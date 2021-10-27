أسهل طريقة صبغه شعر بني بجميع درجاته بمكونات طبيعية وبتكلفة بسيطة

صبغه شعر بني ، يمكنك تجديد مظهرك في المنزل دون الحاجة للذهاب الى صالون تجميل، والنتيجة ستبهرك لأن ستقمين بصبغ شعرك دون استخدام مواد كيميائية تضر فتلة شعرك، الصبغ بالحناء هو أفضل حل للصبغ لأن الحناء هذا عشب طبيعي لا يختلط به أي مواد كيميائية، حيث تقوم الحناء بتنعيم الشعر من أول استخدام ستلاحظين الفرق، حيث تقوم بفرد الشعر وتجعله طريا

صبغه شعر بني

الخطوة الأولي: اخلطي الحناء. أنها عملية بسيطة جدا. يُسكب مسحوق الحنة في الوعاء ويُضاف الماء تدريجيًا مع التحريك جيدًا.

استخدمي أوعية مصنوعة من السيراميك أو البلاستيك أو الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

تعرف على الكمية المناسبة للحناء لصبغ الشعر.

لا توجد طريقة لمعرفة مقدار السائل المطلوب بالضبط. من الجيد التحقق من القوام عن طريق إضافة الماء حتى يصبح قوام الصبغة مثل الزبادي اللزج.

يمكن أن تصبح المنطقة المحيطة شديدة الفوضى، وقد تجعل صبغة الحناء على السطح المحيط من الصعب محوها.

تأكد من ارتداء القفازات، وإذا تلطخت المنطقة المصبوغة بالخطأ، امسحها على الفور.

اتركي الصبغة وشأنها. من الأفضل تغطية الوعاء بغشاء لاصق وتركه على الأقل لبضع ساعات، أو طوال الليل.

يمكنك استخدامه عندما تتأكسد الحنة ويتغير لونها من الأخضر إلى البني الداكن.

تجنبي غسل شعرك لمدة يوم. تلعب زيوت الجسم الطبيعية دورًا في مساعدة اللون.

لا بأس في الاستحمام لأن الزيت الموجود على فروة الرأس لا يتم غسله بالماء وحده، لكن يجب عدم استخدام الشامبو.

إذا لم يكن شي واضحا يمكنك التعرف عليه في هذه المقال طريقة صبغ الشعر البني.

الخطوة الثانيةالخطوة الثالثة

اجمع الإمدادات التي تحتجاها. سيوفر لك الحفاظ على العناصر الضرورية في متناول اليد من الاستيقاظ أثناء الصباغة. أحضر كيس قمامة ، وبترولاتوم ، وصبغة حنة جاهزة، ومنشفة متسخة، وقفازات.