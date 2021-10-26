كيكة الزبادي اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم روعة

تعد كيكة الزبادي من ألذ وأطيب الحلويات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، ويمكن تناولها في الصباح بجانب كوب من الشاي أو الحليب، كما يمكن تقديمها للضيوف في المناسبات وأعياد الميلاد، فهي تتمتع بمذاق رائع ومتميز، يجعلها من أنواع الكيك المحببة للكبار والصغار، كما أنها مغذية جداً لاحتوائها على البيض الغني بالفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، وأيضاً يدخل ضمن مكوناتها الزبادي الذي يساعد على الهضم وإنقاص الوزن وعلاج ارتفاع ضغط الدم، كما يفيد في علاج هشاشة العظام وتعزيز جهاز المناعة، ويمكن إعداد كيك الزبادي بكل سهولة فهو من الوصفات التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل كيكة الزبادي بمكونات مغذية ومفيدة.

يتم تحضير كيكة الزبادي بمكونات بسيطة ومتوفرة، وهي كالتالي:-

1 كوب سكر أبيض ناعم.

كوب زبادي.

ثلث كوب زيت.

3 بيضات بدرجه حرارة الغرفة.

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب حليب.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

ملعقة صغيرة خل.

2 ملعقة كبيرة نشا.

كيكة الزبادي من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسريعة، كالتالي:-

نخفق 3 بيضات مع كوب سكر وملعقة صغيرة فانيليا بالمضرب الكهربي حتى تمتزج المكونات ويصبح لونها فاتح. ثم نضيف ثلث كوب من الزيت على الخليط بالتدريج ونستمر في الخفق لمدة خمس دقائق. نضيف كوب الزبادي ثم نصف كوب من الحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. ثم نضيف الدقيق المضاف إليه الملح، والبيكنج بودر،والنشا، على الخليط السابق مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تمتزج المكونات. نخلط ربع ملعقة بيكنج صودا مع ملعقة صغيرة خل، ثم نضيفها على خليط الكيك مع التقليب. ثم نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة، ومبطنة برشة دقيق. ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة حتى تمام النضج. عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن، ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.

فوائد الزبادي

الزبادي مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وله العديد من الفوائد، ومنها ما يلي:-