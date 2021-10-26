طريقة كفتة الدجاج المقلية السورية أسهل طريقة لعمل كفتة الفراخ المقلية

طريقة كفتة الدجاج المقلية ، من أسهل طرق تحضير الدجاج عمومًا، واستخدام لحم الدجاج في وصفة طبق رئيس، سوف يحبه أطفالك ويتناولونه بكل سهولة، دون التقيد بوجبات ووصفات محددة، وكذلك دون طلب لبعض الأطعمة الشهيرة من خارج المنزل، فالآن يمكنك طهي ما شئت من الطعام، بأسهل طريقة مثل المطاعم، وطريقة كفتة الدجاج المقلية، معروفة ويحبها الأطفال كثيرًا، وهي شهيرة أيضًا على نطاق ثقافة المطبخ العربي ككل، ولها أنواع عديدة حسب الطريقة التي يتم طهيها بها، فعلى سبيل المثال يمكنك تحضير كفتة الدجاج بطرق كثيرة مثل؛ طريقة عمل كفتة الدجاج بالبقسماط، أو طريقة كفتة الدجاج بالبطاطس، أو طريقة كفتة الدجاج بالقشطة، أو طريقة عمل كفتة الدجاج السورية، أو طريقة كفتة الدجاج الليبية، كما يمكنك تحضيرها مثل كفتة دجاج منال العالم، وهي طرق سهلة وبسيطة للغاية.

الدجاج من أفضل أنواع اللحوم الغنية بالبروتين، والعناصر الغذائية والفيتامينات كذلك، ولهذا السبب تحرص السيدات على إدخالها في كافة أنواع الأطعمة، والوجبات الرئيسة خاصة ما يتم إعداده للأطفال تحديدًا، بهدف تغذيتهم ومساعدة أجسادهم على النمو، ولكن الأطفل يحبون الأطعمة المقلية كثيرًا، فإذا أردت طرقًا مختلفة لعمل الدجاج المقلي بأكثر من طريقة مختلفة، فيمكنك إذًا تجربة طريقة بروستد دجاج بالفرن، أو صدور دجاج مقلي بالصوص مثل كنتاكي، أو طريقة عمل ستيك الدجاج المقلي، أو طريقة مسحب البيك المقرمش، وعن تجربة نضمن لك محبة أطفالك لكل تلك الأنواع، مع التغذية المناسبة لأجسادهم.

500 جرام صدور دجاج مفروم ناعمًا.

½ كوب بصل مفروم.

حبة بيض واحدة مخفوقة جيدًا.

ملعقة كمون صغيرة.

زيت نباتي للقلي.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

ملح ناعم حسب رغبتك أو ملعقة صغيرة منه.