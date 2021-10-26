طريقة عمل كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق

يعتبر كريم زبدة الشيا والنشا من أروع الكريمات التي تحافظ على نضارة البشرة، وتمنحها النعومة والحيوية وتجعلها جميلة ومتألقة، كما يعمل على محاربة التجاعيد بشكل جيد مما يجعل البشرة مشدودة وجميلة، وهو من أكثر الكريمات استخداماً حيث يعالج مشكلة الخطوط الرفيعة حول العين، وهو من المرطبات الرائعة التي تمنع جفاف البشرة، وتحافظ عليها من التشققات المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، كما يعمل على سد المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والأوساخ ويعمل على إزالتها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب مكونات كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة بكل سهولة وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز، ثم نقلبهم مع بعض جيداً. نضع الوعاء على حمام من بخار الماء حتى تذوب المكونات تماماً. نرفع الإناء من على البخار، ثم نضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نحضر علبة فارغة، وثم نقوم بوضع الكريم داخلها، ثم نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك. نقوم باستخدام الكريم على البشرة يومياً على البشرة حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم زبدة الشيا والنشا للبشرة يحتوي هذا الكريم على عدة فوائد طبيعية مفيدة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تمنع التهاب البشرة.

يجعل البشرة صافية ونضرة لمدة طويلة.

يساعد على تجديد الخلايا الميتة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

يجعل الخدود وردية وجميلة ويساعد على تقشيرها.

يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة.

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعزز من نسبة الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة. الوسوم

يعتبر كريم زبدة الشيا والنشا من أروع الكريمات التي تحافظ على نضارة البشرة، وتمنحها النعومة والحيوية وتجعلها جميلة ومتألقة، كما يعمل على محاربة التجاعيد بشكل جيد مما يجعل البشرة مشدودة وجميلة، وهو من أكثر الكريمات استخداماً حيث يعالج مشكلة الخطوط الرفيعة حول العين، وهو من المرطبات الرائعة التي تمنع جفاف البشرة، وتحافظ عليها من التشققات المزعجة التي تواجه أغلب السيدات، كما يعمل على سد المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون والأوساخ ويعمل على إزالتها بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب مكونات كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تعمل على ترطيب وتفتيح البشرة بكل سهولة وهى كما يلي:- ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

٢ ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم زبدة الشيا والنشا الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء ونضع به زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، وزيت اللوز، ثم نقلبهم مع بعض جيداً. نضع الوعاء على حمام من بخار الماء حتى تذوب المكونات تماماً. نرفع الإناء من على البخار، ثم نضيف إليه النشا ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً. نحضر علبة فارغة، وثم نقوم بوضع الكريم داخلها، ثم نغلق العلبة ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى تتماسك. نقوم باستخدام الكريم على البشرة يومياً على البشرة حتى نحصل على أفضل النتائج. فوائد كريم زبدة الشيا والنشا للبشرة يحتوي هذا الكريم على عدة فوائد طبيعية مفيدة للبشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يحتوي على مواد مضادة للأكسدة تمنع التهاب البشرة.

يجعل البشرة صافية ونضرة لمدة طويلة.

يساعد على تجديد الخلايا الميتة ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

يجعل الخدود وردية وجميلة ويساعد على تقشيرها.

يحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة التي تسبب الاسمرار والبقع الداكنة.

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية التي تعزز من نسبة الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة.

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