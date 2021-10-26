فوائد زيت الورد المذهلة للجسم والبشرة تعرفي عليها الآن وجددي بشرتك

فوائد زيت الورد المذهلة عديدة وكثيرة خاصة في مجال العناية بالبشرة، فمن المعروف أن أي مستخلص طبيعي من الورود والزهور يعطي جمالاً وإشراقًا لا مثيل له للبشرة، والكثير من النساء يدركن أهمية ماء الورد ويستعمل ماء الورد في العديد من الأمور الجمالية والصحية أيضًا لكن الكثير من الأشخاص يجهلون أهمية زيت الورد واليوم سوف نسلط الضوء على فوائد زيت الورد المذهلة للبشرة والتي تجعل البشرة مضيئة وصافية.

فوائد زيت الورد المذهلة للبشرة

فوائد زيت الورد المذهلة تعطي البشرة ما تحتاج إليه من التغذية والترطيب على أعلى مستوى ولن تتخلي من اليوم عن توافر زيت الورد في المنزل ومن أهم فوائد زيت الورد للبشرة الآتي:

يمنع زيت الورد انسداد المسام بسبب الأتربة والأوساخ ويحتوي زيت الورد على مضادات للأكسدة تقوم بدورها في تنظيف الوجه.

يعمل زيت الورد على إعطاء ترطيب عالي للبشرة ونعومة ممتازة للوجه.

يجعل البشرة في توهج وإشراق دائم ويحافظ على نضارة البشرة.

يقلل زيت الورد فرصة إصابة الوجه بحب الشباب.

يعزز صحة البشرة ويحمي من المسامات الواسعة التي تتراكم بها الأوساخ والغبار فهو أفضل قابض طبيعي للمسام الواسعة.

يعالج تجاعيد الوجه وخاصة منطقة تحت العينين حيث يعطي ترطيب فائق وممتاز لمنطقة أسفل العين وتلك المنطقة تتعرض للجفاف بسهولة وزيت الورد يعالج تلك المشكلة.

يساهم زيت الورد في الحفاظ على البشرة وعلى سلامتها حيث يعمل زيت الورد على علاج التهابات البشرة.

علاج قوي للجراثيم والفطريات ومضاد فعال وقوي للفيروسات التي تصيب البشرة.

يحارب علامات الشيخوخة التي تظهر بالوجه ومع الاستمرار عليه يمنع ظهور الخطوط الرفيعة في الوجه التي يسببها تقدم العمر.

يعمل على التقليل من الضغوطات النفسية ويساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء وذلك عند إضافة بضع قطرات من زيت الورد لحوض الاستحمام والاسترخاء فيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقة الجنسية لدى النساء والرجال ويفضل التدليك بزيت الورد قبل العلاقة الحميمية.

مهدئ قوي للقولون العصبي.

يساعد في التخلص من الصداع وآلام الرأس المزعجة.

يستخدم من أجل التقليل من آلام الحيض.

فوائد زيت الورد الصحيةفوائد زيت الورد للهالات السوداء

زيت الورد من الزيوت الممتازة للتخلص من الهالات السوداء ومن أجل التخلص السريع من مشكلة الهالات السوداء نقوم بإذابة ربع كوب من زيت جوز الهند على النار ونضيف إليه 2 كبسولة من فيتامين E وملعقة صغيرة فقط من زيت الورد ثم نبعد الخلطة من على النار ونقلبها جيدًا ثم نحتفظ بها في علبة محكمة الغلق ونقوم بدهن منطقة العين يوميًا مرتين مرة في الصباح وأخرى قبل الذهاب إلى النوم.

ماسك النشا وماء الورد للتقشير

عملية التقشير هامة جدًا لإزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من الوجه والبشرة ويمكن تحضير الماسك من خلال المكونات الآتية:

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

نخلط المكونات الموجودة معًا. ثم نرفعها على النار. نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي. بعد ذلك نرفع الوعاء من على النار ونترك الماسك يبرد تمامًا. ثم نفرده على الوجه والرقبة. ننتظر حتى يجف الماسك تمامًا ثم نفركه ونغسله بماء بارد. نحتفظ بالباقي في الثلاجة. نكرر الماسك مرتين في الأسبوع.

تحضير ماسك التقشير