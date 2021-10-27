عمل كفتة الحاتي بدون ما تفك منك المكونات وطريقة التحضير في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي، يجب الإشارة في البداية أن الكفتة الحاتي من الوصفات الذي ترغب العديد من ربات البيوت والنساء من عملها في المنزل بكل سهولة بدلا من شراؤها من الخارج بتكاليف مادية عالية للغاية، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاني في المنزل بكل سهولة بتكاليف مادية أقل من شراءها جاهزة وأصبح الكثير من الأشخاص لا يرغبون من شراء الأكل جاهز من الخارج بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في جميع دول العالم، كما يجب الإشارة أن الكفتة الحاتي لها العديد من الوصفات وتعتبر من الأكلات الشهية بصورة كبيرة للغاية والتي يمكنكم تحضيرها في المنزل تابعوا معانا طريقة عملها بسهولة خلال الفقرات القادمة تابعوا معانا مقادير المفتوح الحاتي نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

نصف كيلو من اللحم الكندوز.

بصلة مبشورة .

ملعقة صغيرة من الدهن.

بهارات .

ثلاث ملاعق من البقسماط الناعم .

ثمرة واحدة طماطم مفرومة.

معلقتين من الخل الابيض .

زعتر . طريقة التحضير الوصفة يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

أولا في طبق عميق نقوم بوضع اللحم المفروم مع البقسماط المطحون الناعم والخل الأبيض.

ثم نقوم بوضع البهارات والملح والزعتر ونقوم بعجن المكونات جيدا مع التقليب المستمر .

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة .

وضع ماء البصل المبشور والطماطم في وعاء ونقوم بغسل اليد فيهم ونقوم بتشكيل الكفتة على هيئة اصابع .

ثم نقوم برص الكفتة في الأسياخ المعدنية ثم نقوم بوضعها على الشواية أو في صينية وتوضع في الفرن وفور خروجها يتم لفها بورق الفويل .

يمكنكم رص الكفتة الحاتي في طبق التقديم ويمكنكم تقديمها مع اطباق السلطة الخضراء أو الأرز وساطة الطحينة أيضا . طريقة عمل الكفتة الحاني السريعة المكونات : كيلو من اللحم المفروم .

ملح وفلفل اسود .

بقدونس مفروم .

نصف كيلو من البصل المفروم . طريقة التحضير الوصفة أولا نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا .

نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا . نقوم بوضع الفلفل الأسود ونقلب حتى يصبح لون البصل أصفر .

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونستمر في التقليب ونقوم بوضع البقدونس.

تقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركها حتى تبرد ويتم تشكيل الكفتة إلى أصابع وترص في الصينية .

نضعها في الفرن حتى يتم التسوية وتقدم على المائدة وبالهنا والشفا الوسوم

طريقة عمل كفتة الحاتي، يجب الإشارة في البداية أن الكفتة الحاتي من الوصفات الذي ترغب العديد من ربات البيوت والنساء من عملها في المنزل بكل سهولة بدلا من شراؤها من الخارج بتكاليف مادية عالية للغاية، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عمل كفتة الحاني في المنزل بكل سهولة بتكاليف مادية أقل من شراءها جاهزة وأصبح الكثير من الأشخاص لا يرغبون من شراء الأكل جاهز من الخارج بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في جميع دول العالم، كما يجب الإشارة أن الكفتة الحاتي لها العديد من الوصفات وتعتبر من الأكلات الشهية بصورة كبيرة للغاية والتي يمكنكم تحضيرها في المنزل تابعوا معانا طريقة عملها بسهولة خلال الفقرات القادمة تابعوا معانا مقادير المفتوح الحاتي نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

نصف كيلو من اللحم الكندوز.

بصلة مبشورة .

ملعقة صغيرة من الدهن.

بهارات .

ثلاث ملاعق من البقسماط الناعم .

ثمرة واحدة طماطم مفرومة.

معلقتين من الخل الابيض .

زعتر . طريقة التحضير الوصفة يمكنكم تحضير الوصفة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

أولا في طبق عميق نقوم بوضع اللحم المفروم مع البقسماط المطحون الناعم والخل الأبيض.

ثم نقوم بوضع البهارات والملح والزعتر ونقوم بعجن المكونات جيدا مع التقليب المستمر .

نقوم بوضع الخليط في الثلاجة لمدة ربع ساعة كاملة .

وضع ماء البصل المبشور والطماطم في وعاء ونقوم بغسل اليد فيهم ونقوم بتشكيل الكفتة على هيئة اصابع .

ثم نقوم برص الكفتة في الأسياخ المعدنية ثم نقوم بوضعها على الشواية أو في صينية وتوضع في الفرن وفور خروجها يتم لفها بورق الفويل .

يمكنكم رص الكفتة الحاتي في طبق التقديم ويمكنكم تقديمها مع اطباق السلطة الخضراء أو الأرز وساطة الطحينة أيضا . طريقة عمل الكفتة الحاني السريعة المكونات : كيلو من اللحم المفروم .

ملح وفلفل اسود .

بقدونس مفروم .

نصف كيلو من البصل المفروم . طريقة التحضير الوصفة أولا نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا .

نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها البصل ويشوح قليلا . نقوم بوضع الفلفل الأسود ونقلب حتى يصبح لون البصل أصفر .

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ونستمر في التقليب ونقوم بوضع البقدونس.

تقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركها حتى تبرد ويتم تشكيل الكفتة إلى أصابع وترص في الصينية .

نضعها في الفرن حتى يتم التسوية وتقدم على المائدة وبالهنا والشفا

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