ملعقة واحدة على البطاطس من هذا المكون لعمل أحلى بطاطس مقرمشة أحلى من المطاعم

تحرص الكثير من الأمهات على تقديم وجبات مختلفة للأطفال عند تحضير وجبة المدرسة، وتبدع الأمهات في الكثير من الوجبات المختلفة حتى تشجع أبناءها على تناول الأطعمة لينالوا التغذية السليمة في المدرسة، ومن أبرز وأحلى الأكلات التي يحبها الأطفال هي البطاطس المقلية مع الكاتشب، إلا أنه في بعض الأوقات قد نقوم بشراء نوع من البطاطس على أنه يصلح للقلي ولكن عند قليه نفاجئ بأن أصابع البطاطس غير مقرمشة وطرية ولم تكن تصلح إلا للطبخ، ولذلك نحن بصدد تقديم طريقة لكي سيدتي لتجعلي من أي نوع بطاطس صالح للقلي ومقرمشة ولذيذة مثل بطاطس الفارم فريتس التي تشترونها من السوبر ماركت حتى أنه يدفع في سعرها أغلى من سعر كيلو البطاطس العادي أضعاف السعر.

قومي بتحضير كمية البطاطس المراد تحضيرها مع العلم أنه يمكن تحضير أي كمية والإحتفاظ بها في الفريزر الخاص بكي لتكون جاهزة على القلي وقت الحاجة لها. قشري البطاطس وقومي بتقطيعها إلى أصابع بالحجم المناسب لذوقك في تناولها سواء رفيعة أو متوسطة أو سميكة. اغسلي أصابع البطاطس جيدا بالماء العادي مرتين. املأي إناء عميق بالماء، وضعي عليه نصف كوب من الخل إلى كوب على حسب كمية البطاطس التي يتم تجهيزها. ثم انقعي أصابع البطاطس في الماء لمدة نصف ساعة مع التقليب كل 7 دقائق طوال تلك الفترة. صفي البطاطس جيدا من الماء وضعيها على فوطة جافة ونظيفة ليتم تنشيفها جيدا، ويمكن الاستعانة بمناديل المطبخ لضمان التجفيف التام.

طريقة عمل بطاطس مقلية مقرمشة في البيت فارم فريتسطريقة إضافة البيكنج بودر على البطاطس المقلية

الخطوة الأخيرة والأهم في تلك الوصفة وهي إضافة المكون المذكور وهو النشا أو البيكنج بودر أيهما توفر لديكي، حيث نفرد أصابع البطاطس على سطح جاف ونقوم برشها بواسطة البودر ثم قومي بالتقليب جيدا وذلك لتتشبع أصابع البطاطس جيدا بالمسحوق.

والآن يمكنك الإحتفاظ بالكمية في أكياس جافة وتضيعها في فريزر الثلاجة أو تقومي بالقلي بشكل مباشر، فقط يمكنك وضع الزيت في طاسة على النار المتوسطة، ثم ابدأي بإنزال أصابع البطاطس بشكل غير عشوائي حيث لا ينبغي الإلقاء بالكمية كلها مرة واحدة وذلك حتى لا تتعجن أصابع البطاطس ويضيع تعبك هباءا، وكذلك بعد إنزال البطاطس يجب عدم تحريكها على الأقل لمدة الخمس دقائق الأولى.