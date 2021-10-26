علاج تشقق الكعبين بالخل والتخلص من مشكلة تشقق القدمين في الشتاء

علاج تشقق الكعبين بالخل من الطرق المجربة والممتازة للتخلص من مشكلة تشقق القدمين خاصة في فصل الشتاء، كما أن تشقق الكعبين قد ينتج بسبب الإصابة بأمراض معينة وقد يحدث أيضًا نتيجة إلى الإجهاد البدني الشديد ويعد الخل من الطرق الطبيعية والآمنة في حل تلك المشكلة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وتعد النساء أكثر إزعاجًا من الرجال أثناء مواجهة تلك المشكلة حيث يؤثر على مظهر أنوثتها والحل هو علاج سريع وفعال للتخلص من الخلايا والجلد الميت الناتج عن تشقق القدمين.

علاج تشقق الكعبين بالخل

إن الخل له دور فعال وممتاز في حل الكثير من المشاكل الخاصة بالبشرة فضلاً عن كونه مطهر قوي وفعال للبشرة ومضاد للبكتيريا والجراثيم كما أن الخل له فوائد ممتازة أيضًا للبشرة والشعر وعلاج تشقق القدمين بالخل يحتاج إلى الآتي:

نحتاج إلى 4 أكواب من الماء الدافئ.

كوبين من الخل الأبيض العادي (خل الطعام).

إناء مناسب ومنشفة نظيفة

نحضر الإناء ونضيف إليه الخل والماء الدافئ. ننقع القدمين في الإناء لمدة 20 دقيقة. نجفف القدمين بلطف ونكرر العملية يوميًا وفي بضع أيام سوف تختفي مشكلة تشقق الكعبين.

طريقة الاستخدامفوائد الخل في علاج تشقق الكعبين

يساعد الخل على إزالة الجلد الميت والخلايا الميتة من القدمين مما يعمل على الحصول على قدمين ناعمين ونظيفين، كما يعمل الخل على تعقيم الكعبين من أي جراثيم وميكروبات وتطهيره أي جروح ولو بسيطة بالقدمين، كما أن حمض الخليك قد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة على أنه يساعد في حماية القدمين من نمو الفطريات المعروفة باسم فطريات القدمين، ولكن يجب الانتباه جيدًا إذا كنت تعاني من مرض السكري أن تقوم باستخدام الخل لقدميك يمكن فقط استشارة الطبيب أو الصيدلي.

الخل والزبادي لعلاج تشقق القدمين

إن الخل مع اللبن الزبادي أو اللبن الرائب من الأمور الطبيعية الممتازة لعلاج تشقق القدمين، حيث نقوم بإحضار علبة من الزبادي و3ملاعق كبيرة من الخل الأبيض ووضع الخليط على منطقة التشققات في القدم ونترك الخليط طوال الليل مع ارتداء كيس من النايلون الشفاف وفوقه جوارب قطنية، ثم نغسل القدمين في الصباح ونكرر العملية مرتين في الأسبوع وسوف نصل إلى نتائج مرضية.

الفازلين والليمون لعلاج تشقق القدمين

يعرف الفازلين بمدى أهميته في ترطيب الجسم والحفاظ عليه من الجفاف حيث يعالج جفاف البشرة ويخلص البشرة من الخلايا الميتة، والليمون له خصائص مضادة ومكافحة للفطريات والجراثيم التي تصيب القدم ويتعرض القدم للعديد من المشاكل الخاصة بجفاف الكعبين وخشونة القدمين في فصل الشتاء وتلك الوصفة فعالة للتخلص من مشكلة تشقق القدمين في الشتاء وتلك الوصفة كالآتي:

سوف نحتاج ملعقتين كبيرتين من الفازلين وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نقوم بنقع القدمين في ماء دافئ لمدة 5 دقائق.

نجفف القدمين جيدًا من الماء.

نقوم بوضع وصفة الفازلين والليمون على الكعبين والقدمين.

ندلك بلطف المنطقة المصابة بالتشقق.

نقوم بارتداء جوارب مصنوعة من الصوف.

