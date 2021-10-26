طريقة عمل فطيرة الفراخ الأيطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

فطيرة الفراخ الايطالية ، تعتبر من الوجبات السريعة المشهورة في الوطن العربي، ويحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، ويقبل على شرائها الكثير من الأشخاص من المطاعم وغالباً تكون أسعارها غالية، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها بسهولة وبساطة وتكون غير مكلفة، وتختلف الحشوات منها يوجد منها بالفراخ أو اللحمة والخضار وغيرها من الحشوات المختلفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل فطيرة بالفراخ اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل عجينة الفطيرة

تتكون عجينة الفطيرة من بعض المكونات التي تجعلها هشة وهي كالآتي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

٢ ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقادير عمل الحشوة

هناك بعض المقادير لعمل الحشوة وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ فص من الثوم المهروس.

ملح حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

نصف كوب جبنة موتزاريلا.

ملعقة صغيرة من الريحان.

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة.

ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف كوب جبنة بارمزيان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة الفراخ الأيطالية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-