9 طرق لتحفيز نفسك لو بتعاني من حالة مزاجية سيئة

لو بتحسي بتغير في حالتك المزاجية لفترة طويلة كل سنة مع بداية الخريف وانتهاء فصل الصيف ، يبقى احتمال تكوني بتعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي ، الا انه ممكن يبقى خطير جدا في بعض الحالات ، واشخاص تانيين بيكونوا محتاجين بس تعديل اسلوب حياتهم, نظامهم الغذائي, التعرض للشمس, وبعض الحاجات البسيطة اللي ممكن تساعد على تحسين مودك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على 9 طرق لتحفيز نفسك واالتغلب على الاضطراب الموسمي.

طرق لتحفيز نفسك:

1- جربي العلاج بالضوء في البيت:

ضوء الشمس ليه تأثير ايجابي جدا علينا ، تخيلي انك تقدري تخلقي نفس التأثير في البيت ، كل اللي انتي محتاجاه بس مصباح شمسي او صندوق ضوئي يوفرلك 10000 لوكس من التعرض للضوء ونسبة قليلة جدا من الاشعة فوق البنفسجية ، الطريقة دي هتساعدك جدا ، وهتكون اكتر فعالية لو عملتيها الصبح لمدة 20 دقيقة.

كل اللي محتاجة تعمليه انك تقعدي قريب من الضوء ، ولكن من غير ما تبصي ناحيته مباشرة ، ممكن خلال الوقت ده تعملي اي حاجة تانية زي القراءة, التأمل ، وتقدري تعملي الطريقة دي طول السنة لو حسيتي انها بتساعدك في تحسين مودك ، ولكن مع ذلك لو حسيتي باي حكة او احمرار على بشرتك ، الافضل استشارة الدكتور.

2- اتمشي الصبح بدري:

الصحيان بدري ممكن يكون مش من الحاجات السهلة عند كتير من الاشخاص ، ولكن بننصحك انك تحاولي تتمشي ، لان ده مش هيساعدك بس على تحسين مستويات الطاقة ، ولكن هيحسس عقلك وجسمك بالكامل بالانتعاش والنشاط ، وممارسة المشي اول حاجة الصبح هيترتب عليه يومك كله ، ولكن ده مش معناه انه ماينفعش تمشي في اي وقت خلال اليوم خصوصا لو حاسه انك حزينة او مكتئبة.

بالاضافة كمان ، ثبت علميا ان المشي كل يوم الصبح بيحسن وظائف المخ ، وده بيحصل لان دماغك بيوصلها كميات زيادة من الدم ، وده مرتبط بشكل كبير بذاكرة اقوى وتركيز افضل والقدرة على حل المشاكل بشكل فعال.

3- حاولي التطوع او عمل اي حاجة لطيفة لاي شخص:

ده مش هيساعدك بس في التغلب على حزنك الموسمي ، ولكن كمان هيساعدك تسيطري على توترك على المدى الطويل ، كل مرة بتعملي فيها عمل خير او مساعدة شخص بيرتفع عندنا “نشوة المساعدة” واللي تعتبر اساس مجموعة الاندروفين اللي بيتم اطلاقها في دماغنا ، وفي الحالة دي بنحس بالرضا عن نفسنا وبنحس بالامتنان ناحية الحاجات اللي بنملكها في حياتنا.

4- اتحركي على قد ما تقدري باي طريقة انتي عايزاها:

ضروري تضيفي الحركة والتمرين لحياتك اليومية ، وتكون اولوية بالنسبة لك لو بتعاني من الحزن الموسمي ، مارسي اي رياضة المهم يكون في نشاط في يومك ، تنشيط جسمك هيساعد عقلك يفضل نشيط ، تقدري تعملي الانشطة دي مع اصحابك, شريكك, او حتى اطفالك ،ن هتلاحظي ان مستويات التوتر والغضب عندك انخفضت بشكل كبير.

