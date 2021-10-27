هش وزي القطن.. العيش الشامي المنفوخ زي الجاهز بمكونات أقتصادية سهل وسريع التحضير

هش وزي القطن.. العيش الشامي المنفوخ زي الجاهز يعتبر من ألذ أنواع الخبز الذي يمكنك تناوله مع الوجبات المختلفة، حيث يعتبر العيش الشامي لذيذ وبسيط للغاية، العيش الشامي يمكنك عمله في المنزل بسهولة بالغة، حيث أنه يتم تناوله مع الفول والطعمية بشكل سهل، حيث أن المطاعم مشهورة بالعيش الشامي، وهناك من يريد صنع العيش الشامي بالمنزل ليكون مثل العيش الموجود في المطاعم، ولذلك حرصنا على وجود أفضل طريقة لصنع العيش الشامي بالمنزل، حيث يمكنك الحصول على العيش الشامي بالخطوات التي سوف نستعرضها من خلال هذا المقال. العيش الشامي المنفوخ زي الجاهز مكونات العيش الشامي حتى تتمكن من عمل العيش الشامي في المنزل عليك توفير المكونات التالية:

4 أكواب كبيرة من الدقيقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من السكر الناعم.

ماء فاتر من أجل العجن.

3 ملاعق خميرة. طريقة التحضير نقوم بتجهيز إناء كبير ونضع به ربع كوب كبير من الماء، ونضع ربع ملعقة صغيرة سكر ناعم، ونترك الخليط على جانب.

نقوم بنخل الدقيق ونضيف إليه الملح والسكر ونقلب.

ثم نقوم بوضع الخليط مع الخميرة على الدقيق ونقلب.

نضيف الماء بالتدريج، ونقوم بالعجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية في وقت واحد.

نترك العجين لمدة ساعة حتى يختمر.

نبدأ بفرد العجين من خلال عمل عدين أقراص صغيرة.

نقوم بفرد العجين على شكل دائري.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 200 مئوية حتى يسخن.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 200 مئوية حتى يسخن. ندخل العجين للفرن حتى ينضج.

يمكنك تبريد العيش واستخدامه أو تخزينه في أكياس وضعه في الفريزر. أكلات بالعيش الشامي يمكنك تقديم مجموعة كبيرة من الاكلات الرائعة مع العيش الشامي، حيث يتم تقديم العيش الشامي مع الفول والطعمية وكذلك يمكنك تقديم العيش الشامي مع الحواوشي حيث يتم حشو العيش الشامي اللحم وتسويته مثل الحواوشي بكل سهولة، كما يمكنك تقديم عيش شامي مع الكفتة المشوية، ويمكنك تقديم المشاوي برفقة العيش الشامي الجميل، في العيش الشامي من أنواع الخبز المرنة التي يمكنك تقديمها مع مختلف الأطعمة بكل سهولة، حيث يتميز بكونه عيش طري ويتم تقديمه مع أي طعام وسهل المضغ والهضم وشكله رائع. الوسوم

هش وزي القطن.. العيش الشامي المنفوخ زي الجاهز يعتبر من ألذ أنواع الخبز الذي يمكنك تناوله مع الوجبات المختلفة، حيث يعتبر العيش الشامي لذيذ وبسيط للغاية، العيش الشامي يمكنك عمله في المنزل بسهولة بالغة، حيث أنه يتم تناوله مع الفول والطعمية بشكل سهل، حيث أن المطاعم مشهورة بالعيش الشامي، وهناك من يريد صنع العيش الشامي بالمنزل ليكون مثل العيش الموجود في المطاعم، ولذلك حرصنا على وجود أفضل طريقة لصنع العيش الشامي بالمنزل، حيث يمكنك الحصول على العيش الشامي بالخطوات التي سوف نستعرضها من خلال هذا المقال. العيش الشامي المنفوخ زي الجاهز مكونات العيش الشامي حتى تتمكن من عمل العيش الشامي في المنزل عليك توفير المكونات التالية:

4 أكواب كبيرة من الدقيقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من السكر الناعم.

ماء فاتر من أجل العجن.

3 ملاعق خميرة. طريقة التحضير نقوم بتجهيز إناء كبير ونضع به ربع كوب كبير من الماء، ونضع ربع ملعقة صغيرة سكر ناعم، ونترك الخليط على جانب.

نقوم بنخل الدقيق ونضيف إليه الملح والسكر ونقلب.

ثم نقوم بوضع الخليط مع الخميرة على الدقيق ونقلب.

نضيف الماء بالتدريج، ونقوم بالعجن للحصول على عجينة متماسكة وطرية في وقت واحد.

نترك العجين لمدة ساعة حتى يختمر.

نبدأ بفرد العجين من خلال عمل عدين أقراص صغيرة.

نقوم بفرد العجين على شكل دائري.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 200 مئوية حتى يسخن.

نقوم بتسخين الفرن على درجة 200 مئوية حتى يسخن. ندخل العجين للفرن حتى ينضج.

يمكنك تبريد العيش واستخدامه أو تخزينه في أكياس وضعه في الفريزر. أكلات بالعيش الشامي يمكنك تقديم مجموعة كبيرة من الاكلات الرائعة مع العيش الشامي، حيث يتم تقديم العيش الشامي مع الفول والطعمية وكذلك يمكنك تقديم العيش الشامي مع الحواوشي حيث يتم حشو العيش الشامي اللحم وتسويته مثل الحواوشي بكل سهولة، كما يمكنك تقديم عيش شامي مع الكفتة المشوية، ويمكنك تقديم المشاوي برفقة العيش الشامي الجميل، في العيش الشامي من أنواع الخبز المرنة التي يمكنك تقديمها مع مختلف الأطعمة بكل سهولة، حيث يتميز بكونه عيش طري ويتم تقديمه مع أي طعام وسهل المضغ والهضم وشكله رائع.

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