ونترك الوصفة على القدمين طوال الليل.

نكرر الوصفة يوميًا أو 3 مرات بالأسبوع.

علاج تشقق القدمين بمعجون الأسنان

لإن معجون الأسنان يحتوي على العديد من المكونات التي تجعله فعال في التخلص من الخلايا الميتة والجلد الميت والكثيف في منطقة الكعبين، ولكن إذا كانت القدمين بهما تشققات عميقة ومؤلمة فلا داعي إلى استخدام معجون الأسنان لتقشير القدمين لأنه سوف يسبب الحرقة في ذلك المكان وقد يصاب المكان بالالتهاب ولكن إذا كان هناك قشور خفيفة نقوم بوضع طبقة من معجون الأسنان على الكعبين ونفرك جيدًا سوف نلاحظ أن الخلايا الميتة والجلد الميت والقشور قد اختفت، كما يمكن استخدامه لتبيض الأصابع والأظافر أيضًا.

علاج تشقق القدمين الشديد

تشقق القدمين أمر يعاني منه الكثير من الأشخاص خاصة في فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة وبمكونات بسيطة سوف تنتهي تلك المشكلة بإذن الله والأسبرين مع عصير الليمون له فاعلية كبير في تقشير الجلد الميت والخلايا الميتة الموجودة في الكعبين والحفاظ على القدمين من التشقق حيث تم إحضار 10 حبات من الأسبرين وطحنها جيدًا بالمدق وإضافة عصير ليمون إليها إلى أن نحصل على قوام كريمي يسهل فرده على القدمين ثم نرتدي كيس من النايلون الشفاف وفوقه جوارب ونتركه طوال الليل حتى الصباح نكرر الوصفة 3 مرات من كل أسبوع وسوف نرى النتائج بأعيننا.

علاج تشقق القدمين بزيت الزيتون

إن زيت الزيتون له قدرة فعالة على تنعيم القدم وإزالة الجلد الميت والمتشقق من القدم وله فاعلية كبيرة في تجديد خلايا الجلد ومنح القدم أعلى درجة ترطيب، حيث نحضر وعاء ونضع به 5 ملاعق من حليب و5 ملاعق من زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع ، نقوم بخلط المكونات معًا ووضعها على القدم وارتداء كيس من النايلون الشفاف وفوقه نرتدي الجوارب الخاصة بنا ونترك الوصفة على القدم طوال الليل وفي الصباح نغسل القدم بالماء الدافئ ونكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

التخلص من تشقق القدمين نهائيًا

يعد العسل الأبيض من الطرق الفعالة في علاج الجفاف الخاص بالقدمين حيث يعطي أعلى درجة ترطيب للقدمين ويخلص الكعبين من التشققات المؤلمة فضلاً عن أنه يعمل على علاج التئام الجروح والتشققات، حيث نقوم بدهن القدم بالقليل من العسل الأبيض خاصة أماكن التشققات ونقوم بارتداء كيس من النايلون الشفاف وفوقه جوارب قطنية ونترك العسل طوال الليل على التشققات وفي الصباح نغسله بالماء الدافئ ونكرر هذا يوميًا حتى نتخلص من التشققات نهائيًا.

كريم طبيعي لتنعيم القدمين

مع دخول فصل الشتاء تبدأ مشاكل جفاف الجلد وخاصة القدمين وظهور التششقات التي تسبب الكثير من الآلام المبرحة ولعلاج تلك المشكلة يجب الانتباه إلى ضرورة استخدام كريم مرطب للقدمين ويمكنك صناعة هذا الكريم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.

5 ملاعق من الجليسرين الطبي.

عصير ليمونه واحدة.

ماء ساخن.

جوارب.

احضري علبة نظيفة واخلطي بها الجليسرين مع عصير الليمونه. ثم قومي بوضع قدميك في الماء الساخن لمدة لا تقل عن 10 دقائق. ثم جففي القدمين جيدًا. ضعي من الكريم وارتدي الجوارب. اتركي الكريم طوال الليل على قدميك. كرري الوصفة يوم بعد يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع.

طريقة عمل كريم القدمين