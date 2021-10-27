مرض السُلاق الفموي عند الأطفال والكبار أعراضه أسبابه وطرق الوقاية منه

مرض السُلاق الفموي Oral thrush يُعرف أيضًا بـ داء المبيضات الفموي يصيب الأطفال وكبار السن، ويرجع ذلك إلى قلة المناعة لدى الأطفال والمصابين به، وهو يشبه قرح الفم المؤلمة الناتجة عن التعرض لـ فطريات المعدة، وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج المشكلات الصحية الشائعة مثل مشكلات المعدة وعلاج الانفلونزا وغيرها، ويبدأ بـ ظهور فطريات بيضاء على اللسان وداخل الفم بسبب التلوث، إليكم أهم أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه.

ضعف جهاز المناعة الذي يسبب

مرض السكري وأمراض السرطان

قصور الغدة الدرقية

نقص الحديد أو نقص فيتامين ب 12

زراعة الأعضاء والأدوية المستخدمة لتثبيط جهاز المناعة.

العلاج بأدوية معينة مثل أدوية السرطان، المضادات الحيوية، وأدوية السترويدات.

جفاف الفم واستعمال أطقم الأسنان.

التدخين واستعمال غسول الأسنان بكثرة.

الحمل والتهابات المهبل الفطري.

عدم الإحساس بتذوق الطعام.

عدم القدرة على بلع الطعام.

الإحساس بالوجع والألم في الفم.

ظهور دم بعد تقشير اللسان.

ظهور الالتهابات والجروح على جوانب الفم.

ظهور أجزاء بيضاء على اللسان وداخل الفم واللثة والبلعوم واللوزتين.

الإحساس بوجود شيء داخل الفم.

المحافظة على نظافة الفم.

تقوية جهاز المناعة.

تقليل الأطعمة التي تحتوي على كثير من السكر والخميرة.

استعمال فرشاة الأسنان مرتين يوميًا وخيط الأسنان مرة واحدة يوميًا.

تغيير فرشاة الأسنان يوميًا حتى يتم الشفاء.

الكشف الدوري على الأسنان وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة.

استخدام محلول الماء والملح للمضمضة وهو عبارة عن كوب ماء + نصف ملعقة ملح.

تناول الزبادي من غير سكر لكثرة البكتريا النافعة به.

شرب كثير من الماء.

معالجة الفطريات المهبلية في الأشهر الأخيرة من الحمل.

الاهتمام بنظافة زجاجات اللبن للأطفال الرضع وتعقيمها.

حفظ زجاجات اللبن للأطفال داخل الثلاجة لتقيل نمو الفطريات.

الحفاظ على نظافة الطفل وأدواته بغسل اليدين والمصاصات.

الاهتمام بالرضاعة الطبيعية قدر المستطاع.

تغيير حفاضات الطفل عند تبللها.

غسل فم الطفل جيدًا بعد إعطائه المضاد الحيوي مباشرة.

يجب استشارة الطبيب عند إحساس الأم المرضع بأي تشققات في الحلمة أو إحمرار بعد الرضاعة.

الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة

الأطفال الرضع

الذين يقومون بتركيب الأسنان الصناعية

المصابون بفقر الدم او السكري

الذين يستخدمون المضادات الحيوية

مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي او الاشعاعي

الذين يعالجون من جفاف الفم والمدخنين

أسباب مرض السُلاق الفمويأعراض مرض السُلاق الفمويطرق الوقاية من السُلاق الفموي عند الكبار والأطفالالأشخاص الأكثر عرضة لداء المبيضات

في حالة وجود صعوبة في البلع، أو ظهور علامات الإصابة على الطفل أقل من 4 أشهر، أو في حالة عدم تحسن المصاب بعد أسبوع من العلاج بالجل لابد من اللجوء للطبيب المختص للحصول على العلاج الدوائي بشكلٍ ما يتناسب مع حالة المصاب.