5- استخدمي مصباح السرير كمنبه:

بدل من الصحيان على صوت المنبه المزعج ، جربي تعتمدي على منبه شروق الشمس ، وده بيكون عبارة عن مصباح بيبدأ في اضاءة الاوضة بنفس الطريقة اللي بيضيء بيها ضوء الشمس ، ده بيساعد جسمك وعقلك على الصحيان بشكل طبيعي ، بدل من الصحيان المفاجيء على الصوت المزعج للمنبه.

تقدري تختاري الوقت المناسب اللي هيبدأ فيه المنبه بالاضاءة اعتمادا على الوقت اللي جسمك بيحتاجه في الاستيقاظ ، والطريقة اللي بيشتغل بيها المنبه ده هي المساعدة في ارتفاع درجة حرارة الجسم وزيادة مستويات الكورتيزول ، وعلى الرغم من ان الكورتيزول يعتبر واحد من هرمونات التوتر ، الا ان وجود مستويات اعلى منه الصبح ممكن يبقى مفيد وايجابي.

6- التخطيط لاجازة صغيرة:

ممكن تخططي لاجازة صغيرة ، اختاري مكان يكون في شمس اكتر ، عشان يساعدك تغيري مودك ، التأثير الايجابي للرحلة دي بعد ما ترجعي هيستمر معاكي لفترة طويلة هتفضلي حاسه بشعور حلو ومبسوطة وحاسة بالحيوية.

7- جربي علاج الضحك:

ممكن تكوني من محبين الافلام والمسلسلات الاكشن او الرعب ، ولكن ده بيأثر علينا بشكل سلبي من غير ما نحس ، جربي تتفرجي على حاجة كوميدية تضحكك ، لان الضحك عنده قدره انه يهدي التوتر اللي بتحسي بيه ويحسن مزاجك على المدى الطويل ، ومش بس كده ، كمان ممكن يساعد على تعزيز احترامك لذاتك.

جربي تدوري على البرامج والافلام والمسلسلات المضحكة بالنسبة لك ، وحاولي كمان انك تاخدي امور الحياة بشكل ابسط وماتديش اي حاجة اكبر من حجمها.

8- تغيير نظامك الغذائي:

في ايام الشتا والبرد معظم الاشخاص بيتجهوا للوجبات الخفيفة الغنية بالسكر والكربوهيدرات ، وده ممكن يحسن المود ولكن بشكل مؤقت لان تأثيرها بيختفي بسرعة ، وده هيجي بعده شعور بالاحباط ، عشان كده كل اللي عليكي تعمليه بدل ده ، ان تدوري على الاطعمة اللي بتحتوي على فيتامين د ، او المعروف كمان باسم “فيتامين اشعة الشمس”.

الاطعمة الغنية باحماض الاوميجا 3 الدهنية, والبروتينات الخالية من الدهون, التوت, الشوكولاتة الغامقة ، ممكن انها تساعد على تحسين مودك بمرور الوقت ، كل اللي هتعمليه انك تدخليها في نظامك الغذائي اليومي او الاسبوعي.

9- قللي وقت التعرض لشاشة الاجهزة الالكترونية:

حطي حد للوقت اللي بتقضية على اجهزتك الالكترونية سواء لاب توب, موبايل ، ياما تحددي عدد الساعات اللي بتقضيها قدام الشاشة ، او تدخلي في يومك وقت خالي من استخدام الاجهزة الالكترونية.

التغيير الصغير ده هيساعد صحتك العقلية بشكل كبير وهيقلل من مستويات التوتر والحزن عندك ، وخلال الوقت اللي انتي مش بتستخدمي فيه الاجهزة الالكترونية تقدري تستفادي بيه بشكل ايجابي تخرجي تتمشي, او تمارسي التأمل, او ترتبي مقابلة مع حد من اصحابك او عيلتك.

بتحبي شغلك بس حاسة ان طاقتك خلصت؟ هنقولك 4 طرق لمكافحة التفكير السلبي في الشغل