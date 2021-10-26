طريقة عمل تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري بالطعم اللذيذ للغاية والنكهة المركزة

تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أن لها مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري.

مكونات تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ملعقتين كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من الزبادي.

وملعقتين كبار من الخل.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

وملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكاري.

رشة فلفل أسود.

أربع فصوص من الثوم المقطع لنصفين

عصير نصف ثمرة ليمون.

دجاجة متوسطة الحجم.

بطاطس وجزر مقطع مكعبات.

ملح وزيت وروزماري للخضار.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا الزيت والزبادي والخل ومعجون الطماطم والثوم والملح وعصير نصف الليمونة وجميع البهارات في إناء مع بعضهم البعض حتى تمتزج جميع المكونات.

ثم نقوم بوضع الدجاج في التتبيلة ونغمرها بالتتبيلة جيدا من جميع الاتجاهات ونتركها لمدة ساعتين.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة رشة من الملح والروزماري لمكعبات البطاطس والجزر ثم نضيف إليهم القليل من الزيت.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاجة مع التتبيلة ومكعبات الخضار داخل الكيس الحراري.

ثم نغلقه ونضعه في صاج ونحدث به ثقب من الأعلي حتي يخرج البخار.

ثم ندخل الكيس في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين ساعة وساعة ونصف.

ونشعل النار من الأسفل فقط.

وبعدما تتم تسوية تتبيلة الدجاج بالكيس الحراري تكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير