفلفل الأخضر ثم نضيف الزيت النباتي اللازم للتزين. نجد أن الطحينة وتكون عبارة عن حب السمسم التي نقوم بتحميص، فتأخذ نتيجة طحن السمسم ونقوم بعمل الطحينة منه، فالطحينة تدخل في عمل المقابلات والسلطة وتكون طبق رئيسي على أي مائدة، فنجد أن الطحينة استخدامات عديدة وتدخل في العديد من المأكولات ومنها الحلاوة الطحينة فلها فوائد عديدة جدا للجسم، ويمكننا أن نقوم بإعدادها في المنزل بشكل سهل وسلس.

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