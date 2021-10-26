طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي بطعم رائع ومذاق حار أحلى من المطاعم

يعد الحواوشي من الأكلات الشهية المعروفة في مصر وبقبل عليها الكثيرين، وكثير من السيدات يردن تحضيرها بسهولة في المنزل وطعم رائع مثل المطاعم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الحواوشي بسهولة في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من المطاعم، ويتم تحضير هذه الوجبة من اللحم والتوابل واللية بحشوها في العيش البلدي، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً سوف نتعرف على بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند تحضير الحواوشي، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الحواوشي في العيش البلدي بطعم رائع مثل المطاعم.

مقادير عمل الحواوشي

يحتوي الحواوشي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بناء نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة. عيش بلدي. رشة من الملح. بصلة مبشورة. شرائح من اللية (حسب الرغبة). رشة من الفلفل الأسود المطحون. بهارات حواوشي. فلفل أخضر حار. حبة من الطماطم المبشور. ورق زبدة. زيت أو سمن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الحواوشي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع اللحم المفروم مع البصل المبشور مع تصفية الماء من البصل ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المبشور مع الملح والفلفل والبهارات ونعجنهم جيداً.

نقوم بإحضار كمية من العيش ونقوم بتوزيع اللحم داخل العيش حتى تنتهي الكمية.

ثم نقوم بتوزيع قطع اللية على اللحم لتعطي مذاق رائع ثم تدهن العيش باليمن ونلفه بورق الزبدة وندخله علي صينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج.

نصائح عند عمل الحواوشي

هناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تحضير الحواوشي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يجب تسخين الطاسة جيداً عند وضع الحواوشي. توضع قطعة من الدهن في الطاسة حتى تعطينا طعم رائع. يجب عمل فتحة صغيرة في الخبز حتى لا يخرج الخليط أثناء التسوية. يقلب العيش باستمرار حتى نحصل على حواوشي ذهبي وبمذاق رائع. وضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك ويسهل فرده في الثلاجة.

طريقة عمل عجينة الحواوشي

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير عجينة الحواوشي هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٣ أكواب من الدقيق ثم نضيف رشة من الكزبرة ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الماء الدافئ مع إضافة ملعقة من الخميرة وملعقة من السكر ثم تتركها حتى تخمر.

ثم نضع الخميرة على الدقيق مع وضع ربع كوب من الزيت ونستمر بالعجن ثم تغطيه ونتركه ليخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نشكل العجين إلى كرات ونتركها لترتاح لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم نفردها وتصبح جاهزة الحشو.

طريقة عمل حواوشي بالعجين

سوف نقدم طريقة تحضير حواوشي بالعجين في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-