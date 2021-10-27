أشهر المأكولات الايطالية بسهولة في المنزل

طريقة عمل المأكولات الايطالية بسهولة في المنزل بات يبحث عنها الكثيرين من محبي الاكلات الإيطالي في جميع انحاء الدول العربية، ويرجع ذلك لاطباق المطبخ الايطالي المميزة والمتنوعة التي تحتوي دوما على مذاج رائع وشهي وفريد ايضاً من نوعه، لذلك وجب علينا أن نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام طريقة عمل اكلات ايطاليا بأقل خطوات وباحترافيه ومثل طعم المطاعم فتابعوا معنا. طريقة عمل المأكولات الايطالية طريقة عمل المأكولات الايطالية طريقة عمل المعكرونة الحلزونية بصلصة الريحان الأخضر المكونات نصف كيلو من المعكرونة الحلزونية. علبة من لبن زبادي. حزمة من الريحان المفروم.

كمية مناسبة من ابجبنة الشيدر المبشور. كمية من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الملح والفلفل.

كوب من البقدونس الأخضر المفروم. خطوات التحضير اولا قومي بسلق كمية المعكرونة بالطريقةالمعتادى وبعدما تنضج صفيها ودعيها حتى تبرد. في وعاء عميق ضعي كلا من البقدونس والريحان والقليل من زيت الزيتون ولبن الزبادي واخلطيهم جيدا. ثم ضعي فوقهم الفلفل والملح ويقلبيهم مرة أخري ثم اضيفهم على المعكر واخليطهم جيداً. ثم ضع الجبنة الشيدر في وعاء مع كمية على النار مع كمية زيت الزيتون على النار وقلبيهم معا حتي تذوب ثم بعد ذلك ضعي المكرونة في طبق التقديم وضيفي عليها الجبن على الوجه ويقدم الطبق ساخناً وبالف هنا وشفا. طريقة عمل سلطة الخضار الإيطالية في المنزل المكونات 250 جرام سلامي بقري مقطع.

حبتان من البصل المقطع.

كمية قليلة من الزيتون الأسود المقطع.

250 جرام معكرونة.

كمية من حبات الذرة المسلوقة.

كمية من مكعبات خبز محمصة.

بيضة واحدة مسلوقة

حبة طماطم مقطعة إلى شرائح.

حزمة خسة مقطعة لحلقات صغيرة.

رشة من الملح والفلفل والليمون.

علبة من الزبادي.

ملعقة مايونيز ومسطردة.

ثلاث فصوص من الثوم المبشورة. طريقة التحضير في وعاء عميق اخلطي جميع المكونات معا معادا السلامي والخبز وكمية الزيتون والبيض، واخلطيهم جيدا معا ثم أضيفي المكونات المتبقية إلى الخليط ويقلب ويقدم وبالهنا. الوسوم

طريقة عمل المأكولات الايطالية بسهولة في المنزل بات يبحث عنها الكثيرين من محبي الاكلات الإيطالي في جميع انحاء الدول العربية، ويرجع ذلك لاطباق المطبخ الايطالي المميزة والمتنوعة التي تحتوي دوما على مذاج رائع وشهي وفريد ايضاً من نوعه، لذلك وجب علينا أن نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام طريقة عمل اكلات ايطاليا بأقل خطوات وباحترافيه ومثل طعم المطاعم فتابعوا معنا. طريقة عمل المأكولات الايطالية طريقة عمل المأكولات الايطالية طريقة عمل المعكرونة الحلزونية بصلصة الريحان الأخضر المكونات نصف كيلو من المعكرونة الحلزونية. علبة من لبن زبادي. حزمة من الريحان المفروم.

كمية مناسبة من ابجبنة الشيدر المبشور. كمية من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الملح والفلفل.

كوب من البقدونس الأخضر المفروم. خطوات التحضير اولا قومي بسلق كمية المعكرونة بالطريقةالمعتادى وبعدما تنضج صفيها ودعيها حتى تبرد. في وعاء عميق ضعي كلا من البقدونس والريحان والقليل من زيت الزيتون ولبن الزبادي واخلطيهم جيدا. ثم ضعي فوقهم الفلفل والملح ويقلبيهم مرة أخري ثم اضيفهم على المعكر واخليطهم جيداً. ثم ضع الجبنة الشيدر في وعاء مع كمية على النار مع كمية زيت الزيتون على النار وقلبيهم معا حتي تذوب ثم بعد ذلك ضعي المكرونة في طبق التقديم وضيفي عليها الجبن على الوجه ويقدم الطبق ساخناً وبالف هنا وشفا. طريقة عمل سلطة الخضار الإيطالية في المنزل المكونات 250 جرام سلامي بقري مقطع.

حبتان من البصل المقطع.

كمية قليلة من الزيتون الأسود المقطع.

250 جرام معكرونة.

كمية من حبات الذرة المسلوقة.

كمية من مكعبات خبز محمصة.

بيضة واحدة مسلوقة

حبة طماطم مقطعة إلى شرائح.

حزمة خسة مقطعة لحلقات صغيرة.

رشة من الملح والفلفل والليمون.

علبة من الزبادي.

ملعقة مايونيز ومسطردة.

ثلاث فصوص من الثوم المبشورة. طريقة التحضير في وعاء عميق اخلطي جميع المكونات معا معادا السلامي والخبز وكمية الزيتون والبيض، واخلطيهم جيدا معا ثم أضيفي المكونات المتبقية إلى الخليط ويقلب ويقدم وبالهنا.

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