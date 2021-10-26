طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل بأبسط الخطوات

يعتبر بلح الشام المقرمش ، من أشهر الحلويات سريعة التحضير، ويضم المطبخ العربي الكثير من الحلويات والأكلات الشهيرة وغيرها من الأصناف المتنوعة، والتي تتسم بالمذاق الرائع، ويحتوي علي الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، هو حلوي سورية منشأة ويرجع سبب تسميتها إلي سبب ابتكارها، ويعد من الحلويات الشرقية المفضلة للكثير من الأشخاص، ويمكن صنعه بشكل صحيح في المنزل أكثر من المتوفر في المتاجر، وهو حلي سهل وسريع التحضير مكوناته متوفرة في كل بيت، وهو من الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار وطريقته سهلة وسريعة، وسميت باسم بلح الشام لأن أصلها سوري وتشبه البلح، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أبسط طريقة لعمل بلح الشام المقرمش في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش

هيا بنا نذكر لكم من خلال هذه المقالة مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالاتي:-

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

ربع كوب من الزبدة.

رشة ملح.

نصف معلقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بلح الشام المقرمش بكل سهولة وبساطة وهي كالتالي:-

قومي بوضع الزبدة مع كمية من الماء، علي نار هادئة وتترك إلي أن تسخن قليلاً. ثم امزجي بين كل من الدقيق والنشا والملح معاً، ثم نضع كمية الماء مع الزبدة علي نار هادئة حتي تسخن قليلاً. بعد ذلك نخلط كمية الدقيق مع النشا والملح ونحركها جيداً. ثم نضيف كمية الدقيق كاملة للماء ونحركها جيداً، بمعلقة خشبية لمدة 5 دقائق متواصلة، حتي نحصل علي عجينة لينة. بعد كدة تترك العجينة ترتاح قليلاً، ثم يضاف عليها البيض تدريجياً، مع التقليب الجيد، والاستمرار في العجن، حتي نحصل علي عجينة هشة وغير متماسكة. ثم قومي بوضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني ذي فتحة صغيرة الحجم، ويتم الضغط علي الكيس لعمل قطع من حبات البلح، في زيت غزير في مقلاه علي نار هادئة. ويقلب من حين إلي الأخر حتي الحصول علي بلح شام ذهبي اللون ومقرمش، ثم يتم اخراجه من الزيت ويوضع في شربات بارد، ثم تنشل منها وتوضع في مصفاه للتخلص من الشربات الزائد، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشربات

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير شربات بلح الشام وهي كالاتي:-