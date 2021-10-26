“ذي الشرقاوي” ألذ كبدة بالردة في البيت بمكونات بسيطة وسر عدم إمتصاص الزيت

الكبدة بالردة أو المعروفة الكبدة البانية اللذيذة التي يحبها الكثير منا، وتعتبر من أكثر الاكلات المفيدة للجسم والتي تمنح الجسم المعادن الهامة التي يفتقدها، ولكن الكثير من السيدات لا تستطيع تحضيرها كما في المحلات، وذلك لأن لابد من اتباع خطوات محددة حتى تصبح أكثر جمالًا الجاهزة تمامًا، وسوف نوضح كيفية تحضير الكبدة بالردة حتى تصبح بنفس طعم كبدة الشرقاوي الجاهزة بخطوات بسيطة.

كبدة بالردة في البيت ذي الشرقاوي

هناك بعض الأسرار التي لابد أن تتعرفي عليها حتى تصبح الكبدة بالردة ألذ كما في المحلات، ومن أهم هذه الاسرار التتبيلة الخاصة بالكبدة لابد أن تترك الكبدة داخل التتبيلة لمدة ساعتين، او اكثر وتوضع في الثلاجة وذلك قد يعطي الكبدة نكهه مميزة، وايضًا لابد من تغطية الكبدة بالردة بشكل كامل وكل ذلك قد يغير من طعمها تمامًا ولمعرفة طريقة تحضير الكبدة البانية يجب اتباع الآتي:

كيلو من الكبدة المقطعة شرائح رفيعة.

ملعقة واحدة من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين من الدقيق.

اربع ملاعق من الردة.

رشة من الكمون.

زيت للقلي.

تتبيله الكبدة بالردة

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ضعي الليمون مع الثوم المفروم وقلبيه جيدًا في طبق واحد.

اضيفي معهم الكمون الناعم مع الملح، مع ملعقة من البهارات الخاصة بالكبدة.

الان أضيفي الكبدة في طبق التدبيله بعد خلطة جيدًا مع بعض.

اتركي الكبدة داخل التتبيلة وضعيها داخل الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، وهذا قد يساعد في أن تتشرب الكبدة بالتتبيلة ليجعلها طعمها مميز.

احضري طبق اخر ضعي به الدقيق والردة مع بعض واخلطيهم مع بعض.

بعد مرور الوقت على الكبدة اخرجيها من التتبيلة ثم ضعيها داخل الدقيق بالردة، وذلك من جميع الجوانب.

احضري مقلاه الان، وضعي بداخلها الزيت الكافي.

اتركي الزيت حتى يتم تسخينه.

الان ضعي شرائح الكبدة في الزيت.

اتركيه لمدة دقائق حتى ينضج.

اقلبي الكبدة على الجانب الآخر حتى تنضج من كل الجوانب ويتغير لونها إلى اللوز الذهبي المميز.

اخرجي الكبدة في طبق التقديم مع السلطة اللذيذة والمقبلات الشهيه.

وهكذا فهي افضل الطرق لعمل الكبدة البانية بالردة.

طريقة تحضير الكبدة البانية