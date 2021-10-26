الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة المكونات وطريقة التحضير في المنزل

الفازلين لإزالة شعر العانة، تبحث العديد من النساء في الوقت الحالي عن طريقة يمكنهم من خلالها إزالة شعر العانة نهائيا بعيد عن الطرق الصناعية التي تسبب أضرار كثيرة للغاية، سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة إزالة الشعر من العامة بدون الم مع العديد من الوصفات الطبيعية الرائعة، تابعوا معانا خلال هذا المقال، كما يجب الإشارة أنه عندما ترغب في إزالة شعر العانة نهائيا نقوم بالبحث عن الطرق التي لا تسبب أي ألم وتعطي العديد من النتائج الفعالة في مدة قصيرة للغاية، كما تبحث النساء أيضا عن الوصفات التي لا تسبب أي أعراض جانبية مثل اسمرار منطقة العانة، كما يعتبر الفازلين من المكونات التي يمكنكم تحضيرها في مدة بسيطة للغاية وبشرة نظيفة تماما خالية من الشعر ما يمكنكم استخدام الملح مع الفازلين للحصول على أفضل النتائج.الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة
أولا يجب الإشارة أن هذه الوصفة تتميز بمكوناته البسيطة للغاية ومن بينها:
- ملعقة طعام كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة شاي صغيرة من الخل الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقة شاي صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة شاي صغيرة من الدقيق حمص الناعم.
- ملعقة شاي صغيرة من الدقيق الأبيض.
- يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- بعد تجهيز جميع المكونات السابقة نقوم بخلط الخل الأبيض مع ملح الطعام الناعم في طبق صغير ثم نقوم بإضافة مقدار من الفازلين الطبي.
- ثم بعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض والحمص الناعم وكوب من الماء حسب الحاجة حتى يمكننا الحصول على قوام متماسك.
- بعد الوصول إلى القوام المطلوب نقوم بفرد العجينة على منطقة العانة أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها نهائيا كما يجب أن يكون الفرد في عكس اتجاه نمو الشعر.
- نترك العجينة على المنطقة حتى تجف تماما ثم نزيلها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى نضمن خروج الشعر من الجذور.
- بعد أسبوعين نقوم يتكرر هذه الوصفة حتى يمكننا الحصول على نتائج مذهلة.
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الفازلين لإزالة شعر العانة، تبحث العديد من النساء في الوقت الحالي عن طريقة يمكنهم من خلالها إزالة شعر العانة نهائيا بعيد عن الطرق الصناعية التي تسبب أضرار كثيرة للغاية، سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة إزالة الشعر من العامة بدون الم مع العديد من الوصفات الطبيعية الرائعة، تابعوا معانا خلال هذا المقال، كما يجب الإشارة أنه عندما ترغب في إزالة شعر العانة نهائيا نقوم بالبحث عن الطرق التي لا تسبب أي ألم وتعطي العديد من النتائج الفعالة في مدة قصيرة للغاية، كما تبحث النساء أيضا عن الوصفات التي لا تسبب أي أعراض جانبية مثل اسمرار منطقة العانة، كما يعتبر الفازلين من المكونات التي يمكنكم تحضيرها في مدة بسيطة للغاية وبشرة نظيفة تماما خالية من الشعر ما يمكنكم استخدام الملح مع الفازلين للحصول على أفضل النتائج.الفازلين لإزالة الشعر الزائد من العانة
أولا يجب الإشارة أن هذه الوصفة تتميز بمكوناته البسيطة للغاية ومن بينها:
- ملعقة طعام كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة شاي صغيرة من الخل الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقة شاي صغيرة من ملح الطعام.
- ملعقة شاي صغيرة من الدقيق حمص الناعم.
- ملعقة شاي صغيرة من الدقيق الأبيض.
- يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:
- بعد تجهيز جميع المكونات السابقة نقوم بخلط الخل الأبيض مع ملح الطعام الناعم في طبق صغير ثم نقوم بإضافة مقدار من الفازلين الطبي.
- ثم بعد ذلك نقوم بمزج جميع المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض والحمص الناعم وكوب من الماء حسب الحاجة حتى يمكننا الحصول على قوام متماسك.
- بعد الوصول إلى القوام المطلوب نقوم بفرد العجينة على منطقة العانة أو المنطقة المراد إزالة الشعر منها نهائيا كما يجب أن يكون الفرد في عكس اتجاه نمو الشعر.
- نترك العجينة على المنطقة حتى تجف تماما ثم نزيلها في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر حتى نضمن خروج الشعر من الجذور.
- بعد أسبوعين نقوم يتكرر هذه الوصفة حتى يمكننا الحصول على نتائج مذهلة.
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