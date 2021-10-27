كيكة الرواني “كيكة البسبوسة” .. بمكونات سهلة وغير مكلفة في عشر دقائق فقط

تعتبر كيكة الرواني من أشهر أنواع الكيك والحلويات الشرقية والتي يحبها الجميع سواء الكبار أو الصغار فهي تتميز بطعنها الشهي الحلو اللذيذ وخاصة أنها شبيهة بالبسبوسة، فهي تعطي طاقة حيث أنها تحتوي على الشربات أو السيرم الذي يعطي طاقة للشخص، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الرواني.

كوبان وثلثا الكوب من الدقيق.

كوب ونصف من دقيق السميد.

كوبان من السكر المطحون.

نصف كوب من البيكنج باودر.

نصف كوبٍ من الفانيليا.

عشر بيضات.

٢علبة من ط الزبادي.

٢ كيس من الفانيلا.

في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية الى ان نقوم بتجهيز خليط الكيك.

نحضر وعاء ونقوم بخلط الدقيق الأبيض مع دقيق السميد ونضع عليه البيكنج بودر.

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونقوم بخلطهم جيدا ثم نقوم بإضافة السكر ونستمر في الخفق حتى يتضاعف حجم الخليط ثم نقوم بإضافة الزبادي والزيت وجوز الهند ونستمر في الخقق الجيد حتى تختلط جميع المكنات جيداً.

ثم نقوم بإضافة خليط البيض الى خليط الدقيق ونقوم بخلطهم باستخدام المضرب اليدوي ونستمر في التقليب حتى تختلط جميع المكونات معاً

نحضر الصينية ونضع بها طبقة دهنية زيت أو سمنة ثم نضع بها دقيق حتى لا تلتصق الكيكة بها ثم نقوم بسكب خليط كيكة الرواني.

ثم نقوم بإدخال الصينية الى الفرن المسخن من قبل ونتركها لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بسكب الشربات ويكون تم تحضيره من قبل حتى يبرد وهذه الخطوة هامة للغاية حتى يتم سقي الكيكة به وهي ساخنة.

ثم نقوم بتقطيع الكيكة ووضعها في أطباق التقديم ثم تزيينها بجوز الهند.

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من كوب من الماء.

عصير حبة ليمون.

القليل من الفانيلا.

طريقة عمل الرواني : المكوناتطريقة التحضير:طريقة تحضير شربات كيكة الرواني:طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء ونضع بها السكر والماء ونقوم بتقليبهم جيدا قبل وضعهم على النار ونضعهم على النار حتى يغلي الخليط ويذوب السكر ثم نضع عصير الليمون ونقوم بتهدئة النار حتى يغلي ثم نقوم بإغلاق النار ثم نقوم بإضافة الفانيليا.