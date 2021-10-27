7 طرق غير تقليدية لاستخدام زيت جوز الهند لتخسيس الوزن

كتير مننا اكيد سمعوا عن فوايد زيت جوز الهند ، ولكن هل تعرفي انك ممكن تستخدمي زيت جوز الهند لتخسيس الوزن؟ زيت جوز الهند ليه فوايد صحية كتير ، ممكن انه يساعد على تحسين وظائف المخ, تقليل النوبات, قتل مسببات الامراض الضارة ، وكمان زي ما كلنا عارفين ان زيت جوز الهند ليه فوايد جمالية وممكن تستخدميه للبشرة والشعر ، لكن في موضوعنا النهاردة هنكتشف مع بعض طرق استخدام زيت جوز الهند لتخسيس الوزن.

زيت جوز الهند لتخسيس الوزن:

بيقول الخبراء ان اضافة معلقة كبيرة او اتنين بس من زيت جوز الهند لروتينك الغذائي كل يوم ممكن انه يساعدك على حرق سعرات حرارية اكتر بنسبة 5% ، وزيت جوز الهند ممكن يساعد كمان على تقليل الشهية.

تعالوا نشوف من خلال السطور الجاية طرق تقدري تستخدمي بيها زيت جوز الهند لتخسيس وزنك.

1- ضيفي زيت جوز الهند لقهوتك:

معظم الاشخاص بيفضلوا شرب القهوة مع اضافة قليل من الدهون ، وعادة بتيجي الدهون دي من انواع الكريمات المختلفة ، ولكن الانواع دي فيها نسبة كبيرة من السعرات الحرارية.

عشان كده بننصحك تستبدلي كريمة القهوة بالدهون الصحية الموجودة في زيت جوز الهند ، كمان اظهرت الابحاث ان الدهون الثلاثية الموجودة في زيت جوز الهند لما تدخليها في نظامك الغذائي ممكن انها تساعد على حرق سعرات حرارية ودهون اكتر.

لما تضيفي زيت جوز الهند لقهوتك ، ماتستكفيش بتقليبه بالمعلقة بس ، لانه مش هيختلط كويس وهيكون طبقة زيتية على وش القهوة ، وهينتج عن ده مشروب صعب هضمه ، اخلطيه بخلاط عادي او يدوي ، هيبقى عندك مشروب كريمي رغوي هيساعدك على انقاص الوزن.

2- دلكي بشرتك بزيت جوز الهند:

على الرغم ان الطريقة دي لاستخدام زيت جوز الهند مش هتساعد بشكل مباشر على انقاص الوزن ، الا انها هتساعد على علاج السيلوليت ، وهي من المشاكل المزعجة اللي كتير من البنات بيعانوا منها.

تقدري تستخدمي زيت جوز الهند لعلاج السيلوليت بطريقتين:

– التقشير الجاف بزيت جوز الهند.

– التقشير باستخدام مقشر القهوة وزيت جوز الهند.

التقشير الجاف:

بيساعد على تحسين الدورة الدموية وبيزيل السموم من الجسم.

عشان تعملي التدليك بالفرشة الجافة ، ادهني زيت جوز الهند على المناطق اللي فيها سيلوليت ، بعدها دلكي البشرة بلطف باستخدام الفرشة الجافة.

لعمل مقشر القهوة وزيت جوز الهند:

¼ كوباية قهوة مطحونة.

¼ كوباية سكر.

¼ كوباية من زيت جوز الهند.

اثناء الاستخدام دلكي المقشر على بشرتك في حركات دائرية ، وبعدين اشطفيه ، احفظي باقي المقشر في علبة محكمة الغلق لاستخدامه تاني.

3- استخدام زيت جوز الهند للتخلص من دهون البطن:

حسب الدراسات زيت جوز الهند ممكن انه يساعد على فقدان دهون البطن.

ضيفي زيت جوز الهند لنظامك الغذائي اليومي ، لان الابحاث اظهرت انه بيساعد على الاحساس بالشبع ، وده بيأدي لتقليل الرغبة الشديدة في الاكل والسعرات الحرارية المستهلكة.

4- استبدال البيض بزيت جوز الهند في المخبوزات:

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند ممكن تبقى بديلة لبيضة واحدة في المخبوزات.

على الرغم من ان زيت جوز الهند بيحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية ، الا انه معلقة واحدة من زيت جوز الهند بتحتوي على 120 سعرة حرارية ، مقارنة بحوالي 70 سعر في بيضة واحدة كبيرة.

5- استبدلي الزيت النباتي والزبدة بزيت جوز الهند:

استخدمي زيت جوز الهند كبديل لانواع الزيوت النباتية او الزبدة ، عشان تستفيدي من خصائص قمع الشهية وخصائص حرق الدهون الموجودة فيه.

تقدري تضيفي زيت جوز الهند لكل اكلاتك ، ويعتبر زيت جوز الهند البكر غير المكرر صحي اكتر ، ولكن ممكن يكون ليه بس نكهة جوز الهند القوية.

استخدمي زيت جوز الهند المكرر لو بتطبخي حاجة مالحة بشكل خاص ، ولكن مع ذلك هيكون مناسب جدا اضافته لاطباقك بشكل عام.

وزيت جوز الهند كمان بيتحمل الحرارة بشكل افضل من زيت الزيتون ، وبالتالي بيحتفظ بخصائصه الصحية لما تستخدميه في الطبخ على درجات حرارة عالية.

6- اعملي رقائق اللفت الاخضر (الكالي):

لو نفسك تاكلي شيبسي ، استبدليه برقائق اللفت الاخضر الصحية باستخدام زيت جوز الهند.

– قطعي اوراق اللفت لقطع صغيرة ، واتخلصي من السيقان بتاعته.

– ادهني اوراق اللفت بزيت جوز الهند.

– رصي اوراق اللفت على صينية في طبقة واحدة ورشي عليه ملح.

– اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لحد ما تبقى مقرمشة ولونها بني فاتح ، حوالي من 10 – 15 دقيقة ، ومن وقت للتاني بصي عليها وهي في الفرن وممكن تقلبيها لو احتاجت عشان تتجنبي انها تتحرق منك.

7- استخدمي زيت جوز الهند كمعزز للطاقة:

لو بتحسي بالخمول والارهاق اثناء النهار ، بننصحك بدل ما تعتمدي على الوجبات السريعة او الكافيين او السكر للحصول على الطاقة ، خدي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ودي كانت بعض الطرق اللي ممكن تستخدمي بيها زيت جوز الهند وتدخليه في نظامك الغذائي ، للحصول على فوايده الصحية وزيادة الطاقة وحرق الدهون.

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