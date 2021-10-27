بقوام مظبوط طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل بطعم لذيذ زي الجاهز

الطحينة البيضاء تستخدم في الدخول في العديد من الاكلات المتعددة، كما أنه يوضع كصوص مميز، وايضًا عمل سلطة الطحينة التي تعتبر طبق اساسي بجانب الاكلات في كل العزائم، والطحينة البيضاء تصنع من السمسم المعروف بفوائده المتعددة للجسم، وسوف نتعرف على كيفية تجهيز الطحينة البيضاء اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل
الان سنقدم لك كل ربة منزل طريقة عمل الطحينة البيضاء بمكونات صحيه وامنه جدًا وبتكاليف قليلة يجعلك تستغني عن شرائها من الخارج وطريقة تحضيرها من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- ربع كيلو من السمسم الأبيض
- كوب صغير من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة التحضير
- في صينية متوسطة الحجم أضيفي السمسم داخلها ثم ابدائي في تحميصها داخل الفرن لمدة دقيقة.
- اخرجي السمسم، ثم أضيفيه داخل المطحنة.
- اطحنيه جيدًا حتى يصبح بودرة ناعمه.
- أضيفي إليه الدقيق الآن.
- اخلطي مع بعض حتى يتجانس مع السمسم.
- الآن أضيفي الزيت الى المكونات، ثم الملح.
- أعيدي الخلط مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس.
- استمري في الخلط حتى تحصلي على قوام متجانس سميك بعض الشيء.
- هكذا الطحينة جاهزة.
- قومي بتعبئتها في برطمان.
- استخدمي الطحينية في اي وقت الان.
الطحينة تتكون من السمسم الابيض وهو من أهم المواد الصحية المفيدة جدًا للجسم، والذي يستخدم للكثير من العلاجات ومن أهم هذه الفوائد مايلي:
- الطحينة البيضاء من المأكولات الهامة جدًا لضغط الدم فهي تساعد في خفض الضغط إلى المستوى الذي يحتاجها الجسم.
- تناول الطحينة البيضاء يعتبر من أهم المواد الغذائية التي تساعد في الوقاية من مرض السرطان، فهي تساعد في التخلص من الخلايا الحرة المسؤولة عن تكوين المرض الخبيث.
- الطحينة مصدر من مصادر الطاقة، والذي تمنح الجسم ما تحتاجه من الطاقة خلال اليوم.
- تناولها قد يكون سبب في الوقاية من أمراض العظام المختلفة مثل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.
- كما تساعد الطحينة في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم فهذا من أهم أسباب المحافظة على صحة القلب.
الوسوم
الطحينة البيضاء تستخدم في الدخول في العديد من الاكلات المتعددة، كما أنه يوضع كصوص مميز، وايضًا عمل سلطة الطحينة التي تعتبر طبق اساسي بجانب الاكلات في كل العزائم، والطحينة البيضاء تصنع من السمسم المعروف بفوائده المتعددة للجسم، وسوف نتعرف على كيفية تجهيز الطحينة البيضاء اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.طريقة عمل الطحينة البيضاء فى المنزل
الان سنقدم لك كل ربة منزل طريقة عمل الطحينة البيضاء بمكونات صحيه وامنه جدًا وبتكاليف قليلة يجعلك تستغني عن شرائها من الخارج وطريقة تحضيرها من خلال اتباع الآتي:
المكونات
- ربع كيلو من السمسم الأبيض
- كوب صغير من الدقيق.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة التحضير
- في صينية متوسطة الحجم أضيفي السمسم داخلها ثم ابدائي في تحميصها داخل الفرن لمدة دقيقة.
- اخرجي السمسم، ثم أضيفيه داخل المطحنة.
- اطحنيه جيدًا حتى يصبح بودرة ناعمه.
- أضيفي إليه الدقيق الآن.
- اخلطي مع بعض حتى يتجانس مع السمسم.
- الآن أضيفي الزيت الى المكونات، ثم الملح.
- أعيدي الخلط مرة أخرى حتى تحصلي على خليط متجانس.
- استمري في الخلط حتى تحصلي على قوام متجانس سميك بعض الشيء.
- هكذا الطحينة جاهزة.
- قومي بتعبئتها في برطمان.
- استخدمي الطحينية في اي وقت الان.
الطحينة تتكون من السمسم الابيض وهو من أهم المواد الصحية المفيدة جدًا للجسم، والذي يستخدم للكثير من العلاجات ومن أهم هذه الفوائد مايلي:
- الطحينة البيضاء من المأكولات الهامة جدًا لضغط الدم فهي تساعد في خفض الضغط إلى المستوى الذي يحتاجها الجسم.
- تناول الطحينة البيضاء يعتبر من أهم المواد الغذائية التي تساعد في الوقاية من مرض السرطان، فهي تساعد في التخلص من الخلايا الحرة المسؤولة عن تكوين المرض الخبيث.
- الطحينة مصدر من مصادر الطاقة، والذي تمنح الجسم ما تحتاجه من الطاقة خلال اليوم.
- تناولها قد يكون سبب في الوقاية من أمراض العظام المختلفة مثل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل.
- كما تساعد الطحينة في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم فهذا من أهم أسباب المحافظة على صحة القلب.
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