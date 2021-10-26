أفضل ماسك تفتيح البشرة من أول مرة وبمكونات طبيعية “خلطة التبييض الفورية”

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هناك الكثير من عمليات البحث المستمرة عبر محرك جوجل عن ماسك تفتيح البشرة من أول مرة، وذلك لرغبة العديد من السيدات في الحصول علي بشرة ناصعة البياض، بسبب العوامل الخاريجة التي تواجهها البشرة بسبب الاجهاد والتلوث، مما يؤدي إلي أجهادها بشكل كبير، فلابد من العناية بها وترطيبها والحصول علي روتين مناسب لها لضمان صحتها، ولذلك عبر موقع ثقفني الاخباري نوضح لكم طريقة تحصير ماسك طبيعي للبشرة لتفتيحها آمنة وغير مكلفة.ماسك تفتيح البشرة من أول مرة
للحصول علي بشرة فاتحة بيضاء كالثلج من الأفضل استخدام مكونات طبيعية في عمل الوصفات من أجل الحصول علي أفضل نتيجة، إلي جانب الحصول علي الفائدة الطبية من المكونات الأخري سواء كان في الترطيب والتقشير، حيث تعاني البشرة من أجهادات مستمرة بسبب استخدام مستحضرات التجميل بدون أي وعي والتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الحارة، وتناول أطعمة غير مناسبة للبشرة، ولذلك لابد من الاعتناء بالبشرة من خلال عمل وصفات طبية وصحية مناسبة لجميع أنواع البشرة الدهنية والجافة.وصفات تفتيح البشرة فوراً
- ماسك العسل والبابايا
- المكونات عسل، بابايا.
- طريقة التحضير: يتم احضار وعاء ووضع نصف حبة من البابايا وهرسها لتصبح مثل العجينة، وثم يتم وضع معلقة عسل نحل طبيعي مع التقليب، يتم وضعه علي الوجة لمدة 20 دقيقة كاملة ويتم غسله بالماء الفاتر ويستخدم مرتين أسبوعياً.
- ماسك الليمون
- المكونات 3 معالق عصير ليمون، معلقة كركم.
- طريقة التحضير: يمكن وضع المكونات في وعاء عميق وتقليبها جيداً ومن ثم يتم وضعها علي البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويتم غسل الوجة بالماء الفاتر، ويتم الماسك يومياً للحصول علي أفضل نتيجة.
- ماسك القهوة
- المكونات: نصف معلقة من القهوة المطحونة، ومعلقة زيت جوز هند.
- يتم وضع المكونات في وعاء عميق وتقليبها حتي تصبح متجانسة، ويترك علي البشرة مع التدليك بحركات دائرية لبضع دقائق، ويتم شطف البشرة بالماء البارد، ويكرر من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً.
- ماسك الارز والصبار
- المكونات: جل الصبار و3 معالق دقيق الصبار.
- طريقة التحضير: قم بمزج المكونات معاً في وعاء، وقم بوضعه علي الوجة وفركه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ويغسل جيداً، ويتم ترطيب الوجه مباشرة ويكرر 3 مرات أسبوعيا.
الوسوم
هناك الكثير من عمليات البحث المستمرة عبر محرك جوجل عن ماسك تفتيح البشرة من أول مرة، وذلك لرغبة العديد من السيدات في الحصول علي بشرة ناصعة البياض، بسبب العوامل الخاريجة التي تواجهها البشرة بسبب الاجهاد والتلوث، مما يؤدي إلي أجهادها بشكل كبير، فلابد من العناية بها وترطيبها والحصول علي روتين مناسب لها لضمان صحتها، ولذلك عبر موقع ثقفني الاخباري نوضح لكم طريقة تحصير ماسك طبيعي للبشرة لتفتيحها آمنة وغير مكلفة.ماسك تفتيح البشرة من أول مرة
للحصول علي بشرة فاتحة بيضاء كالثلج من الأفضل استخدام مكونات طبيعية في عمل الوصفات من أجل الحصول علي أفضل نتيجة، إلي جانب الحصول علي الفائدة الطبية من المكونات الأخري سواء كان في الترطيب والتقشير، حيث تعاني البشرة من أجهادات مستمرة بسبب استخدام مستحضرات التجميل بدون أي وعي والتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس الحارة، وتناول أطعمة غير مناسبة للبشرة، ولذلك لابد من الاعتناء بالبشرة من خلال عمل وصفات طبية وصحية مناسبة لجميع أنواع البشرة الدهنية والجافة.وصفات تفتيح البشرة فوراً
- ماسك العسل والبابايا
- المكونات عسل، بابايا.
- طريقة التحضير: يتم احضار وعاء ووضع نصف حبة من البابايا وهرسها لتصبح مثل العجينة، وثم يتم وضع معلقة عسل نحل طبيعي مع التقليب، يتم وضعه علي الوجة لمدة 20 دقيقة كاملة ويتم غسله بالماء الفاتر ويستخدم مرتين أسبوعياً.
- ماسك الليمون
- المكونات 3 معالق عصير ليمون، معلقة كركم.
- طريقة التحضير: يمكن وضع المكونات في وعاء عميق وتقليبها جيداً ومن ثم يتم وضعها علي البشرة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ويتم غسل الوجة بالماء الفاتر، ويتم الماسك يومياً للحصول علي أفضل نتيجة.
- ماسك القهوة
- المكونات: نصف معلقة من القهوة المطحونة، ومعلقة زيت جوز هند.
- يتم وضع المكونات في وعاء عميق وتقليبها حتي تصبح متجانسة، ويترك علي البشرة مع التدليك بحركات دائرية لبضع دقائق، ويتم شطف البشرة بالماء البارد، ويكرر من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً.
- ماسك الارز والصبار
- المكونات: جل الصبار و3 معالق دقيق الصبار.
- طريقة التحضير: قم بمزج المكونات معاً في وعاء، وقم بوضعه علي الوجة وفركه بحركات دائرية لمدة 5 دقائق ويغسل جيداً، ويتم ترطيب الوجه مباشرة ويكرر 3 مرات أسبوعيا.
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