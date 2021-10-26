طريقة عمل الكيكة القطنية اليابانية الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة

الكيكة القطنية اليابانية ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويمكن تقديمها مع كوب من الشاي أو كوب من عصير البرتقال أو اللبن وغيرها من المشروبات، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتبحث دائماً السيدات على طرق سهلة وبسيطة لعمل الكيك لأنه هناك بعض السيدات تعتقد أن طريقة تحضيرها صعبة جداً، ولكن تكون هي من أسهل طرق التحضير، وتعتبر من الحلويات الهش اللذيذة وخفيفة الوزن، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكيكة القطنية اليابانية الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيكة القطنية اليابانية

تتكون الكيكة القطنية اليابانية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وقوام هش وهي كالتالي:-

60 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

80 مل من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

80 جرام دقيق فاخر منخول.

حبة بيض.

5 صفار بيض مخفوق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

5 زلال البيض.

80 جرام من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة القطنية الهشة اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

تحضير وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به الزبدة والحليب ونخلط المكونات جيدا لمدة دقيقتين. نضيف بعد ذلك خليط الدقيق مع الاستمرار في الخلط دون توقف حتي الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك صفار البيض والفانيليا ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي. تحضير إناء أخر ونخلط به البيض مع زلال البيض ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط سميك. نقوم بزيادة السكر والملح ونخفق باستمرار حتي الحصول على خليط متجانس ودسم. نضيف بعد ذلك ثلثي خليط بياض البيض الذي قمنا بعمله الي الدقيق ونقلب جيداً. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية حتى تسخن. نوزع خليط الكيك الي قالب الكيك المدهون بقليل من الزبدة ومرشوق بالدقيق. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتي تنضج لمدة عشر دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نقطعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح الكيكة

يجب وضع البيض والفانيليا وتشغيل المضرب والخفق الجيد لمدة خمس دقائق حتي يصبح الخليط هش ويشبة الريم ثم بعد ذلك نضع السكر مع الاستمرار في الخفق حتي يذوب السكر ويفضل استخدام السكر الأبيض وليس البني، ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بعد خلطه مع البيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.