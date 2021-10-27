اصنعي كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والخشن كيراتين طبيعي بالمنزل

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كريم طبيعي لفرد الشعر، يعتبر هذا الكريم هو عبارة عن وصفة طبيعية جداً وفعالة تستخدم لفرد الشعر المجعد والخشن ونتيجتها تظهر من أول استخدام، حيث تبحث كثير من السيدات عن طرق لتنعيم الشعر وفرده بدلاً من استخدام المكواة أو بدلاً من الذهاب إلي صالونات التجميل ودفع الكثير من المال وضياع كثير من الوقت، لذلك يمكننا فرد الشعر وتنعيمه من خلال مكونات طبيعية جداً متوفرة داخل المنزل ولا تكلفنا أي مجهود أو تعب، وتعتبر هذه المكونات آمنة جداً للشعر ولا تسبب له أي نوع من التلف أو التقصف بل تعمل على ترطيبه وزيادة نعومته، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بخطوات بسيطة بالمنزل.مكونات عمل كريم طبيعي لفرد الشعر
يتكون الكريم من مكونات طبيعية جداً وآمنه على الشعر وهي كما يلي:ـ
- حبة كبيرة من البطاطس.
- ملعقة كبيرة نشا.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
لكي يتم تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر بالطريقة الصحيحة يتبع الآتي:ـ
- نقوم بتقشير حبة من البطاطس ثم غسلها جيداً، ثم نقوم ببشر حبة البطاطس باستخدام المبشرة.
- توضع البطاطس المبشورة في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليها كوب من الماء ثم نرفع الخليط على النار.
- نترك الخليط على نار هادئة حتي يغلي وينضج البطاطس مع مراعاة التقليب .
- نطفئ النار ونترك الخليط لكي يبرد تماماً، ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ونخلط حتي يصبح الخليط ناعم جداً.
- ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف حتي نتحصل على الماء فقط.
- نضع الماء في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه (ملعقة كبيرة من النشا مذابة مع أربع ملاعق من الماء العادي) ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر دون توقف حتي نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع الكريم في علبة فارغة ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت اللوز، ونخلط المكونات جيد حتي تتجانس تماماً.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم كالآتي:ـ
- نصفف الشعر جيد ثم نقوم بتقسيمه إلي نصفين.
- ثم نوزع الخليط على الشعر من أعلي الشعر إلي أسفله حتي يتخلل جميع الشعر من الجذور حتي الأطراف.
- ثم نلف الشعر ونغطيه بكيس من البلاستيك ويترك لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء، يكرر استخدام الكريم مرتين بالأسبوع
الوسوم
كريم طبيعي لفرد الشعر، يعتبر هذا الكريم هو عبارة عن وصفة طبيعية جداً وفعالة تستخدم لفرد الشعر المجعد والخشن ونتيجتها تظهر من أول استخدام، حيث تبحث كثير من السيدات عن طرق لتنعيم الشعر وفرده بدلاً من استخدام المكواة أو بدلاً من الذهاب إلي صالونات التجميل ودفع الكثير من المال وضياع كثير من الوقت، لذلك يمكننا فرد الشعر وتنعيمه من خلال مكونات طبيعية جداً متوفرة داخل المنزل ولا تكلفنا أي مجهود أو تعب، وتعتبر هذه المكونات آمنة جداً للشعر ولا تسبب له أي نوع من التلف أو التقصف بل تعمل على ترطيبه وزيادة نعومته، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بخطوات بسيطة بالمنزل.مكونات عمل كريم طبيعي لفرد الشعر
يتكون الكريم من مكونات طبيعية جداً وآمنه على الشعر وهي كما يلي:ـ
- حبة كبيرة من البطاطس.
- ملعقة كبيرة نشا.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
لكي يتم تحضير كريم طبيعي لفرد الشعر بالطريقة الصحيحة يتبع الآتي:ـ
- نقوم بتقشير حبة من البطاطس ثم غسلها جيداً، ثم نقوم ببشر حبة البطاطس باستخدام المبشرة.
- توضع البطاطس المبشورة في إناء قابل للطهي، ثم نضيف إليها كوب من الماء ثم نرفع الخليط على النار.
- نترك الخليط على نار هادئة حتي يغلي وينضج البطاطس مع مراعاة التقليب .
- نطفئ النار ونترك الخليط لكي يبرد تماماً، ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ونخلط حتي يصبح الخليط ناعم جداً.
- ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف حتي نتحصل على الماء فقط.
- نضع الماء في وعاء قابل للطهي، ثم نضيف إليه (ملعقة كبيرة من النشا مذابة مع أربع ملاعق من الماء العادي) ونقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض.
- ثم نرفع الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر دون توقف حتي نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضع الكريم في علبة فارغة ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت اللوز، ونخلط المكونات جيد حتي تتجانس تماماً.
طريقة الاستخدام
يتم استخدام الكريم كالآتي:ـ
- نصفف الشعر جيد ثم نقوم بتقسيمه إلي نصفين.
- ثم نوزع الخليط على الشعر من أعلي الشعر إلي أسفله حتي يتخلل جميع الشعر من الجذور حتي الأطراف.
- ثم نلف الشعر ونغطيه بكيس من البلاستيك ويترك لمدة ساعتين، ثم نغسل الشعر بالماء، يكرر استخدام الكريم مرتين بالأسبوع
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