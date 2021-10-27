بملعقة ملح طريقة إزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة الزائد بدون ألم نهائياً في دقائق معدودة

إزالة الشعر بالملح بدلًا عن الطريقة التقليدية كإزالة الشعر بالشمع وهذا يعيبه الألم الذي يحدث أثناء استخدامه مثله مثل أجهزة إزالة الشمع بالملاقيط، ظهر مؤخرًا شفرات إزالة الشعر للنساء وهي اختيار جيد لمن لا يتحمل ألم الشمع والملاقيط، لكن يبقى هناك عيبًا بها لا يُحتمل وهو أن الشعر يظهر بسرعة جدًا وتجد بعض النساء أن الشعر الذي يظهر خشن جدًا، لذلك فإن الحل الأنسب هو اللجوء للملح مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى الذي تؤخر من ظهور الشعر وغير مكلفة كما أنها ليست مؤلمة كالشمع وهي تناسب أكتب الوجه والشعر الوبري. طريقة إزالة الشعر بالملح وصفة الملح واللبن والكركم. طريقة إزالة الشعر بالملح المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من اللبن.

5 ملاعق كبيرة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط الكركم المطحون مع الملح وبعدها أضيفي لهم اللبن وقلبيهم مرة أخرى.

بعد مزج المكونات والحصول على خليط يشبه العجينة المتماسكة نضعه في علبة ونُحكم غلقها حتى الاستعمال.

نضع من الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماما.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته عن طريق فركه وعند هذا ستلاحظين أن الشعر الوبري قد ازيل مع الخليط.

نظفي وجهك جيدًا بالماء والعيوب الأنسب لبشرتك. وصفة الملح وزيت الزيتون وصفة الملح وزيت الزيتون المكونات: 6 ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من الصابون “شاور جل” طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض لتحصلي على قوام كريمي يمكن فرده على الجسم.

ضعي من الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركي الخليط عليها من ساعة إلى ساعتين.

يُترك الخليط على المنطقة حسب طول الشعر وكثافته.

اغسلي المنطقة بعد مرور الوقت وستلاحظين سقوط الشعر أثناء ذلك ومن دون ألم. الملح الإنجليزي لإزالة الشعر من الجسم الملح الإنجليزي لإزالة الشعر من الجسم المكونات: 3 أكواب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح الإنجليزي. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الماء في إناء وأضيفي عليه الملح وقلبيه حتى يذوب.

ضعي الماء بالملح على المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها ودلكي هذه المناطق بحركات دائرية لبضع دقائق

قومي بغسل المنطقة بعد ذلك وجففيها جيدًا. الوسوم

إزالة الشعر بالملح بدلًا عن الطريقة التقليدية كإزالة الشعر بالشمع وهذا يعيبه الألم الذي يحدث أثناء استخدامه مثله مثل أجهزة إزالة الشمع بالملاقيط، ظهر مؤخرًا شفرات إزالة الشعر للنساء وهي اختيار جيد لمن لا يتحمل ألم الشمع والملاقيط، لكن يبقى هناك عيبًا بها لا يُحتمل وهو أن الشعر يظهر بسرعة جدًا وتجد بعض النساء أن الشعر الذي يظهر خشن جدًا، لذلك فإن الحل الأنسب هو اللجوء للملح مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى الذي تؤخر من ظهور الشعر وغير مكلفة كما أنها ليست مؤلمة كالشمع وهي تناسب أكتب الوجه والشعر الوبري. طريقة إزالة الشعر بالملح وصفة الملح واللبن والكركم. طريقة إزالة الشعر بالملح المكونات: 4 ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

5 ملاعق كبيرة من اللبن.

5 ملاعق كبيرة من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط الكركم المطحون مع الملح وبعدها أضيفي لهم اللبن وقلبيهم مرة أخرى.

بعد مزج المكونات والحصول على خليط يشبه العجينة المتماسكة نضعه في علبة ونُحكم غلقها حتى الاستعمال.

نضع من الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف تماما.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته عن طريق فركه وعند هذا ستلاحظين أن الشعر الوبري قد ازيل مع الخليط.

نظفي وجهك جيدًا بالماء والعيوب الأنسب لبشرتك. وصفة الملح وزيت الزيتون وصفة الملح وزيت الزيتون المكونات: 6 ملاعق كبيرة من ملح الطعام الخشن.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتين كبيرتين من الصابون “شاور جل” طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات مع بعضها البعض لتحصلي على قوام كريمي يمكن فرده على الجسم.

ضعي من الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركي الخليط عليها من ساعة إلى ساعتين.

يُترك الخليط على المنطقة حسب طول الشعر وكثافته.

اغسلي المنطقة بعد مرور الوقت وستلاحظين سقوط الشعر أثناء ذلك ومن دون ألم. الملح الإنجليزي لإزالة الشعر من الجسم الملح الإنجليزي لإزالة الشعر من الجسم المكونات: 3 أكواب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من الملح الإنجليزي. طريقة التحضير والاستخدام: ضعي الماء في إناء وأضيفي عليه الملح وقلبيه حتى يذوب.

ضعي الماء بالملح على المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها ودلكي هذه المناطق بحركات دائرية لبضع دقائق

قومي بغسل المنطقة بعد ذلك وجففيها جيدًا.

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