طريقة عمل لقمة القاضي في البيت مقرمشة بمكونات إقتصادية ومثل الجاهزة

طريقة عمل لقمة القاضي، أو العوامة فهي تختلف مسمياتها كما أنها تدعى بالزلابية في بعض المناطق والمحافظات لكن بالنهاية يتفق الجميع على طعمها اللذيذ فهي من أكثر الحلويات طلبًا في محلات الحلويات، وطريقة صنعها في المنزل بسيطة عكس أغلب الحلويات والذي الإقبال على عملهم يكون مخاطرة! اليوم سنضع بين يديكم طريقة لقمة القاضي و عملها في البيت بأسهل الطرق المجربة والمضمونة. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات: نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

كوب من الماء الدافئ.

وكوب واحد من الماء.

كوب واحد من الدقيق المنخول.

وكوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عود من القرفة.

قطر “شربات العوامة” طريقة التحضير: إضافة الخميرة والماء الدافئ في وعاء متوسط الحجم وبعد تقليبهم نضيف إليهم لبن الزبادي ونعاود تقابلهم مرة أخرى. نترك الخليط السابق جانبًا. نضع الدقيق في وعاء منفصل ونضيف إليه الملح. نقوم بإضافة خليط الدقيق مع الملح تدريجيًا إلى خليط الخميرة ونمزجهم سويًا. نضيف الماء المزيج عند الحاجة بحيث يصبح قوامه بين العجين السائل والعجين المتماسك. نترك العجين مُغطى في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة. بعد أن تتخمر العجينة نجهز مقلاة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة. نبلل ملعقة صغيرة بالزيت البارد وبعدها نأخدها بها من العجين ومنزله بالزيت الساخن. نكرر ما سبق بكل قطعة حتى ننتهي من الكمية. نضع لقمة القاضي بالقطر البارد ثم يصفى وتُأكل بالهناء والشفاء. طريقة صنع قطر لقمة القاضي طريقة صنع قطر لقمة القاضي المكونات: كوب واحد من الماء.

3 أكواب سكر.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

عصرة ليمون.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد. طريقة التحضير: نضع على النار السكر مع الماء حتى الغليان. نضيف عصرة الليمون ونقلب لبضع دقائق ثم نرفع الإناء من على النار. نضيف للخليط ماء الورد وماء الزهر ونقبلهم. نترك القطر جانبًا حتى يبرد. تحضير صوص الشكولاتة للزلابية: وقت التحضير 5 دقائق.

نكفي لـ 15 أشخاص. تحضير صوص الشكولاتة للزلابية: المكونات: ملعقتان ونصف من بودرة الكاكاو الشكولاتة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الكريمة الخفق الثقيلة.

1 ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع الكريمة ونضعه على نار هادئه ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلب برفق. نضيف السكر إلي خليط الكريمة ونقلب حتى يتم إذابة السكر نهائياً نقوم بإضافة بدرة الكاكاو ونقلب الخليط بجميع المكونات حتى تتجانس ونتركها على النار حتى يسخن تماماً ونغلق النار ثم نقوم تركه جانباً حتى يبرد لمدة 5 دقائق. نقوم بوضعه في اناء محكم الغطاء ونضعه في الثلاجة لحين الأستخدام. من الممكن ان نضعها على سطح لقمة القاضي ونزينها بالمكسرات. تقدم بعد وضعها في اثلاجة لدة 5 دقائق حتى تمسك الشكولاتة مع الزلابية. الوسوم

طريقة عمل لقمة القاضي، أو العوامة فهي تختلف مسمياتها كما أنها تدعى بالزلابية في بعض المناطق والمحافظات لكن بالنهاية يتفق الجميع على طعمها اللذيذ فهي من أكثر الحلويات طلبًا في محلات الحلويات، وطريقة صنعها في المنزل بسيطة عكس أغلب الحلويات والذي الإقبال على عملهم يكون مخاطرة! اليوم سنضع بين يديكم طريقة لقمة القاضي و عملها في البيت بأسهل الطرق المجربة والمضمونة. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات: نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

كوب من الماء الدافئ.

وكوب واحد من الماء.

كوب واحد من الدقيق المنخول.

وكوب من السكر الناعم.

نصف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عود من القرفة.

قطر “شربات العوامة” طريقة التحضير: إضافة الخميرة والماء الدافئ في وعاء متوسط الحجم وبعد تقليبهم نضيف إليهم لبن الزبادي ونعاود تقابلهم مرة أخرى. نترك الخليط السابق جانبًا. نضع الدقيق في وعاء منفصل ونضيف إليه الملح. نقوم بإضافة خليط الدقيق مع الملح تدريجيًا إلى خليط الخميرة ونمزجهم سويًا. نضيف الماء المزيج عند الحاجة بحيث يصبح قوامه بين العجين السائل والعجين المتماسك. نترك العجين مُغطى في مكان دافئ لمدة ساعة كاملة. بعد أن تتخمر العجينة نجهز مقلاة ونضع بها زيت غزير على نار متوسطة. نبلل ملعقة صغيرة بالزيت البارد وبعدها نأخدها بها من العجين ومنزله بالزيت الساخن. نكرر ما سبق بكل قطعة حتى ننتهي من الكمية. نضع لقمة القاضي بالقطر البارد ثم يصفى وتُأكل بالهناء والشفاء. طريقة صنع قطر لقمة القاضي طريقة صنع قطر لقمة القاضي المكونات: كوب واحد من الماء.

3 أكواب سكر.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

عصرة ليمون.

2 ملعقة صغيرة ماء ورد. طريقة التحضير: نضع على النار السكر مع الماء حتى الغليان. نضيف عصرة الليمون ونقلب لبضع دقائق ثم نرفع الإناء من على النار. نضيف للخليط ماء الورد وماء الزهر ونقبلهم. نترك القطر جانبًا حتى يبرد. تحضير صوص الشكولاتة للزلابية: وقت التحضير 5 دقائق.

نكفي لـ 15 أشخاص. تحضير صوص الشكولاتة للزلابية: المكونات: ملعقتان ونصف من بودرة الكاكاو الشكولاتة.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الكريمة الخفق الثقيلة.

1 ملعقة من الفانيليا. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونقوم بوضع الكريمة ونضعه على نار هادئه ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلب برفق. نضيف السكر إلي خليط الكريمة ونقلب حتى يتم إذابة السكر نهائياً نقوم بإضافة بدرة الكاكاو ونقلب الخليط بجميع المكونات حتى تتجانس ونتركها على النار حتى يسخن تماماً ونغلق النار ثم نقوم تركه جانباً حتى يبرد لمدة 5 دقائق. نقوم بوضعه في اناء محكم الغطاء ونضعه في الثلاجة لحين الأستخدام. من الممكن ان نضعها على سطح لقمة القاضي ونزينها بالمكسرات. تقدم بعد وضعها في اثلاجة لدة 5 دقائق حتى تمسك الشكولاتة مع الزلابية.

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