اتعلمي ازاي تعملي الشعرية بالمكسرات اللذيذة لأطفالك.. وبطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة تماماً

طريقة عمل الشعرية بالمكسرات، والذي يبادر إلى الذهن عند سماع اسمها أنها من ضمن الحلويات ولكن في الحقيقة أن الشعرية بالمكسرات أكلة حادقة تطهى بالملح، لهذه الأكلة فوائد كثيرة بسبب وجود المكسرات بها والذي تمد الجسم بالكثير من العناصر التي يحتاج إليها، واليوم سنضع لكم طريقة صنعها بطرق مختلفة، ويمكن إضافة أي مكسرات تحبها في هذه الأكلة. طريقة عمل الشعرية بالمكسرات طريقة عمل الشعرية بالمكسرات المكونات نصف كيلو من الشعرية.

4 ملاعق من السوداني.

3 ملاعق من الزبيب.

لتر من الماء.

نصف كيلو من كبدة الدجاج.

بصلة واحدة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مكعب مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نضع الزيت في حلة ونحمر بها الشعرية حتى يحمر لونها.

نضيف الماء للشعرية ونضع مكعب مرقة الدجاج والملح والفلفل.

نقوم بتحضير خليط المكسرات بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل المفروم ونقوم بتقليبها حتى تحمر.

نضيف الكبدة إلى البصل ويتم تشويحها أيضًا وبعدها نتبلها.

نضيف المكسرات إلى الكبدة ونتركهم حتى تنضج المكونات ويستوي الخليط.

بعد أن تنضح الشعرية نعرفها بصحن ونضع على الوجه خليط المكسرات.

تقدم الشعرية في الشتاء للتدفئه، وبالهناء والشفاء. الشعرية الحادقة بالفستق واللوز الشعرية الحادقة بالفستق واللوز المكونات 400 جم من الشعرية.

ملعقتين كبيرتين من اللوز المحمص.

ملعقتين كبيرتين من الفستق.

4 أكواب من الماء.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نضع الشعرية مع زيت الزيتون ونقوم بتحميرها وبعد الانتهاء نضيف لها الماء الدافئ أو البارد.

نضع مع الشعرية مرقة الدجاج والملح وبعد أن تغلي نقوم بتغطية الحلة وتركها لكي تكمل نضجها.

تستوي الشعرية على نار هادئة وتأخذ وقت لا يقل عن 20 دقيقة تقريبًا ويفضل متابعتها باستمرار.

إن لاحظتي احتياج الشعرية لمزيد من الماء حتى تُكمل سواها اضيفي لها بعض الماء.

بعد أن تنضج الشعرية نتركها جانبًا لخمس دقائق فقط حتى تهدأ.

أخيرًا نغرفها في طبق تقديم مناسب ونضع على الوجه اللوز والفستق وأي مكسرات أخرى تريدها.

تأكل الشعرية بالمكسرات ساخنة أو دافئة ويفضل عدم تسخينها، ومن الممكن استخدام الميكروويف إن اضطررتي لتسخينها. تعتبر الشعرية بالمكسرات أحد الحلويات الشهيرة، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يحبها الكثير، فمن الممكن أن نقوم بإعدادها بسرعة لأطفالنا في وقت قصير وبدون جهد، فهناك أشكال كثيرة للشعرية وكلها ذو مذاق متميز، منها الشعرية باللبن، او الشعرية بالمكسرات، فعليك سيدتي أن تختاري ما تحبة أسرتك فكلها ذو طرق سهلة وسريعة يمكن إعدادها في خمسة دقائق. الوسوم

طريقة عمل الشعرية بالمكسرات، والذي يبادر إلى الذهن عند سماع اسمها أنها من ضمن الحلويات ولكن في الحقيقة أن الشعرية بالمكسرات أكلة حادقة تطهى بالملح، لهذه الأكلة فوائد كثيرة بسبب وجود المكسرات بها والذي تمد الجسم بالكثير من العناصر التي يحتاج إليها، واليوم سنضع لكم طريقة صنعها بطرق مختلفة، ويمكن إضافة أي مكسرات تحبها في هذه الأكلة. طريقة عمل الشعرية بالمكسرات طريقة عمل الشعرية بالمكسرات المكونات نصف كيلو من الشعرية.

4 ملاعق من السوداني.

3 ملاعق من الزبيب.

لتر من الماء.

نصف كيلو من كبدة الدجاج.

بصلة واحدة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

مكعب مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نضع الزيت في حلة ونحمر بها الشعرية حتى يحمر لونها.

نضيف الماء للشعرية ونضع مكعب مرقة الدجاج والملح والفلفل.

نقوم بتحضير خليط المكسرات بوضع مقلاة على النار ونضع بها الزيت والبصل المفروم ونقوم بتقليبها حتى تحمر.

نضيف الكبدة إلى البصل ويتم تشويحها أيضًا وبعدها نتبلها.

نضيف المكسرات إلى الكبدة ونتركهم حتى تنضج المكونات ويستوي الخليط.

بعد أن تنضح الشعرية نعرفها بصحن ونضع على الوجه خليط المكسرات.

تقدم الشعرية في الشتاء للتدفئه، وبالهناء والشفاء. الشعرية الحادقة بالفستق واللوز الشعرية الحادقة بالفستق واللوز المكونات 400 جم من الشعرية.

ملعقتين كبيرتين من اللوز المحمص.

ملعقتين كبيرتين من الفستق.

4 أكواب من الماء.

مكعب من مرقة الدجاج.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير نضع الشعرية مع زيت الزيتون ونقوم بتحميرها وبعد الانتهاء نضيف لها الماء الدافئ أو البارد.

نضع مع الشعرية مرقة الدجاج والملح وبعد أن تغلي نقوم بتغطية الحلة وتركها لكي تكمل نضجها.

تستوي الشعرية على نار هادئة وتأخذ وقت لا يقل عن 20 دقيقة تقريبًا ويفضل متابعتها باستمرار.

إن لاحظتي احتياج الشعرية لمزيد من الماء حتى تُكمل سواها اضيفي لها بعض الماء.

بعد أن تنضج الشعرية نتركها جانبًا لخمس دقائق فقط حتى تهدأ.

أخيرًا نغرفها في طبق تقديم مناسب ونضع على الوجه اللوز والفستق وأي مكسرات أخرى تريدها.

تأكل الشعرية بالمكسرات ساخنة أو دافئة ويفضل عدم تسخينها، ومن الممكن استخدام الميكروويف إن اضطررتي لتسخينها. تعتبر الشعرية بالمكسرات أحد الحلويات الشهيرة، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يحبها الكثير، فمن الممكن أن نقوم بإعدادها بسرعة لأطفالنا في وقت قصير وبدون جهد، فهناك أشكال كثيرة للشعرية وكلها ذو مذاق متميز، منها الشعرية باللبن، او الشعرية بالمكسرات، فعليك سيدتي أن تختاري ما تحبة أسرتك فكلها ذو طرق سهلة وسريعة يمكن إعدادها في خمسة دقائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتعلمي ازاي تعملي الشعرية بالمكسرات اللذيذة لأطفالك.. وبطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة تماماً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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