خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج بكريم طبيعي 100% والنتيجة خلال يومين

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين بأقل التكليفات، ويعد كريمات التفتيح الطبيعية هي الحل الأمثل لتفتيح البشرة وكذلك اليدين، يوجد بها الكثير من العناصر التي تساعد على التخلص من البقع الداكنة و تعيد للبشرة نضارتها، خاصة أن المرأة تهتم دائما بأنها تظهر بشكل جذاب وتبعد أن كل ما يقلل ثقتها بنفسها، لذلك تبحث عن كل الوصفات الطبيعية للبشرة.

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين

كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين يتكون هذا الكريم من مكونات عديدة وهي كما يلي:

ملعقتان من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الماء.

القليل من عصير الليمون.

جل الالوفيرا.

يتم إحضار وعاء ووضع هذه المكونات به.

الاستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط متجانس.

تبدأ في وضعه على المكان المراد تفتيحه، وتوزعه جيداً.

يجب أن تتركه لمدة ثلث ساعة.

يغسل هذا المكان جيداً بالماء.

تأكد بأنه تم إزالته جيداً.

يتم تكرار هذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يراعى ترطيب البشرة بعد استخدام الكريم بالكريم المناسب لنوع البشرة.

أحضري عبوة واحدة من كريم جليسوليد، وأضيفي عليها عصير ليمونة واحدة.

قلبي المكونات جيداً حتى تتجانس.

استخدمي الكريم يومياً على المناطق المراد تفتيحها مث الكوع والركب واليدين والرجلين، ومع التكرار اليومي لاحظي الفرق بنفسك.

خطوات تحضير الكريم المبيضتبييض اليدين والرجلين بالجليسوليد

أسرع كريم لتبييض اليدين والرجلين

يوجد في كريم تبييض اليدين والرجلين الكثير من المميزات التي تساعدك على درجة بشرة فاتحة خالية من آثار الحبوب التي تزعجك، بالإضافة إلى إنها تعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، ومن مميزاته كالتالي:

يتسم هذا الكريم بأنه طبيعي وأمان للبشرة لا يتسبب لها بضرر بعد ذلك.

يساعد على تقليل التجاعيد.

يستعمل على جميع الأماكن بالجسم والبشرة.

يتكون من مكونات طبيعية، تساعدك على إعادة نضارة البشرة وإشراقها.

يعيد تجديد البشرة،ويتخلص من الجلد الميت.

يساعد على ترطيب ويمنع البشرة أو اليدين من الجفاف، فتصبح البشرة ناعمة الملمس.

وبذلك تعرفنا على كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين، ويتوفر به الكثير من المميزات التي تجعلك تستخدمه باستمرار بأمان.