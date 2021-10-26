طريقة عمل شيكولاتة باونتي في المنزل مثل المحلات وفرحي عيلتك

طريقة عمل شيكولاتة باونتي، حيث تعد من أسهل الطرق السريعة لعمل الشيكولاتة، ولا تتطلب الكثير من الوقت والمجهود عند عملها، كما يمكن تزيينها بالكثير من المكونات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق المستخدمة لعمل الشيكولاتة الباونتي، والتي سنعرضها لكم من خلال هذه المقالة عبر موقعنا اليوم بالخطوات والمكونات التي تتميز بالسهولة والسرعة.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

نقدم لكم الآن أهم مكونات عمل الشيكولاتة الباونتي التي يتم من خلالها عمل أفضل الوصفات الشهية واللذيذة، وتتمثل تلك المكونات في كلا من:

كوب متوسط من جوز الهند.

مقدار من السكر حسب الرغبة.

عدد 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ربع كوب متوسط من اللبن السائل.

مقدار مناسب من الشيكولاتة البيضاء أو الغامقة الخام المستخدمة في صنع الحلوى.

طريقة تحضير الشيكولاتة الباونتي

نقدم لكم الآن طريقة تحضير وصفة الشيكولاتة، والتي تتميز بسهولتها، وتأتي هذه الخطوات كما يلي:

نضع في الخطوة الأولى كلا من اللبن السائل والزبدة والسكر في إناء علي النار ونقوم بتقليب تلك المكونات بشكل جيد مع بعضهم البعض، ونستمر في التقليب حتى تذوب هذه المكونات.

بعد ذوبان المكونات السابقة نرفعها من النار، ثم نضع مقدار جوز الهند إليهم ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام متجانس، ثم نضعه في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح عجينة.

ثم نقوم بإخراج عجينة جوز الهند من الثلاجة، ونقوم بتشكيلها على هيئة أصابع نضعها في الشيكولاتة الخام المذابة ونتركها حتى تتماسك معا بشكل جيد.

عند الرغبة في تزيين أصابع الشيكولاتة التي قمنا بتحضيرها يمكنكم استخدام صوص الشيكولاتة البيضاء والغامقة والكراميل، واستمتعي بألذ أصابع الشيكولاتة.

طريقة عمل صوص الشيكولاتة للتزيين

يمكنك تزيين أصابع الشوكولاتة الباونتي بصوص الشيكولاتة الداكنة، وتتمثل المكونات في كلا من:

مقدار نصف كوب من الكاكاو.

حوالي نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الزيت واللبن السائل.

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا بشكل جيد في الخلاط الكهربائي حتى تتجانس جميع المكونات، ويتم استخدامها لتزيين الشيكولاتة الباونتي.

طريقة تحضير صوص الشيكولاتة