طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل داخل المنزل، تعد المكرونة بالبشاميل من افضل وألذ المأكولات لدي الكثير من الناس، والتي يتم تحضيرها خارج المنزل، كما يمكن لجميع السيدات تحضيرها داخل المنزل أيضاً، عليكم تتبع مقالنا لكي تتعرف عن افضل طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل.

عليك بتحضير كيس مكرونة أقلام.

قومي بتحضير اثنين ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

لا بد من تحضير 400 جرام لحم مفرومه.

حضري حبة كبيرة من البصل.

اثنين من فصوص الثوم المهروسة.

احضر واحد من الملعقة الصغيرة بهارات مشكل.

اثنين ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

واحد ملعقة صغيرة كزبرة مطحونه.

تعرف علي مكونات المكرونة بالبشاميل

قومي بتحضير صلصة المكرونة البشاميل، عليك بتحضير اثنين ملعقة كبيرة من الزيت، واثنين ملعقة كبيرة من الزبدة، وست ملاعق كبيرة من الطحين، وخمس أكواب حليب، واثنين ملعقة زبدة مكعبات.

قومي بتحضير وعاء عميق وضعي ماء لتقومي بسلق المكرونة واتركي الماء علي النار حتي يتم الغليان. بعدما يتم الغليان ضعي عليه المكرونة وربع ملعقة صغيرة من الملح، واتركيه تسلق 7 دقائق. قومي بإخراج المكرونة من الماء المغلي من الوعاء وضعيها داخل وعاء أخر. في وعاء أخر قومي بوضعه علي النار بإضافة إليه زيت الذرة وقومي بتحمير البصل التي قومتي بفرمه، بإضافة الثوم المفروم بإضافة قطع الطماطم المخروطة، وقومي بتقليبهم مع بعضهم لبعض. قومي بوضع صلصة الطماطم داخل الإناء وقومي بوضع بعض البهارات كا الملح والفلفل وبعض البهارات الأخري المشكلة، وقومي بتقليبهم جيداً. قومي بوضع الصلصة علي المكرونة المسلوقة وقومي بتقليبهم جيداً. في وعاء أخر ضعي الذبدة وأضيفي مقدار اللحمة اللحمة المفرومة وقومي بتقليبهم جيداً. قومي بإضافة البصل المفروم المقطع خرط صغيرة، وقومي بتقليب مع اللحمة المفرومة، ثم أضيفي إليه الثوم المفروم وقومي بتقليبه. في وعاء أخر لتحضير البشاميل، قومي بوضعه علي النار وأضيفي آلية الذبدة والزيت وقومي بتركهما حتي يسخنا ثم أضيفي مقدار الدقيق وبالتقليب السريع بإضافة الحليب أيضاً. قومي بتحضير صنية الفرن وضعي المكرونة ثم طبقة اللحمة المفرومة ثم وجه أخر من المكرونة ثم ضعي وجه البشاميل، وادخليه الفرن علي درجة حرارة 170.

طريقة تحضير عمل المكرونة بالبشاميل