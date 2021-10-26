ماسك كريم الأفوكادو لترطيب البشرة بنتائج قوية وسريعة وخلي بشرتك صافية

كريم الأفوكادو لترطيب البشرة من أكثر الطرق للعناية بالبشرة في الأونة الأخيرة بشكل كبير، وذلك لفوائد الأفوكادو المعروفة في ترطيب ونعومة البشرة بشكل كبير؛ فنجد أن الكثير من السيدات باستمرار يبحثون عن أفضل الطرق حتى تحصل البشرة على ترطيب عميق من خلال منتجات آمنة ومضمونة بشكل كبير، ولذلك سنعرض لكم اليوم من خلال موقعنا أفضل الكريمات التي يتم عملها من مكونات طبيعية 100٪ بكل سهولة ويسر.

كريم الأفوكادو لترطيب البشرة

الكثير من الأشخاص وخاصة أصحاب البشرة الجافة يبحثون باستمرار عن أفضل المنتجات التي يمكنهم استخدامها للبشرة بدون حدوث آثار جانبية تعود على البشرة ومظهرها، وذلك لأن هناك الكثير من المنتجات التط لا تناسب الكثير من الأشخاص وتؤثر علي بشرتهم بشكل سلبي على الرغم من التكلفة الباهظة لتلك المنتجات، لذلك سنتحدث معا علي أهم الكريمات التي يتم صنعها من مواد طبيعية للحصول على بشرة مثالية وغير جافة.

طريقة تحضير كريم الأفوكادو وزبدة الشيا لترطيب البشرة

نستعرض معكم الآن من خلال النقاط التالية أفضل أنواع الكريمات التي يتم صنعها بكل سهولة في المنزل بدلا من أسعار المنتجات الأخرى التي لا يقدر على ثمنها الكثير من السيدات، وإليكم المكونات المستخدمة في تحضير الكريم كما يلي:

مقدار ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

مقدار 5 نقاط من زيت الأفوكادو.

طريقة استخدام كريم الأفوكادو

يتم استخدام هذا الكريم بكل سهولة، وذلك من خلال ما يلي:

خلط تلك المكونات معا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ثم قومي بوضع هذا الكريم علي وجهك بشكل يومي مرة صباحا ومساءا.

يجب قبل وضع هذا الكريم على البشرة تجربته على جزء صغير من الأيدي، وذلك للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه هذا الكريم على البشرة.

فوائد الأفوكادو وزبدة الشيا للبشرة

تعد تلك الزيوت من أفضل المنتجات التي يتم استخدامها للبشرة بشكل أمن وطبيعي، وتعد مناسبة لأغلب أنواع البشرة دون حدوث آثار جانبية على البشرة، وتتمثل فوائد تلك المنتجات في كلا من: